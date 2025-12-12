WTC पॉईंट्स टेबलमध्ये मोठं उलथापालथ, पाकिस्तान भारताच्या पुढे, पाहा कोण कितव्या स्थानी?

WTC Points Table : वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या (World Test Championship) पॉईंट्स टेबलमध्ये टीम इंडियाला (Team India) नुकसान झालं आहे. न्यूझीलंडने दुसऱ्या टेस्टमध्ये वेस्ट इंडिजला 9 विकेटने पराभूत केलं, यामुळे त्यांनी पॉईंट्स टेबलमध्ये मोठी उडी घेतली आहे. त्यामुळे पाकिस्तान सुद्धा या पॉईंट्स टेबलमध्ये भारताच्या पुढे निघून गेला असून वेस्ट इंडिज विरुद्ध मिळालेल्या दुसऱ्या टेस्टमधील विजयानंतर न्यूझीलंड थेट सहाव्या स्थानावरून तिसऱ्या स्थानी पोहोचला आहे. तर ऑस्ट्रेलिया 100 पॉइंट्स सह पहिल्या स्थानावर आहे.
2023 वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपचा पविजेता ऑस्ट्रेलिया सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये पहिल्या स्थानावर आहे. 2025-26 च्या अॅशेस सीरिजमध्ये ऑस्ट्रेलियाने इंग्लंडवर 2-0 अशी आघाडी घेतली आहे. तर अलीकडेच घरच्या मैदानावर झालेल्या टेस्ट सीरिजमध्ये भारताला 2-0 असा क्लीन स्वीप देणारा दक्षिण आफ्रिका दुसऱ्या स्थानावर आहे. तर न्यूझीलंड संघाने तिसरं स्थान मिळवलं आहे.
भारतीय संघ आता सहाव्या स्थानावर आहे आणि त्यांची विजयी टक्केवारी 48.15 एवढी आहे. तर टॉपवर असणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाची विजयी टक्केवारी 100 टक्के आहे. दोघांमधील अंतर इतके स्पष्ट आहे की टीम इंडियाच्या अंतिम फेरीत पोहोचण्याच्या शक्यता कमी होत चालल्या आहेत. पॉइंट्स टेबलमध्ये पाकिस्तान देखील पाचव्या स्थानावर भारताच्या पुढे आहे.
टीम इंडिया पुढील आठ महिने कोणतीही टेस्ट सीरिज खेळणार नाही. टीम इंडियाची पुढील टेस्ट सीरिज ऑगस्ट 2026 मध्ये श्रीलंकेसोबत होणार आहे. जर भारताला वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप 2027 च्या फायनलमध्ये स्थान मिळवायचं असेल तर त्यांना पुढील जवळपास सर्व सामने जिंकावे लागतील.
वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप पॉइंट्स टेबलमध्ये सध्या भारत कोणत्या स्थानावर आहे?
भारतीय संघ सहाव्या (6) स्थानावर आहे.
वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपमध्ये भारताची विजयी टक्केवारी किती आहे?
भारताची विजय टक्केवारी 48.15% आहे.
पाकिस्तानचा वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपमध्ये स्थान आता काय आहे?
पाकिस्तान पाचव्या स्थानावर असून भारताच्या समोर आहे.