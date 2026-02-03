English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • चौथ्यांदा फायनलमध्ये पोहोचली दिल्ली कॅपिटल्स, यंदा चॅम्पिअनपदाची माळ गळ्यात पडणार? असा आहे रेकॉर्ड

चौथ्यांदा फायनलमध्ये पोहोचली दिल्ली कॅपिटल्स, यंदा चॅम्पिअनपदाची माळ गळ्यात पडणार? असा आहे रेकॉर्ड

WPL 2026 : वडोदरामध्ये खेळवण्यात आलेल्या एलिमिनेटर सामन्यात गुजरातच्या संघाने 168 धावांचा स्कोअर उभा केला. प्रतिउत्तरात दिल्लीच्या फलंदाजांनी 26 बॉल राखून विजय मिळवत फायनलमध्ये प्रवेश केला. 

पूजा पवार | Updated: Feb 3, 2026, 11:18 PM IST
चौथ्यांदा फायनलमध्ये पोहोचली दिल्ली कॅपिटल्स, यंदा चॅम्पिअनपदाची माळ गळ्यात पडणार? असा आहे रेकॉर्ड
Photo Credit - Social Media

WPL 2026 : महिला प्रीमियर लीग 2026 च्या (Womens Premier League) एलिमिनेटर सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सने गुजरात जाएंट्सचा पराभव करून 7 विकेटने विजय मिळवलाय. वडोदरामध्ये खेळवण्यात आलेल्या एलिमिनेटर सामन्यात गुजरातच्या संघाने 168 धावांचा स्कोअर उभा केला. प्रतिउत्तरात दिल्लीच्या फलंदाजांनी 26 बॉल राखून विजय मिळवत फायनलमध्ये प्रवेश केला. आता दिल्ली कॅपिटल्स फायनलमध्ये विजेतेपदासाठी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध सामना खेळेल. 

Add Zee News as a Preferred Source

वडोदराच्या बीसीए स्टेडियमवर महिला प्रीमियर लीग 2026 चा एलिमिनेटर सामना हा दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध गुजरात जाएंट्स यांच्यात पार पडला. सुरुवातीला दिल्ली कॅपिटल्सने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. यावेळी यूपी वॉरियर्सने प्रथम फलंदाजी करताना 168 धावांची कामगिरी केली. बेथ मूनीने 62, जॉर्जिया वेअरहॅमने 35, अनुष्का शर्माने 16, काशवी गौतमने 18 धावांची कामगिरी केली. दिल्लीच्या गोलंदाजांनी गुजरातच्या 7 विकेट घेतल्या. यात नेल हेन्रीने 3, नंदनी शर्माने 2, मिन्नू मणीने 1 विकेट घेतली. 

दिल्ली कॅपिटल्सला दिलेलं विजयाचं आव्हान पूर्ण करताना लिझेल लीने 43, शेफाली वर्माने 31, लॉरा वोल्वार्ड्टने 32, जेमिमा रॉड्रिग्सने 41 धावा केल्या. दिल्ली कॅपिटल्सने 15.4 ओव्हरमध्ये 169 धावा करून विजयासाठी दिलेलं आव्हान पूर्ण केलं. यासह त्यांनी फायनलमध्ये धडक दिली. 

चौथ्यांदा फायनलमध्ये पोहोचली दिल्ली कॅपिटल्स : 

दिल्ली कॅपिटल्सचा संघ महिला प्रीमियर लीगच्या इतिहासात आतापर्यंत चौथ्यांदा फायनलमध्ये पोहोचला आहे. मात्र सलग तीनही वेळा त्यांना विजेतेपदाच्या ट्रॉफीने हुलकावणी दिली. दिल्ली कॅपिटल्सला 2023 च्या फायनलमध्ये मुंबई इंडियन्सकडून, 2024 मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून तर 2025 मध्ये मुंबई इंडियन्सकडून पराभूत व्हावं लागलं होतं. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
Delhi Capitalsmarathi newsCricket NewsWPL 2026

इतर बातम्या

महागड्या टेस्ट करुन सुधारणार नाही तब्येत, डॉक्टरांनी दिला फ...

हेल्थ