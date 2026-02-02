दिल्ली कॅपिटल्स सलग चौथ्यांदा प्लेऑफमध्ये, गतविजेता मुंबई इंडियन्स स्पर्धेबाहेर

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
WPL 2026: विमेन्स प्रीमियर लीग 2026 चा ग्रुप स्टेज अखेर संपला असून प्लेऑफचं चित्र पूर्णपणे स्पष्ट झालं आहे. रविवार, 1 फेब्रुवारीला झालेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सने यूपी वॉरियर्सचा 5 विकेट्सनी पराभव करत पुढील फेरीत आपली जागा निश्चित केली. दिल्लीच्या चौथ्यांदा फेरीत येण्याचा इतर संघारवरील परिणाम आणि एकूण एक समीकरण जाणून घ्या... 

प्रिती वेद | Updated: Feb 2, 2026, 11:55 AM IST
WPL 2026:  विमेन्स प्रीमियर लीग 2026 चा ग्रुप स्टेज अखेर संपला असून प्लेऑफचं चित्र पूर्णपणे स्पष्ट झालं आहे. रविवार, 1 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सने यूपी वॉरियर्सचा 5 विकेट्सनी पराभव करत पुढील फेरीत आपली जागा निश्चित केली. या विजयामुळे दिल्लीने सलग चौथ्यांदा प्लेऑफमध्ये प्रवेश केला आहे. याआधीच्या प्रत्येक हंगामात दिल्ली संघ अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचला असला तरी अजूनही जेतेपद त्यांना मिळवता आलेले नाही. यंदा मात्र संघ आत्मविश्वासात दिसत असून चाहत्यांना नव्या आशा मिळाल्या आहेत.

ग्रुप स्टेजमधील शेवटच्या सामन्यांनी स्पर्धेची रंगत अधिकच वाढवली. दिल्लीच्या विजयाचा परिणाम इतर संघांवरही झाला असून काही मोठी नावं प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर पडली आहेत. त्यामुळे आता पुढील सामने अधिक चुरशीचे होणार आहेत.

दिल्लीच्या विजयाचा इतर संघांवर परिणाम
दिल्ली कॅपिटल्सच्या या महत्त्वाच्या विजयामुळे यूपी वॉरियर्ससोबतच गतविजेत्या मुंबई इंडियन्सनाही मोठा धक्का बसला. मुंबई संघाचं भवितव्य दिल्लीच्या निकालावर अवलंबून होतं. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील संघाला दिल्लीचा पराभव आवश्यक होता, मात्र तसं घडलं नाही. परिणामी मुंबई इंडियन्स यंदाच्या प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवू शकली नाही.

यूपी वॉरियर्ससाठीही हा सामना ‘करा किंवा मरा’ असा होता. मात्र फलंदाजी आणि गोलंदाजी दोन्ही आघाड्यांवर संघ अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करू शकला नाही. त्यामुळे त्यांचा प्रवास ग्रुप स्टेजपुरताच मर्यादित राहिला.

एलिमिनेटरमध्ये दिल्ली विरुद्ध गुजरात
पॉइंट्स टेबलमध्ये 3 क्रमांकावर राहिलेल्या दिल्ली कॅपिटल्सचा सामना आता एलिमिनेटरमध्ये गुजरात जायंट्सशी होणार आहे. हा सामना मंगळवार, 3 फेब्रुवारी रोजी वडोदरा येथील बीसीए स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. या सामन्यात जिंकणारा संघ थेट अंतिम फेरीत प्रवेश करेल.

अंतिम सामना 5 फेब्रुवारी रोजी होणार असून त्यामध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आधीच पोहोचली आहे. स्मृती मंधानाच्या नेतृत्वाखालील RCB संघाने 12 गुणांसह पॉइंट्स टेबलमध्ये अव्वल स्थान मिळवत थेट फायनलचं तिकीट मिळवलं आहे.

जेमिमाची नेतृत्वपूर्ण खेळी
यूपी वॉरियर्सविरुद्धच्या निर्णायक सामन्यात दिल्लीसाठी जेमिमा रोड्रिगेजने मोलाची भूमिका बजावली. यूपी संघाने प्रथम फलंदाजी करत फक्त 122 धावा केल्या. या आव्हानाचा पाठलाग करताना दिल्लीने संयम राखत लक्ष्य गाठलं.

जेमिमाने 18 चेंडूत नाबाद 34 धावा करत संघाला विजयाच्या उंबरठ्यावर नेलं. तिच्यासोबत लॉरा वोल्वार्ड्टने 47 धावांची स्थिर खेळी साकारली. गोलंदाजीत अनुभवी मॅरिझान कॅपने 3 विकेट्स घेत सामन्याचा प्रवाह बदलला आणि तिला प्लेयर ऑफ द मॅच पुरस्काराने गौरवण्यात आलं.

