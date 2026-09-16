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WPL 2027 लिलावाची तारीख जाहीर, बीसीसीआयने केली घोषणा! वाचा सविस्तर

आरसीबीच्या संघाना महिला प्रिमियर लीग 2026 ची ट्रॅाफी सलग दुसऱ्यांदा जिंकली, आता आगामी सिझनसाठी महिला प्रिमियर लीग कधी होणार यासंदर्भात आता सविस्तर माहिती या लेखामध्ये देणार आहोत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 16, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 06:19 PM IST
WPL 2027 लिलावाची तारीख जाहीर, बीसीसीआयने केली घोषणा! वाचा सविस्तर
Image Credit: WPL 2027 ऑक्शनची तारीख जाहीर (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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