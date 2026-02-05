RCB दुसऱ्यांदा ठरली WPL चॅम्पियन! तर दिल्लीला चौथ्यांदा बसला चोकर्सचा शिक्का

WPL 2026 : वुमन्स प्रीमियर लीग 2026 मध्ये गुरुवार 5 फेब्रुवारी रोजी दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात सामना पार पडला. या सामन्यात आरसीबीने दिल्लीवर 6 विकेट्सने विजय मिळवून दुसऱ्यांदा वुमन्स प्रीमियर लीग 2026 चं विजेतेपद पटकावलं. तर दिल्ली कॅपिटल्स सलग चौथ्यांदा फायनलपर्यंत मजल मारून देखील वुमन्स प्रीमियर लीगचं विजेतेपद जिंकू शकली नाही. स्मृती मंधानाच्या नेतृत्वात आरसीबीने जिंकलेली ही दुसरी ट्रॉफी आहे, यापूर्वी त्यांनी वुमन्स प्रीमियर लीग 2024 चं विजेतेपद पटकावलं होतं.
वडोदरा येथील क्रिकेट स्टेडीयमवर दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात सामना खेळवला गेला. यात आरसीबीने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. यावेळी दिल्ली कॅपिटल्सने प्रथम फलंदाजी करताना 4 विकेट्स गमावून 203 धावा केल्या. यात सर्वाधिक धावा जेमिमा रॉड्रिग्सने (57) केल्या. दिल्लीने आरसीबीला फायनल सामन्यात विजयासाठी 204 धावांचं आव्हान दिलं हे आव्हान पूर्ण करण्यात आरसीबीला यश आलं. आरसीबीकडून विजयाचं आव्हान पूर्ण करताना सर्वाधिक 87 धावा या कर्णधार स्मृती मानधनाच्या बॅटमधून आल्या. आरसीबीने अक्षर 6 विकेट्सने हा सामना जिंकला.