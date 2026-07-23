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वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप फायनलचे वेळापत्रक जाहीर, वाचा कधी आणि कुठे होणार सामना?

2025 चा जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपचा अंतिम सामना लॅार्ड्सवर खेळवण्यात आला होता, वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या फायनल 2027 च्या सामन्याचे वेळापत्रक या लेखामध्ये सविस्तर वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 23, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:43 PM IST
वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप फायनलचे वेळापत्रक जाहीर, वाचा कधी आणि कुठे होणार सामना?
Image Credit: World Test Championship Final 2027 चे वेळापत्रक (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप फायनलचे वेळापत्रक जाहीर, वाचा कधी आणि कुठे होणार सामना?
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