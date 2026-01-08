क्रिकेटच्या मैदानावर उतरणार बॉलिवूड, हनी सिंह सोबत 'या' अभिनेत्री करणार परफॉर्म, कुठे पाहाल Live?

WPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीगच्या पार्श्वभूमीवर सुरु झालेल्या महिला प्रीमियर लीगचा यंदा चौथा सीजन आहे. 9 जानेवारी पासून महिला प्रीमियर लीगच्या चौथ्या सीजनला सुरुवात होणार असून पहिला सामना हा मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात खेळवला जाईल. नवी मुंबईतील डिवाय पाटील स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जाणार असून या सामन्यापूर्वी भव्य अशा ओपनिंग सेरेमनीचं आयोजन करण्यात आलंय. या ओपनिंग सेरेमनीमध्ये बॉलिवूडचा तडका लागणार असून अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटीज या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत.
महिला प्रीमियर लीगच्या अधिकृत सोशल मीडिया हॅण्डलवर प्रसिद्ध पंजाबी गायक आणि रॅपर यो यो हनी सिंह या ओपनिंग सेरेमनीमध्ये परफॉर्म करेल. याशिवाय बॉलिवूडची स्टार अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडीस सुद्धा ओपनिंग सेरेमनीमध्ये परफॉर्म करणार आहे. ओपनिंग सेरेमनीची सुरुवात संध्याकाळी 6 : 45 वाजता होणार असून हनी सिंह हा पहिल्यांदाच भारतातील स्पोर्ट्स इव्हेंटच्या ओपनिंग सेरेमनीमध्ये परफॉर्म करणार आहे.
9 जानेवारी पासून सुरु होणाऱ्या महिला प्रीमियर लीगच्या चौथ्या सीजनचा फायनल सामना हा 3 फेब्रुवारी रोजी खेळवला जाईल. स्पर्धेत एकूण 20 लीग सामने खेळवले जाणार असून एलिमनेटर सामना हा 3 फेब्रुवारी रोजी खेळवला जाणार आहे. तर फायनल सामना हा 5 फेब्रुवारी रोजी बडोदरा येथील कोटाम्बी स्टेडियमवर खेळवला जाईल. स्पर्धेत एकूण पाच संघ सहभागी होत असून मागच्या सीजनमध्ये हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वात मुंबई इंडियन्सने दिल्ली कॅपिटल्सला पराभूत करून तिसऱ्या सीजनचं विजेतेपद पटकावलं होतं. तर दुसऱ्या सीजनचं विजेतेपद हे आरसीबीने तर पहिल्या सीजनचं विजेतेपद हे मुंबई इंडियन्सनेच जिंकलं होतं.
हेही वाचा : फेअरवेल सामन्यात फ्लॉप ठरला उस्मान ख्वाजा... पत्नीच्या डोळ्यातील अश्रू थांबत नव्हते
महिला प्रीमियर लीग 2026 चा चौथा सीजन हा प्रेक्षक टीव्ही चॅनलवर स्टार स्पोर्ट्सवर पाहू शकतात. तर मोबाईज यूजर्स हे जिओहॉटस्टार अॅप आणि त्याच्या अधिकृत वेबसाइटवर लाईव्ह स्ट्रीमिंगद्वारे पाहू शकतात. ओपनिंग सेरेमनीला 9 जानेवारी रोजी संध्याकाळी 6 : 45 वाजता सुरुवात होईल.
मुंबई इंडियंस : हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), नेट साइवर-ब्रंट, हेली मॅथ्यूज, अमनजोत कौर, जी. कमलिनी, अमेलिया केर, शबनीम इस्माइल, संस्कृति गुप्ता, सजना सजीवन, राहिला फिरदौस, निकोला केरी, पूनम खेमनार, त्रिवेणी वशिष्ठ, नल्ला रेड्डी, साइका इशाक, मिली इलिंगवर्थ.
दिल्ली कॅपिटल्स : जेमिमा रोड्रिग्स (कर्णधार), शेफाली वर्मा, मारिज़ान कॅप, निकी प्रसाद, लाॅरा वोल्वार्ड्ट, चिनेल हेनरी, श्री चरणी, स्नेह राणा, लिज़ेल ली, दीया यादव, तानिया भाटिया, ममता मादिवाला, नंदनी शर्मा, लुसी हैमिल्टन, मिन्नू मणि, अलाना किंग.
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू : स्मृति मंधाना (कर्णधार), ऋचा घोष, श्रेयंका पाटिल, जॉर्जिया वोल, नादिन डी क्लार्क, राधा यादव, लॉरेन बेल, लिंसी स्मिथ, प्रेमा रावत, अरुंधति रेड्डी, पूजा वस्त्राकर, ग्रेस हैरिस, गौतमी नाइक, प्रत्युषा कुमार, डी. हेमलता, सयाली सतघरे.
गुजरात जायंट्स : एशले गार्डनर (कर्णधार), बेथ मूनी, सोफी डिवाइन, रेणुका सिंह ठाकुर, भारती फुलमाली, टिटास साधु, काशी गौतम, कनिका आहूजा, तनुजा कंवर, जॉर्जिया वेयरहम, अनुष्का शर्मा, हैप्पी कुमारी, किम गार्थ, यास्तिका भाटिया, शिवानी सिंह, डॅनी व्याट-हॉज, राजेश्वरी गायकवाड, आयुषी सोनी.
यूपी वॉरियर्ज : मेग लॅनिंग (कर्णधार), श्वेता सहरावत, दीप्ति शर्मा, सोफी एक्लेस्टोन, फोबे लिचफील्ड, किरण नवगिरे, हरलीन देओल, क्रांति गौड़, आशा शोभना, डिएंड्रा डॉटिन, शिखा पांडे, शिप्रा गिरी, सिमरन शेख, क्लो ट्रायोन, सुमन मीणा, जी. तृषा, प्रतिका रावल, चार्ली नॉट.