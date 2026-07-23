/वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप फायनलचे वेळापत्रक जाहीर, वाचा कधी आणि कुठे होणार सामना?

World Test Championship 2027 Final : वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे, या स्पर्धेचा फायनलचा सामना हा पुढील वर्षी 2027 मध्ये खेळवला जाणार आहे. अंतिम सामन्यासाठी तयारी आयसीसीची आधीच सुरु झाली आहे, त्याचबरोबर संघाची देखील तयारी सुरु झाली आहे. आता, आयसीसीने आगामी डब्ल्यूटीसी फायनल 2027 ची तारीख आणि ठिकाण जाहीर केले आहे. या वेळीही अंतिम सामना इंग्लंडमध्ये खेळला जाणार आहे, 2025 चा जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपचा अंतिम सामना ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात खेळला गेला होता, ज्यात दक्षिण आफ्रिकेने विजेतेपद पटकावले होते. वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या फायनलच्या सामन्याचे वेळापत्रक या लेखामध्ये सविस्तर वाचा.
पूर्वी नियोजनानुसार, जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या चालू सत्राचा अंतिम सामना लॉर्ड्सवर होणार होता, परंतु आता हे ठिकाण लॉर्ड्सवरून ओव्हलवर हलवण्यात आले आहे. 2023 मध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने भारताला पराभूत करुन याच मैदानावर डब्ल्यूटीसी (WTC) विजेतेपद पटकावले होते. मागील तीन डब्ल्यूटीसी स्पर्धा या आयसीसीने इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डाला (ECB) 2027, 2029 आणि 2031 च्या डब्ल्यूटीसी अंतिम सामन्यांच्या यजमानपदाचे हक्क प्रदान केले. यापैकी, 2027 च्या अंतिम सामन्यासाठी 'द ओव्हल'ची निवड करण्यात आली आहे.
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वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप फायनलचा सामना हा 9 ते 13 जून दरम्यान खेळवला जाणार आहे, हा सामना इंग्लंडमध्ये आयोजित केला जाणार आहे. फायनलचा सामना हा इंग्लंडमधील ओव्हल मैदानावर खेळवला जाणार आहे. 2025 चा फायनलचा सामना हा लॅार्ड्सवर खेळवला जात होता. आयसीसीने यावेळी देखील हा फायनलचा सामना इंग्लंडमध्ये केले जाणार आहे. ओव्हल प्रथमच जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या अंतिम सामन्याचे आयोजन करणार आहे. त्यामुळे, सर्व संघ विजेतेपदाच्या सामन्यासाठी पात्र ठरण्याचे ध्येय ठेवतील.
ऑस्ट्रेलिया सध्या 84 गुण आणि 87.50 पीसीटी गुणांसह अव्वल स्थानावर आहे, तर दक्षिण आफ्रिका 36 गुण आणि 75 पीसीटी गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. न्यूझीलंड 52 गुण आणि 72.22 पीसीटी गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे, तर बांगलादेश 28 गुण आणि 58.33 पीसीटी गुणांसह चौथ्या स्थानावर आहे. भारत 52 गुण आणि 48.15 पीसीटी गुणांसह पाचव्या स्थानावर आहे.