/आरसीबीच्या स्टार खेळाडूंची फ्रन्चायझीने केली हकालपट्टी! संघाची 2027 ची रिटेन्शन यादी जाहीर

महिला प्रिमियर लीग 2027 ची तयारी सुरु झाली आहे, आता यासंदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. महिला प्रिमियर लीगचा संघ आरसीबीच्या संघाने त्याच्या रिटेन केलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर केली आहे. यामध्ये चार खेळाडूंना महिला आरसीबी संघामध्ये स्थान मिळवण्यात यश मिळवले आहे. महिला प्रीमियर लीग 2027 साठीच्या सर्व पाच फ्रँचायझींनी त्यांच्या रिटेन्शन लिस्ट जाहीर केल्या आहेत. आरसीबी आणि दिल्ली कॅपिटल्सने महत्त्वाच्या खेळाडूंना संघातून मुक्त केले आहे. मुक्त केलेल्या खेळाडूंची संपूर्ण यादी पहा.
गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरने लिन्सी स्मिथ, ग्रेस हॅरिस, दयालन हेमलता आणि गौतमी नाईक यांना संघातून मुक्त केले आहे. तर रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरुच्या संघाने अरुंधती रेड्डी, एलिस पेरी, जॉर्जिया व्हॉल, लॉरेन बेल, नादिन डी क्लर्क, पूजा वस्त्रकार, प्रथ्योषा कुमार, प्रेमा रावत, राधा यादव, ऋचा घोष, सायली सातघरे, श्रेयंका पाटील, स्मृती मानधना या खेळाडूंना रिटेन केले आहे.
The retention lists are OUT— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) September 28, 2026
A look at the retained players of all teams ahead of the #TATAWPL 2027 Auction pic.twitter.com/r7xggUgDat
दिल्ली कॅपिटल्सने महिला प्रीमियर लीग २०२७ साठीच्या आपल्या संघातून एलानी किंग, अडेला स्ट्रुजाना, लिझेल ली, प्रगती सिंग, स्नेहा राणा, तानिया भाटिया यांना मुक्त केले आहे. तर अन्नाबेलो सदरलँड, चिनेल ओ हेन्री, दीयादव, जेमिमाह रॉड्रिग्ज, लॉरा वोल्वार्ड, लुसी हॅमिल्टन, ममथा मडिवाला, मारिझान्ने कप्प, मिन्नू मणी, नंदनी शर्मा, निकर्मिस्मार, चर्मिष्कार, नंदनी शर्मा या खेळाडूंना फ्रन्चायझीने रिटेन केले आहे.
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दोन वेळा चॅम्पियन मुंबई इंडियन्सने जी कमलिनी, मिली इलिंगवर्थ, क्रांती रेड्डी, पूनम खेमनार, सायका इशक आणि त्रिवेणी वशिष्ठ यांना सोडले आहे. तर मुंबई इंडियन्सच्या संघाने अमनजोत कौर, अमेलिया केर, हरमनप्रीत कौर, हेली मॅथ्यूज, नताली स्काइव्हर-ब्रंट, निकोला केरी, राहिला फिरदौस, सजीवन सजना, संस्कृती गुप्ता, शबनीम विष्णुमहिम या खेळाडूंना त्यांनी रिटेन केले आहे.
अनुष्का शर्मा, आश्लेघ गार्डनर, बेथ मूनी, भारती फुलमाली, जॉर्जिया वरेहम, हॅपी कुमारी, जिंतीमणी कलिता, कनिका आहुजा, कश्वी गौतम, किम गर्थ, राजेवारसिंग, राजेवारसिंग देवीन, तनुजा कंवर, यस्तिका भाटिया यांना रिटेन केले आहे.