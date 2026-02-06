WPL च्या फायनलमध्ये मोठी चूक? शेवटच्या बॉलवर Hit Wicket असूनही दिलं नाही OUT? वारंवार पाहिला जातोय VIDEO

WPL Last Ball Controversy: महिला प्रीमिअर लीग 2026 (WPL 2026) च्या अंतिम सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुने (RCB) दिल्ली कॅपिटल्सचा सहा विकेट्सने पराभव करत सलग दुसऱ्यांदा ट्रॉफीवर आपलं नाव कोरलं आहे. राधा यादवने शेवटच्या ओव्हरच्या चौथ्या चेंडूवर चौकार लगावत आरसीबीच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केलं. पण या चेंडूवरुन नाट्यमय घडामोडी घडताना दिसत आहेत. याचं कारण शेवटच्या चेंडूवर राधा यादवने शॉट लगावला असताना, बेल्स खाली पडताना दिसल्या. त्यामुळे राधा यादवची हिट विकेट जाऊनही तिला आऊट दिलं नाही असा दावा काही नेटकरी करत आहेत. याचे व्हिडीओही सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.
आरसीबीला शेवटच्या ओव्हरमध्ये जिंकण्यासाठी 10 धावांची गरज होती. राधा यादव 2 चेंडूवर 3 आणि नदीन डी क्लर्क 6 धावा करत मैदानावर होत्या. दिल्ली कॅपिटल्सच्या वतीने श्रीचरणीने शेवटची ओव्हर टाकली. पहिल्या दोन चेंडूंवर एक-एक धाव काढण्यात आली. आता 4 चेंडूत 8 धावांची गरज होती. दिल्ली मजबूत स्थितीती होती. तिसऱ्या चेंडूवर राधाने चौकार लगावला. राधा यादवने लेग साईडला जागा केली आणि ऑफ साइडला कव्हर पॉइंटच्या वरुन शॉट लगावत चौकार मिळवला.
RCB NOW HOLDS THE IPL AND THE WPL TROPHY…!!! pic.twitter.com/x77t5dpuKI
— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 5, 2026
आता आरसीबीला विजयासाठी 3 चेंडूत 4 धावांची गरज होती. राधा यादवने बॅकफूटवर जाऊन एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरुन कट शॉट खेळला. चेंडू सीमापार गेला. पण याचवेळी बेल्स खाली पडल्या आणि राधा यादवची हिट विकेट गेली असं वाटलं. पण याची कल्पना नसणाऱे आरसीबीचे काही खेळाडू मैदानावर पोहोचले आणि सेलिब्रेशन करु लागले. डगआऊटमधून आरसीबीची कर्णधार स्मृती मंधानाने दोन्ही हात वर करुन नेमकं काय झालं आहे? अशी विचारणा केली.
2024
2026
A match worthy of a final, and @RCBTweets have clinched it in the most dramatic fashion to seal their 2nd title!
Watch highlights here https://t.co/IkcrJXi6dH#TATAWPL #RCBvDC #TATAWPLFinal pic.twitter.com/QCBMNvi8oh
— Star Sports (@StarSportsIndia) February 5, 2026
राधा यादव हिट विकेट झाली आहे का? हे पाहण्यासाठी रिप्लेची मदत घेण्यात आली. रिप्लेवरुन दिल्ली कॅपिटल्सची विकेटकिपर लिजेल लीने बेल्स खाली पाडली असल्याचं स्पष्ट झालं. तिचे ग्लोव्ह्स स्टंपला लागले होते ज्यामुळे बेल्स खाली पडल्या.
रिप्लेमधून संभ्रम दूर झाल्यानतंर अम्पायरने चौकार दिला आणि आरसीबीच्या खेळाडूंनी सेलिब्रेशन सुरु केलं. या सामन्यात स्मृती मंधानाने 87 धावा केल्या. दिल्ली कॅपिटल्स सलग चौथ्यांदा अंतिम सामना गाठूनही खिताब जिंकण्यात अयशस्वी ठरली.