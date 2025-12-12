English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
WTC पॉईंट्स टेबलमध्ये मोठं उलथापालथ, पाकिस्तान भारताच्या पुढे, पाहा कोण कितव्या स्थानी?

न्यूझीलंडने वेस्ट इंडिजला दुसरा टेस्ट सामन्यात पराभूत केल्याने वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या पॉईंट्स टेबलमध्ये मोठी उलथापालथ झाली आहे. पाकिस्तान भारताच्या पुढे गेलेला आहे.

पूजा पवार | Updated: Dec 12, 2025, 08:25 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

WTC Points Table : वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या (World Test Championship) पॉईंट्स टेबलमध्ये टीम इंडियाला (Team India) नुकसान झालं आहे. न्यूझीलंडने दुसऱ्या टेस्टमध्ये वेस्ट इंडिजला 9 विकेटने पराभूत केलं, यामुळे त्यांनी पॉईंट्स टेबलमध्ये मोठी उडी घेतली आहे. त्यामुळे पाकिस्तान सुद्धा या पॉईंट्स टेबलमध्ये भारताच्या पुढे निघून गेला असून वेस्ट इंडिज विरुद्ध मिळालेल्या दुसऱ्या टेस्टमधील विजयानंतर न्यूझीलंड थेट सहाव्या स्थानावरून तिसऱ्या स्थानी पोहोचला आहे. तर ऑस्ट्रेलिया 100 पॉइंट्स सह पहिल्या स्थानावर आहे. 

2023 वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपचा पविजेता ऑस्ट्रेलिया सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये पहिल्या स्थानावर आहे. 2025-26  च्या अ‍ॅशेस सीरिजमध्ये ऑस्ट्रेलियाने इंग्लंडवर 2-0 अशी आघाडी घेतली आहे. तर अलीकडेच घरच्या मैदानावर झालेल्या टेस्ट सीरिजमध्ये भारताला 2-0 असा क्लीन स्वीप देणारा दक्षिण आफ्रिका दुसऱ्या स्थानावर आहे. तर न्यूझीलंड संघाने तिसरं स्थान मिळवलं आहे. 

भारतीय संघ कितव्या स्थानी?

भारतीय संघ आता सहाव्या स्थानावर आहे आणि त्यांची विजयी टक्केवारी 48.15 एवढी आहे. तर टॉपवर असणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाची विजयी टक्केवारी 100 टक्के आहे. दोघांमधील अंतर इतके स्पष्ट आहे की टीम इंडियाच्या अंतिम फेरीत पोहोचण्याच्या शक्यता कमी होत चालल्या आहेत. पॉइंट्स टेबलमध्ये पाकिस्तान देखील पाचव्या स्थानावर भारताच्या पुढे आहे.

WTC Points Table

टीम इंडियाची पुढील टेस्ट सीरिज कधी?

टीम इंडिया पुढील आठ महिने कोणतीही टेस्ट सीरिज खेळणार नाही. टीम इंडियाची पुढील टेस्ट सीरिज ऑगस्ट 2026 मध्ये श्रीलंकेसोबत होणार आहे. जर भारताला वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप 2027 च्या फायनलमध्ये स्थान मिळवायचं असेल तर त्यांना पुढील जवळपास सर्व सामने जिंकावे लागतील. 

FAQ : 

वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप पॉइंट्स टेबलमध्ये सध्या भारत कोणत्या स्थानावर आहे?
भारतीय संघ सहाव्या (6) स्थानावर आहे.

वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपमध्ये भारताची विजयी टक्केवारी किती आहे?
भारताची विजय टक्केवारी 48.15% आहे.

पाकिस्तानचा वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपमध्ये स्थान आता काय आहे?
पाकिस्तान पाचव्या स्थानावर असून भारताच्या समोर आहे.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

