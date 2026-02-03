चौथ्यांदा फायनलमध्ये पोहोचली दिल्ली कॅपिटल्स, यंदा चॅम्पिअनपदाची माळ गळ्यात पडणार? असा आहे रेकॉर्ड

WPL 2026 : महिला प्रीमियर लीग 2026 च्या (Womens Premier League) एलिमिनेटर सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सने गुजरात जाएंट्सचा पराभव करून 7 विकेटने विजय मिळवलाय. वडोदरामध्ये खेळवण्यात आलेल्या एलिमिनेटर सामन्यात गुजरातच्या संघाने 168 धावांचा स्कोअर उभा केला. प्रतिउत्तरात दिल्लीच्या फलंदाजांनी 26 बॉल राखून विजय मिळवत फायनलमध्ये प्रवेश केला. आता दिल्ली कॅपिटल्स फायनलमध्ये विजेतेपदासाठी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध सामना खेळेल.
वडोदराच्या बीसीए स्टेडियमवर महिला प्रीमियर लीग 2026 चा एलिमिनेटर सामना हा दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध गुजरात जाएंट्स यांच्यात पार पडला. सुरुवातीला दिल्ली कॅपिटल्सने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. यावेळी यूपी वॉरियर्सने प्रथम फलंदाजी करताना 168 धावांची कामगिरी केली. बेथ मूनीने 62, जॉर्जिया वेअरहॅमने 35, अनुष्का शर्माने 16, काशवी गौतमने 18 धावांची कामगिरी केली. दिल्लीच्या गोलंदाजांनी गुजरातच्या 7 विकेट घेतल्या. यात नेल हेन्रीने 3, नंदनी शर्माने 2, मिन्नू मणीने 1 विकेट घेतली.
दिल्ली कॅपिटल्सला दिलेलं विजयाचं आव्हान पूर्ण करताना लिझेल लीने 43, शेफाली वर्माने 31, लॉरा वोल्वार्ड्टने 32, जेमिमा रॉड्रिग्सने 41 धावा केल्या. दिल्ली कॅपिटल्सने 15.4 ओव्हरमध्ये 169 धावा करून विजयासाठी दिलेलं आव्हान पूर्ण केलं. यासह त्यांनी फायनलमध्ये धडक दिली.
दिल्ली कॅपिटल्सचा संघ महिला प्रीमियर लीगच्या इतिहासात आतापर्यंत चौथ्यांदा फायनलमध्ये पोहोचला आहे. मात्र सलग तीनही वेळा त्यांना विजेतेपदाच्या ट्रॉफीने हुलकावणी दिली. दिल्ली कॅपिटल्सला 2023 च्या फायनलमध्ये मुंबई इंडियन्सकडून, 2024 मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून तर 2025 मध्ये मुंबई इंडियन्सकडून पराभूत व्हावं लागलं होतं.