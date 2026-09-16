/WPL 2027 लिलावाची तारीख जाहीर, बीसीसीआयने केली घोषणा! वाचा सविस्तर

WPL 2027 Auction : महिला प्रिमियर लीग 2027 च्या नव्या सिझनसाठी ऑक्शनची तारिख ठरली आहे. आरसीबीच्या संघाना महिला प्रिमियर लीग 2026 ची ट्रॅाफी सलग दुसऱ्यांदा जिंकली, आता आगामी सिझनसाठी महिला प्रिमियर लीग कधी होणार यासंदर्भात आता सविस्तर माहिती या लेखामध्ये देणार आहोत. बीसीसीआयने सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे यामध्ये महिला प्रिमियर लीगची आगामी सिझनची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. बुधवारी, बीसीसीआयने सर्व पाच संघांना लिलावाची माहिती औपचारिकपणे दिली. आगामी हंगामाच्या सुरुवातीची तारीखही जाहीर करण्यात आली आहे.
महिला प्रिमियर लीगची पाचवी आवृत्ती 14 जानेवारी ते 7 फेब्रुवारी 2027 दरम्यान खेळवली जाईल. याचा अर्थ, हंगामाची सुरुवात 14 जानेवारी रोजी होईल आणि अंतिम सामना 7 फेब्रुवारी रोजी होईल. डब्ल्यूपीएल 2027 पूर्वी खेळाडू कायम ठेवण्याची अंतिम मुदत 28 सप्टेंबर 2026 असेल. याचा अर्थ, सर्व फ्रँचायझींना 28 सप्टेंबरपर्यंत त्यांच्या कायम ठेवलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर करावी लागेल. सर्व पाच फ्रँचायझींना त्यांच्या सध्याच्या संघांमधून खेळाडू कायम ठेवण्याची संधी मिळेल. पाचव्या सिझनसाठी लिलावाचे आयोजन करण्यात आले आहे हा लिलाव कोची येथे होणार आहे.
News #TATAWPL 2027 to be played from 14 January to 7 February 2027— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) September 16, 2026
Player Auction to be held on 28 October 2026 in Kochi
More details https://t.co/tuEXkaaY6T pic.twitter.com/mjLcSOJawp
महिला प्रिमियर लीग 2027 च्या लिलावाचे आयोजन हे हे ग्रँड हयात कोची येथे आयोजित केला जाईल. सर्व पाच फ्रँचायझी या लिलावात सहभागी होतील आणि आपले संघ मजबूत करण्यासाठी खेळाडूंवर बोली लावतील. शिवाय, सर्व संघ आपले संघ अधिक मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात असतील. बीसीसीआय यावर्षी सामन्यांसाठी अनेक ठिकाणांचा विचार करत आहे. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, यावर्षीच्या सामन्यांसाठी मुंबई, बंगळूर, वाराणसी आणि वडोदरा यांसारख्या शहरांचा विचार केला जात आहे.
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मुंबईचे ब्रेबॉर्न स्टेडियम हे मुख्य ठिकाण मानले जाते, कारण येथे यापूर्वी अनेक शानदार सामने आणि अंतिम सामने आयोजित करण्यात आले आहेत. वडोदराचे कोटंबी स्टेडियम आणि वाराणसीमधील नवीन स्टेडियम यांची दुय्यम ठिकाणे म्हणून चर्चा सुरू आहे. बीसीसीआयची क्रिकेट ऑपरेशन्स टीम लवकरच वाराणसीमधील नवीन स्टेडियमची पाहणी करणार आहे. सर्व काही सुरळीत पार पडल्यास, स्पर्धेसाठी मैदान पूर्णपणे तयार आहे याची खात्री करण्यासाठी तिथे काही देशांतर्गत किंवा सराव सामने खेळवले जातील.