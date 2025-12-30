मुंबई इंडियन्सची मोठी घोषणा, संघात नव्या कोचची एंट्री, 'या' दिग्ग्जला दिली संधी

WPL 2026 : महिला प्रीमियर लीगचा गतविजेता संघ मुंबई इंडियन्सने (Mumbai Indians) 2026 सीजनसाठी आपल्या कोचिंग टीमला अधिक मजबूत केलं आहे. फ्रेंचायझीने ऑस्ट्रेलियाच्या एका माजी लेग स्पिनरला आपला नवीन स्पिनर गोलंदाज म्हणून नियुक्त केलं आहे. मुंबई इंडियन्सने सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ शेअर करून आपल्या फॅन्सला याबाबत माहिती दिली. महिला प्रीमियर लीगचा चौथा सीजन 9 जानेवारी पासून सुरु होणार आहे. मुंबई इंडियन्स मागच्या सीजनची चॅम्पियन असून हरमनप्रीत कौरच्या (Harmanpreet Kaur) नेतृत्वात त्यांनी विजेतेपद जिंकलं होतं.
महिला प्रीमियर लीग 2026 च्या आधी मुंबई इंडियन्सने ऑस्ट्रेलियाची माजी लेग स्पिनर क्रिस्टन बीम्ला हिला स्पिन गोलंदाजी कोच म्हणून नियुक्त केलं आहे. क्रिस्टन बीम्सने आपल्या कारकिर्दीत ऑस्ट्रेलियासाठी महत्वाची भूमिका बजावली. अशा परिस्थितीत, भारतीय खेळपट्ट्यांवर जिथे स्पिनर्स महत्त्वाची भूमिका बजावतात, तिथे क्रिस्टन बीम्स मुंबई इंडियन्ससाठी खूप प्रभावी ठरू शकते.मुंबई इंडियन्सकडून शेअर करण्यात आलेल्या एका व्हिडीओमध्ये क्रिस्टनने सांगितलं की, 'प्रशिक्षक म्हणून मी इथे पहिल्यांदाच आलो आहे. मी ज्यांच्याविरुद्ध क्रिकेट खेळलो आहे त्यापैकी एक महान खेळाडू झुलन गोस्वामीसोबत काम करण्याची ही एक उत्तम संधी आहे'.
क्रिस्टन बीम्सचा कोचिंगमध्ये एक चांगला अनुभव असून तिने WBBL मध्ये आणि इंग्लंडच्या द हंड्रेड लीगमध्ये सुद्धा कोचिंग केली होती. तिने ऑस्ट्रेलियन अंडर 19 महिला संघाचे प्रशिक्षकपदही भूषवले आहे. तिने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया येथे राष्ट्रीय विकास प्रमुख आणि क्रिकेट तस्मानिया येथे कम्युनिटी क्रिकेट व्यवस्थापक म्हणूनही काम केले आहे. तिचा अनुभव आणि स्किल अमेलिया केर, सईका इशाक आणि इतर तरुण प्रतिभावान खेळाडूंसारख्या मुंबई इंडियन्सच्या फिरकीपटूंना नवीन उंची देऊ शकते.
क्रिस्टन बीम्सच्या आंतरराष्ट्रीय करिअरची सुरुवात ही वर्ष 2014 मध्ये झाली असून ती 2017 पर्यंत ऑस्ट्रेलियासाठी क्रिकेट खेळली. 2017 वनडे वर्ल्ड कपमध्ये टी सर्वात जास्त विकेट घेणारी गोलंदाज ठरली. आंतरराष्ट्रीय करिअरमध्ये एक टेस्ट, 30 वनडे आणि 18 टी20 सामन्यांचा समावेश होता. याशिवाय, तिने महिला बिग बॅश लीगमध्ये 45 सामने खेळले. खेळातून निवृत्ती घेतल्यानंतर, ती कोचिंगकडे वळली आणि तिने अनेक महत्त्वाची पदं भूषवली आहेत.