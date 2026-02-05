English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • RCB दुसऱ्यांदा ठरली WPL चॅम्पियन! तर दिल्लीला चौथ्यांदा बसला चोकर्सचा शिक्का

RCB दुसऱ्यांदा ठरली WPL चॅम्पियन! तर दिल्लीला चौथ्यांदा बसला चोकर्सचा शिक्का

WPL 2026 : आरसीबीने दिल्लीवर 6 विकेट्सने विजय मिळवून दुसऱ्यांदा वुमन्स प्रीमियर लीग 2026 चं विजेतेपद पटकावलं. तर दिल्ली कॅपिटल्स सलग चौथ्यांदा फायनलपर्यंत मजल मारून देखील वुमन्स प्रीमियर लीगचं विजेतेपद जिंकू शकली नाही

पूजा पवार | Updated: Feb 5, 2026, 11:29 PM IST
RCB दुसऱ्यांदा ठरली WPL चॅम्पियन! तर दिल्लीला चौथ्यांदा बसला चोकर्सचा शिक्का
Photo Credit - Social Media

WPL 2026 : वुमन्स प्रीमियर लीग 2026  मध्ये गुरुवार 5 फेब्रुवारी रोजी दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात सामना पार पडला. या सामन्यात आरसीबीने दिल्लीवर 6 विकेट्सने विजय मिळवून दुसऱ्यांदा वुमन्स प्रीमियर लीग 2026 चं विजेतेपद पटकावलं. तर दिल्ली कॅपिटल्स सलग चौथ्यांदा फायनलपर्यंत मजल मारून देखील वुमन्स प्रीमियर लीगचं विजेतेपद जिंकू शकली नाही. स्मृती मंधानाच्या नेतृत्वात आरसीबीने जिंकलेली ही दुसरी ट्रॉफी आहे, यापूर्वी त्यांनी वुमन्स प्रीमियर लीग 2024  चं विजेतेपद पटकावलं होतं. 

वडोदरा येथील क्रिकेट स्टेडीयमवर दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात सामना खेळवला गेला. यात आरसीबीने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. यावेळी दिल्ली कॅपिटल्सने प्रथम फलंदाजी करताना 4 विकेट्स गमावून 203 धावा केल्या. यात सर्वाधिक धावा जेमिमा रॉड्रिग्सने (57) केल्या. दिल्लीने आरसीबीला फायनल सामन्यात विजयासाठी 204 धावांचं आव्हान दिलं हे आव्हान पूर्ण करण्यात आरसीबीला यश आलं. आरसीबीकडून विजयाचं आव्हान पूर्ण करताना सर्वाधिक 87 धावा या कर्णधार स्मृती मानधनाच्या बॅटमधून आल्या. आरसीबीने अक्षर 6 विकेट्सने हा सामना जिंकला. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
RCBDelhi CapitalsCricket NewsWPL 2026Smriti Mandhana

इतर बातम्या

T20 World Cup 2026 : वॉशिंग्टन सुंदर वर्ल्ड कपमध्ये खेळणार...

स्पोर्ट्स