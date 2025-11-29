WPL 2026 full Schedule: महिला प्रीमियर लीगचं बिगुल वाजलं! 9 जानेवारीला पहिला सामना; पाहा संपूर्ण शेड्युल

When will Women's Premier League getting started: महिला क्रिकेटच्या चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी! महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 चा चौथा हंगाम लवकरच सुरू होणार आहे. बीसीसीआयने ऑक्शनच्या दिवशीच या हंगामाचा संपूर्ण शेड्यूल जाहीर केला असून, पहिला सामना 9 जानेवारी 2026 रोजी होईल आणि फाइनल 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी खेळला जाईल.
महिला प्रीमियर लीग 2026 चे सामने या वेळी नवी मुंबई आणि वडोदरा येथे खेळले जातील. नवी मुंबईतील डी.वाय. पाटील स्टेडियम मुख्य मैदानी ठिकाण असेल. मागील सीजन WPL चार शहरांमध्ये आयोजित केला गेला होता, तर या हंगामात दोन शहरांतच खेळ होणार आहेत. या लीगने महिला क्रिकेटला नवीन ओळख दिली आहे आणि तरुण खेळाडूंसाठी स्वतःची प्रतिभा दाखवण्याचा मोठा मंच उपलब्ध करून दिला आहे.
