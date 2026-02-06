English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • WPL च्या फायनलमध्ये मोठी चूक? शेवटच्या बॉलवर Hit Wicket असूनही दिलं नाही OUT? वारंवार पाहिला जातोय VIDEO

WPL च्या फायनलमध्ये मोठी चूक? शेवटच्या बॉलवर Hit Wicket असूनही दिलं नाही OUT? वारंवार पाहिला जातोय VIDEO

WPL Last Ball Controversy: महिला प्रीमिअर लीग 2026 (WPL 2026) च्या अंतिम सामन्यात शेवटच्या चेंडूवर नाट्यमय घडामोडी पाहायला मिळाल्या. राधा यादवने चौकार लगावत आरसीबीला विजय मिळवून दिला. पण यावेळी शेवटच्या चेंडूवर राधा यादवची हिट विकेट गेली होती का? असा प्रश्न उपस्थित करणारा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.  

शिवराज यादव | Updated: Feb 6, 2026, 09:31 AM IST
WPL च्या फायनलमध्ये मोठी चूक? शेवटच्या बॉलवर Hit Wicket असूनही दिलं नाही OUT? वारंवार पाहिला जातोय VIDEO

WPL Last Ball Controversy: महिला प्रीमिअर लीग 2026 (WPL 2026) च्या अंतिम सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुने (RCB) दिल्ली कॅपिटल्सचा सहा विकेट्सने पराभव करत सलग दुसऱ्यांदा ट्रॉफीवर आपलं नाव कोरलं आहे. राधा यादवने शेवटच्या ओव्हरच्या चौथ्या चेंडूवर चौकार लगावत आरसीबीच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केलं. पण या चेंडूवरुन नाट्यमय घडामोडी घडताना दिसत आहेत. याचं कारण शेवटच्या चेंडूवर राधा यादवने शॉट लगावला असताना, बेल्स खाली पडताना दिसल्या. त्यामुळे राधा यादवची हिट विकेट जाऊनही तिला आऊट दिलं नाही असा दावा काही नेटकरी करत आहेत. याचे व्हिडीओही सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

शेवटच्या ओव्हरमध्ये काय झालं?

आरसीबीला शेवटच्या ओव्हरमध्ये जिंकण्यासाठी 10 धावांची गरज होती. राधा यादव 2 चेंडूवर 3 आणि नदीन डी क्लर्क 6 धावा करत मैदानावर होत्या. दिल्ली कॅपिटल्सच्या वतीने श्रीचरणीने शेवटची ओव्हर टाकली. पहिल्या दोन चेंडूंवर एक-एक धाव काढण्यात आली. आता 4 चेंडूत 8 धावांची गरज होती. दिल्ली मजबूत स्थितीती होती. तिसऱ्या चेंडूवर राधाने चौकार लगावला. राधा यादवने लेग साईडला जागा केली आणि ऑफ साइडला कव्हर पॉइंटच्या वरुन शॉट लगावत चौकार मिळवला. 

शेवटच्या चेंडूवर चौकार अन् हिट विकेट?

आता आरसीबीला विजयासाठी 3 चेंडूत 4 धावांची गरज होती. राधा यादवने बॅकफूटवर जाऊन एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरुन कट शॉट खेळला. चेंडू सीमापार गेला. पण याचवेळी बेल्स खाली पडल्या आणि राधा यादवची हिट विकेट गेली असं वाटलं. पण याची कल्पना नसणाऱे आरसीबीचे काही खेळाडू मैदानावर पोहोचले आणि सेलिब्रेशन करु लागले. डगआऊटमधून आरसीबीची कर्णधार स्मृती मंधानाने दोन्ही हात वर करुन नेमकं काय झालं आहे? अशी विचारणा केली. 

रिप्लेमुळे दूर झाला संभ्रम

राधा यादव हिट विकेट झाली आहे का? हे पाहण्यासाठी रिप्लेची मदत घेण्यात आली. रिप्लेवरुन दिल्ली कॅपिटल्सची विकेटकिपर लिजेल लीने बेल्स खाली पाडली असल्याचं स्पष्ट झालं. तिचे ग्लोव्ह्स स्टंपला लागले होते ज्यामुळे बेल्स खाली पडल्या. 
 
रिप्लेमधून संभ्रम दूर झाल्यानतंर अम्पायरने चौकार दिला आणि आरसीबीच्या खेळाडूंनी सेलिब्रेशन सुरु केलं. या सामन्यात स्मृती मंधानाने 87 धावा केल्या. दिल्ली कॅपिटल्स सलग चौथ्यांदा अंतिम सामना गाठूनही खिताब जिंकण्यात अयशस्वी ठरली. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
WPL. Women Premiere LeagueViral VideoRadha YadavRadha Yadav Hit Wicket

इतर बातम्या

Cheque Bounce प्रकरणात फासलेला अभिनेता राजपाल यादवचं न्याय...

मनोरंजन