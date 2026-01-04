WPL 2026: महिला प्रीमियर लीगच्या बक्षिसाची रक्कम किती? विजेत्या संघाला मिळणार 'इतके' कोटी

What is the prize money of wpl winner: भारतीय महिला क्रिकेट चाहत्यांसाठी पुन्हा एकदा क्रिकेटचा मोठा उत्सव येत आहे. महिला प्रीमियर लीग 2026 चा चौथा सीजन 9 जानेवारी ते 5 फेब्रुवारी 2026 या दरम्यान नवी मुंबई आणि वडोदरा येथे खेळवला जाणार आहे. यंदा महिला खेळाडूंनी जिंकलेल्या वर्ल्ड कपमुले अधिकच चर्चा आहे. यंदाच्या लिलावात फ्रँचायझींनी खेळाडूंवर मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च केला असून, त्यामुळे स्पर्धेची रंगत अधिक वाढणार आहे. खेळाडूंच्या कामगिरीसोबतच बक्षीस रकमेवरही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) ने मागील सिजनमध्ये (WPL 2025) ठरवलेली बक्षीस रकमेची रचना यंदाही कायम ठेवली आहे. यानुसार विजेत्या संघाला 6 कोटी, तर अंतिम फेरी गाठणाऱ्या उपविजेत्या संघाला 3 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे, महिला प्रीमियर लीग (WPL) ची बक्षीस रक्कम जगातील अनेक आंतरराष्ट्रीय महिला लीग्सच्या तुलनेत खूपच जास्त आहे, त्यामुळे ही स्पर्धा जागतिक स्तरावर अत्यंत आकर्षक मानली जाते.
यंदाच्या मेगा ऑक्शनमध्ये एकूण 67 खेळाडूंवर बोली लागली असून, पाचही फ्रँचायझींनी मिळून सुमारे 40.8 कोटी रुपये खर्च केले. दिल्ली, मुंबई आणि आरसीबी या संघांनी पूर्ण बजेट खर्च करत 16 खेळाडूंचे संघ तयार केले, ज्यात 6 परदेशी आणि 10 भारतीय खेळाडूंचा समावेश आहे. गुजरात आणि यूपी संघांनी 18 खेळाडूंची तुकडी निवडली आहे.
भारतीय स्टार दीप्ती शर्मा (यूपी वॉरियर्स – 3.2 कोटी) आणि न्यूझीलंडची अमेलिया केर (मुंबई इंडियन्स – 3.2 कोटी) या संयुक्तपणे सर्वात महाग खेळाडू ठरल्या.
गुजरात जायंट्सने अनुष्का शर्माला 45 लाख रुपयांना खरेदी केले असून, अनकॅप्ड खेळाडूंमध्ये ही सर्वाधिक बोली ठरली.
वेन्यू: यंदाचा हंगाम महाराष्ट्राबाहेर वडोदरा (गुजरात) आणि नवी मुंबई येथे खेळवला जाणार आहे.
RTM कार्ड: या हंगामात पहिल्यांदाच ‘राइट टू मॅच’ (RTM) कार्डचा वापर करण्यात आला, ज्यामुळे संघांना त्यांच्या जुन्या मुख्य खेळाडूंना पुन्हा संघात घेता आले.
स्पर्धेची वेळ: पुरुषांच्या टी20 विश्वचषकामुळे यंदा WPL थोडी लवकर, म्हणजे जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये आयोजित करण्यात आली आहे.