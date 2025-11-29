English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
WPL 2026 full Schedule: महिला प्रीमियर लीगचं बिगुल वाजलं! 9 जानेवारीला पहिला सामना; पाहा संपूर्ण शेड्युल

WPL 2026 Start Date Announced: महिला प्रीमियर लीग 2026 ची सुरुवात अवघ्या काही दिवसात होणार असून गतविजेत्या मुंबई इंडियन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यातील सामन्याने होणार आहे. पूर्ण शेड्युल जाणून घ्या...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 29, 2025, 09:41 AM IST
When will Women's Premier League getting started: महिला क्रिकेटच्या चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी! महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 चा चौथा हंगाम लवकरच सुरू होणार आहे. बीसीसीआयने ऑक्शनच्या दिवशीच या हंगामाचा संपूर्ण शेड्यूल जाहीर केला असून, पहिला सामना 9 जानेवारी 2026 रोजी होईल आणि फाइनल 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी खेळला जाईल.

कोणत्या शहरात होणार सामने?

महिला प्रीमियर लीग 2026 चे सामने या वेळी नवी मुंबई आणि वडोदरा येथे खेळले जातील. नवी मुंबईतील डी.वाय. पाटील स्टेडियम मुख्य मैदानी ठिकाण असेल. मागील सीजन WPL चार शहरांमध्ये आयोजित केला गेला होता, तर या हंगामात दोन शहरांतच खेळ होणार आहेत. या लीगने महिला क्रिकेटला नवीन ओळख दिली आहे आणि तरुण खेळाडूंसाठी स्वतःची प्रतिभा दाखवण्याचा मोठा मंच उपलब्ध करून दिला आहे.

मागील विजेते 

  • 2023: मुंबई इंडियन्स (MI) – हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली पहिला खिताब
  • 2024: रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू (RCB) – स्मृती मंधाना यांच्या नेतृत्वाखाली खिताब
  • 2025: मुंबई इंडियन्स (MI) – दिल्ली कॅपिटल्सला पराभूत करून दुसरा खिताब

लीग फॉरमॅट खेळवला जाणार खेळ 

  • महिला प्रीमियर लीगमध्ये सर्व टीम्स एकमेकांशी दोन-2 सामने खेळतील.
  • लीग स्टेजमध्ये पहिल्या स्थानावर राहिलेली टीम थेट फाइनलमध्ये पोहोचेल.
  • दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानाच्या टीम्समध्ये एलिमिनेटर सामना होईल.
  • या शेड्यूलमुळे टीम्सना आणि खेळाडूंना तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळाला आहे. हा सीजन केवळ क्रिकेटप्रेमींसाठी मनोरंजन नाही तर तरुणींसाठी त्यांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी प्रेरणादायक असेल.

जाणून घ्या महिला प्रीमियर लीगचे पूर्ण शेड्युल (WPL 2026 full Schedule) 

 
  • 1 शुक्रवारी -9-जानेवारी -26 -संध्याकाळ -मुंबई इंडियन्स RCB नवी मुंबई
  • 2 शनिवारी -10-जानेवारी-26 -दुपारी - यूपी वॉरियर्स गुजरात जायंट्स नवी मुंबई
  • 3 शनिवारी 10-जानेवारी-26 -संध्याकाळ - मुंबई इंडियन्स दिल्ली कॅपिटल्स नवी मुंबई
  • 4 रविवार 11-जानेवारी-26 संध्याकाळ- दिल्ली कॅपिटल्स गुजरात जायंट्स नवी मुंबई
  • 5 सोमवार 12-जानेवारी-26 संध्याकाळ - RCB यूपी वॉरियर्स नवी मुंबई
  • 6 मंगळवार 13-जानेवारी-26 संध्याकाळ- मुंबई इंडियन्स गुजरात जायंट्स नवी मुंबई
  • 7 बुधवार 14-जानेवारी-26 संध्याकाळ -यूपी वॉरियर्स दिल्ली कॅपिटल्स नवी मुंबई
  • 8 गुरुवार 15-जानेवारी-26 संध्याकाळ -मुंबई इंडियन्स यूपी वॉरियर्स नवी मुंबई
  • 9 शुक्रवार 16-जानेवारी-26 संध्याकाळ -RCB गुजरात जायंट्स नवी मुंबई
  • 10 शनिवारी 17-जानेवारी-26 दुपारी- यूपी वॉरियर्स मुंबई इंडियन्स नवी मुंबई
  • 11 शनिवारी 17-जानेवारी-26 संध्याकाळ -दिल्ली कॅपिटल्स RCB नवी मुंबई
  • 12 सोमवार 19-जानेवारी-26 संध्याकाळ -गुजरात जायंट्स RCB वडोदरा
  • 13 मंगळवार 20-जानेवारी-26 संध्याकाळ -दिल्ली कॅपिटल्स मुंबई इंडियन्स वडोदरा
  • 15 गुरुवार 22-जानेवारी-26 संध्याकाळ -गुजरात जायंट्स यूपी वॉरियर्स वडोदरा
  • 17 शनिवारी 24-जानेवारी-26 संध्याकाळ- RCB दिल्ली कॅपिटल्स वडोदरा
  • 19 सोमवार 26-जानेवारी-26 संध्याकाळ -RCB मुंबई इंडियन्स वडोदरा
  • 20 मंगळवार 27-जानेवारी-26 संध्याकाळ- गुजरात जायंट्स दिल्ली कॅपिटल्स वडोदरा
  • 22 गुरुवार 29-जानेवारी-26 संध्याकाळ -यूपी वॉरियर्स RCB वडोदरा
  • 23 शुक्रवार 30-जानेवारी-26 संध्याकाळ -गुजरात जायंट्स मुंबई इंडियन्स वडोदरा
  • 25 रविवार 1-फेब्रुवारी-26 संध्याकाळ- दिल्ली कॅपिटल्स यूपी वॉरियर्स वडोदरा
  • 27 मंगळवार 3-फेब्रुवारी-26 संध्याकाळ -एलिमिनेटर - वडोदरा
  • 29 गुरुवार 5-फेब्रुवारी-26 संध्याकाळ -फाइनल - वडोदरा
 
 
या सिजनमध्ये युवा खेळाडूंची चमक, अनुभवी खेळाडूंचा अनुभव आणि रोमांचक सामने, सर्व काही एकत्र पाहायला मिळणार आहे. 

 

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

