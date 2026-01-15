WPL 2026 मध्ये अजब प्रकार! 130 च्या स्ट्राईक रेटने खेळणाऱ्या फलंदाजाला केलं रिटायर्ड आउट, नेमकं काय घडलं?

WPL 2026 : महिला प्रीमियर लीग 2026 मध्ये 7 वा सामना हा दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध यूपी वॉरियर्समध्ये खेळवण्यात आला. नवी मुंबईत खेळवण्यात आलेल्या रोमांचक सामन्यांमध्ये जेमिमा रोड्रिग्सच्या टीमने बाजी मारली आणि स्पर्धेतील पहिला विजय मिळवला. सामन्यात एक अजब प्रकार घडला ज्याची सध्या चर्चा सुरु आहे.
यूपी वॉरियर्सची फलंदाज हरलीन देओल ही 36 बॉलमध्ये 47 धावा करून खेळत होती, मात्र तिला अचानक रिटायर्ड औट होऊन बाहेर पाठवण्यात आले. यूपी वॉरियर्सच्या कोचने घेतलेल्या या निर्णयाने फॅन्स हैराण झाले, यामुळे संघाचा फायदा झाला नाही उलट यूपी वॉरियर्सचा संघ अडचणीत सापडला. बुधवारी 14 जानेवारी रोजी नवी मुंबईतील डॉ. डी वाय पाटील स्टेडियमवर दिल्ली कॅपिटल्सच्या महिला संघाने टॉस जिंकला आणि प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. यूपीची कर्णधार मेग लॅनिंगने 38 बॉलवर 54 धावांची जबरदस्त कामगिरी केली. भारतीय फलंदाज हरलीन देओल सोबत त्यांनी 56 बॉलवर 85 धावांची पार्टनरशिप केली.
दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धच्या सामन्यात, कर्णधार मेग लॅनिंगनंतर, हरलीन देओलने यूपी वॉरियर्ससाठी सर्वोत्तम कामगिरी केली. भारताच्या या स्टार खेळाडूने 130 च्या स्ट्राइक रेटने खेळत 36 बॉलवर 47 धावा करण्यात आल्या. पण त्यानंतर तिच्या सोबत अजब प्रकार घडला. अचानक ड्रेसिंग रूममधून कोचने संदेश पाठवला आणि हरलीनला रिटायर्ड आउट होऊन बाहेर पडायला सांगितले. 17 व्या ओव्हरनंतर हरलीन देओल रिटायर्ड आउट होऊन ड्रेसिंग रूममध्ये परतली. त्यानंतर यूपी वॉरियर्सचा संघ अडचणीत आला आणि संघाने शेवटच्या 18 बॉलमध्ये 12 धावा केल्या.
हरलीन देओलला रिटायर्ड आउट करण्याचा निर्णय यूपी वॉरियर्ससाठी स्वतःच्या पायावर धोंडा मारण्यासारखा होता. यानंतर आता हेड कोच अभिषेक नायरवर टीका करण्यात येत आहे. त्याला यूपी वॉरियर्सच्या पराभवाचा गुन्हेगार ठरवलं जातंय. असं देखील नव्हतं की हरलीन स्लो खेळत होती, ती १३० च्या स्ट्राईक रेटने खेळत होती आणि सेट होती. पुढच्या तीन ओव्हरमध्ये तिने जबरदस्त कामगिरी केली असती. मात्र कोच अभिषेक नायरने तिला रिटायर्ड आउट केले.
155 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी उतरलेल्या दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघाने पुन्हा एकदा सामन्याला शेवटच्या बॉलपर्यंत नेलं. मात्र यावेळी नशिबाने त्यांची साथ दिली. शेवटच्या ओव्हरमध्ये त्यांना सहा धावांची आवश्यकता होती. त्याआधी गुजरातविरुद्ध, जेमिमाहच्या संघाला सहा चेंडूत सात धावांची आवश्यकता असताना पराभव स्वीकारावा लागला होता. यावेळी दक्षिण आफ्रिकेच्या कर्णधार वोल्वाड्टने शेवटच्या बॉलवर चौकार मारून विजय निश्चित केला.