WPL 2026 : मुंबई इंडियन्स कशी पोहोचणार प्लेऑफमध्ये? दिल्ली VS यूपी सामन्यावर सगळं गणित अवलंबून

WPL 2026 Playoff Senario : महिला प्रीमियर लीग 2026 चा (Womens Premier League) चौथा सीजन संपण्यासाठी आता अवघे काहीच दिवस शिल्लक आहेत. स्मृती मंधानाच्या नेतृत्वात रॉयल चैलेंजर्स बंगळुरू संघाने फायनलमध्ये आपलं स्थान निश्चित केलंय. तर गुजरात टायटन्सने (Gujrat Titans) मुंबई इंडियन्सला आपल्या शेवटच्या ग्रुप स्टेज सामन्यात हरवून एलिमिनेटर सामन्यासाठी क्वालिफाय केलंय. आता प्लेऑफमध्ये एका संघासाठी एकच जागा शिल्लक आहे. या जागेसाठी मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians), दिल्ली कॅपिटल्स आणि यूपी वॉरियर्स हे तीन संघ शर्यतीत आहेत. तेव्हा या तीन संघांचं प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याचं समीकरण कसं असेल आणि ते क्वालिफाय कसे करू शकतील याविषयी जाणून घेऊयात.
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने संपूर्ण सीजनमध्ये आपला जबरदस्त फॉर्म कायम ठेवत लागोपाठ सामन्यांमध्ये विजय मिळवला. आरसीबीने यूपी वॉरियर्सला हरवून 8 सामन्यांपैकी 6 सामन्यात विजय मिळवला. तर +1.247 सारख्या सर्वोत्तम नेट रन रेटने पॉईंट्स टेबलमध्ये पहिलं स्थान मिळवलं. गुजरात जायंट्सने मुंबई इंडियन्सला हरवून दुसरे स्थान निश्चित केले आणि एलिमिनेटरमध्ये आपली जागा बनवली आहे.
मुंबई इंडियन्सला प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवलं थोडं अवघड आहे, पण ते प्लेऑफमध्ये जातील याची अशा अजूनही कायम आहे. गुजरातकडून पराभूत झाल्यावर सुद्धा ६ पॉईंट्स असलेल्या संघांमध्ये गुजरातचा नेट रन रेट हा सर्वात चांगलाय. तर दुसरीकडे मुंबई इंडियन्सचा एकही सामना आता शिल्लक नाहीये. त्यामुळे मुंबई इंडियन्स संघाला दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध यूपी वॉरियर्स यांच्यात होणार असलेल्या सामन्यावर अवलंबून रहावं लागेल. जर यूपी वॉरियर्सने दिल्लीला सामान्य अंतराने हरवले तर मुंबई इंडियन्स नेट रन रेटच्या आधारे एलिमिनेटर सामन्यात पोहोचू शकते. पण जर दिल्ली कॅपिटल्सने यूपी वॉरियर्सला पराभूत केलं तर मात्र मुंबई इंडियन्स स्पर्धेतून बाहेर पडेल.
हेही वाचा : T20 World Cup: टी-20 विश्वचषकापूर्वी मोठा धक्का; 'हे' दोन महत्त्वाचे खेळाडू स्पर्धेबाहेर, संघात बदल
दिल्ली कॅपिटल्सने यूपी वॉरियर्सला पराभूत केलं तर ते थेट प्लेऑफसाठी क्वालिफाय करतील. तर दुसरीकडे यूपी वॉरियर्सच्या आशा या जवळपास मावळल्या आहेत. प्लेऑफचं समीकरण पाहिलं तर यूपी वॉरियर्सला दिल्लीला खूप जास्त अंतराने हरवावं लागेल जेणेकरून ते मुंबई इंडियन्सपेक्षा नेट रन रेटने पुढे निघू शकतील. पण तसं होणं हे जवळपास कठीण आहे.