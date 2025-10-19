English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ऑस्ट्रेलियाला मागे टाकून पाकिस्तान नंबर वन होणार? WTC Points Table मध्ये झाली उलथापालथ!

World Test Championship Standings: वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप (WTC) पॉइंट्स टेबलमध्ये पाकिस्तानने मोठा धक्का दिला आहे. पहिल्या कसोटीत त्यांनी दक्षिण आफ्रिकेचा 93 धावांनी पराभव करून दुसरे स्थान पटकावले. दोन्ही देशांमधील मालिकेतील दुसरा आणि शेवटचा कसोटी सामना 20 ऑक्टोबरपासून सुरू होईल.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 19, 2025, 07:04 AM IST
World Test Championship Points Table: वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या (WTC) गुणतालिकेत पाकिस्तानने मोठं उलटफेर केलं आहे. साऊथ आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या टेस्टमध्ये 93 धावांनी विजय मिळवत पाकिस्तानने थेट दुसऱ्या स्थानावर झेप घेतली आहे. दोन्ही संघांमधील दुसरा आणि शेवटचा टेस्ट सामना 20 ऑक्टोबरपासून रावळपिंडी येथे सुरू होणार आहे. आता सर्वांचे लक्ष या सामन्याकडे लागले आहे.  कारण जर पाकिस्तान पुन्हा एकदा विजय मिळवतो, तर तो ऑस्ट्रेलियाला मागे टाकत नंबर 1 बनू शकेल का?

गुणतालिकेत झाले मोठे बदल

इंग्लंडविरुद्ध 2-2 अशी मालिका ड्रॉ झाल्यानंतर शुभमन गिलने भारतात कर्णधार म्हणून वेस्ट इंडिजवर 2-0 असा क्लीन स्वीप करत दमदार सुरुवात केली होती. दरम्यान, पाकिस्तानने साऊथ आफ्रिकेवर विजय मिळवून गुणतालिकेत दुसऱ्या क्रमांकावर मजल मारली. या विजयामुळे भारत चौथ्या स्थानावर सरकला, तर श्रीलंकेला देखील मागे टाकण्यात पाकिस्तान यशस्वी ठरला.

भारताचे PCT किती?

सध्या ऑस्ट्रेलिया (100.00 PCT) पहिल्या क्रमांकावर कायम आहे. त्यांनी आतापर्यंत खेळलेल्या तिन्ही टेस्ट जिंकल्या आहेत. श्रीलंका बांगलादेशविरुद्ध मालिका 1-0 ने जिंकून तिसऱ्या स्थानावर आहे. भारताने या चक्रात आतापर्यंत 7 पैकी 4 टेस्ट जिंकल्या असून तो चौथ्या स्थानावर आहे. भारताचा पॉइंट्स परसेंटेज (PCT) 61.90 इतका आहे.

वेस्ट इंडिजचा निराशाजनक प्रवास

इंग्लंड (43.33 PCT) पाच टेस्टमध्ये दोन विजय, दोन ड्रॉ आणि एक पराभवासह चौथ्या क्रमांकावर आहे. बांगलादेश (16.67 PCT) दोन टेस्टमध्ये एक ड्रॉ आणि एक पराभव झेलून पाचव्या क्रमांकावर आहे. वेस्ट इंडिजने खेळलेल्या पाचही टेस्ट गमावल्या असून त्यांचा PCT शून्य आहे. न्यूझीलंडने अद्याप या चक्रातील आपला पहिला सामना खेळलेला नाही.

पाकिस्तान नंबर 1 बनू शकेल का?

आता प्रश्न असा आहे की, जर पाकिस्तान रावळपिंडीत साऊथ आफ्रिकेवर दुसऱ्या टेस्टमध्येही विजय मिळवतो, तर तो ऑस्ट्रेलियाला मागे टाकेल का? उत्तर आहे 'नाही.' सध्या पाकिस्तानकडे एका विजयासह 12 गुण आणि 100 PCT आहे. दुसऱ्या टेस्टमध्ये जिंकले तरी PCT मध्ये फरक पडणार नाही, कारण PCT 100 पेक्षा जास्त होत नाही. मात्र गुणसंख्या नक्कीच वाढेल आणि पाकिस्तानच्या खात्यात 24 गुण होतील. दुसरीकडे, ऑस्ट्रेलियाकडे आधीच 36 गुण आहेत आणि त्यांनी तीनही टेस्ट जिंकल्या आहेत. त्यामुळे पाकिस्तान विजय मिळवूनही दुसऱ्या क्रमांकावरच राहणार आहे.

FAQ

1. पाकिस्तान सध्या WTC पॉइंट्स टेबलमध्ये कुठे आहे?
 पाकिस्तान साऊथ आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या टेस्टमधील विजयामुळे सध्या दुसऱ्या स्थानावर आहे.

2. पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियाला मागे टाकून नंबर-1 बनू शकतो का?
 नाही. पाकिस्तान दुसरी टेस्ट जिंकला तरी त्याचा PCT (Points Percentage) 100.00 वरच राहील. ऑस्ट्रेलियाकडे आधीच अधिक गुण (36) आहेत, त्यामुळे पाकिस्तान दुसऱ्या स्थानावरच राहील.

3. ऑस्ट्रेलियाचा PCT किती आहे?
 ऑस्ट्रेलियाचा PCT सध्या 100.00 आहे, कारण त्यांनी खेळलेल्या तीनही टेस्टमध्ये विजय मिळवला आहे.

 

