Nishad Kumar, Simran Sharma win Gold:निषाद कुमार आणि सिमरन शर्मा यांनी जागतिक पॅरा ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये सुवर्णपदक जिंकले, ज्यामुळे भारत चौथ्या स्थानावर पोहोचला. प्रीती पाल आणि परदीप कुमार यांनी कांस्यपदक जिंकले.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 4, 2025, 11:12 AM IST
World Para Athletics Championships: अभिमानास्पद! निषाद आणि सिमरनने जिंकले सुवर्ण! भारत चौथ्या स्थानावर

World Para Athletics Championships 2025 Team India: भारतीय खेळाडूंनी वर्ल्ड पॅरा ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये शानदार कामगिरी करत पदकतालिकेत भारताला चौथ्या स्थानावर पोहोचवले आहे. निषाद कुमार आणि सिमरन शर्मा यांनी सुवर्ण पदक मिळवत भारताच्या विजयाच्या यादीत नवा अध्याय जोडला. याशिवाय प्रीती पाल आणि परदीप कुमार यांनी कांस्य पदक पटकावले.

सुवर्णाचा डंका

दिल्लीच्या सिमरन शर्माने महिलांच्या 100 मीटर टी12 स्पर्धेत 11.95 सेकंदांची वैयक्तिक सर्वोत्तम कामगिरी करून सुवर्ण पटकावले. टी12 गटात दृष्टीदोष असलेले खेळाडू भाग घेतात. 25 वर्षीय सिमरनने आपल्या गाईड उमर सैफी यांच्यासोबत धाव घेतली. याआधी ती टोकियो पॅरालिंपिकमध्ये 200 मीटरमध्ये सुवर्ण आणि 2024 मध्ये कांस्य जिंकली होती. आता ती 200 मीटरमध्येही उतरणार आहे.

 

पुरुषांच्या उंचीची उडी टी47 गटात निषाद कुमारने आपल्या 26व्या वाढदिवशी ऐतिहासिक झेप घेतली. त्याने 2.14 मीटर उडी मारत नवा आशियाई विक्रम केला आणि पहिल्यांदाच विश्व चॅम्पियनशिपमध्ये सुवर्ण जिंकले. याआधी तो टोकियो आणि पॅरिस पॅरालिंपिकमध्ये रजत, तसेच 2019 मध्ये कांस्य आणि 2023 मध्ये रजत जिंकला होता.

 

कांस्य पदकाची कमाई

प्रीती पालने महिलांच्या 200 मीटर स्पर्धेत आणि परदीप कुमारने चक्का फेकीत कांस्य जिंकून भारताच्या पदक संख्येत भर टाकली.

 

भारताची झेप

या चार पदकांमुळे भारत सातव्या स्थानावरून चौथ्या स्थानावर पोहोचला आहे. भारताकडे आता एकूण 6 सुवर्ण, 5 रजत आणि 4 कांस्य अशी 15 पदके आहेत. अजून दोन दिवस शिल्लक असून, कोबे 2024 मध्ये मिळवलेल्या 17 पदकांच्या विक्रमापेक्षा उत्तम कामगिरी करण्याची संधी भारतासमोर आहे.

पदकतालिकेत आघाडीचे देश

सध्या ब्राझील (12 सुवर्ण, 18 रजत, 7 कांस्य) आघाडीवर आहे. चीन (9-16-13) दुसऱ्या क्रमांकावर तर पोलंड (8-2-5) तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारताने या सर्वांच्या खालोखाल चौथे स्थान मिळवले आहे.

 

 निषाद आणि सिमरनच्या सुवर्णामुळे भारताचा आत्मविश्वास उंचावला असून, आगामी दिवसांत अजून पदके मिळवून नवा इतिहास रचण्याची संधी भारतीय खेळाडूंसमोर आहे.

