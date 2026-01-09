English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
WPL सुरू होण्याच्या काही तास आधी गुजरात जायंट्सला मोठा धक्का, 'ही' भारतीय खेळाडू सिजनमधून झाली बाहेर

Gujarat Giants: महिला प्रीमियर लीग सुरू शुक्रवार 9 जानेवारीपासून सुरु होत आहे. त्याआधी गुजरात जायंट्सला मोठा धक्का बसला आहे. एक भारतीय खेळाडू संपूर्ण सिजनमधून बाहेर पडली आहे.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 9, 2026, 11:31 AM IST
महिला प्रीमियर लीग 2026 ची सुरुवात आज, 9 जानेवारीपासून सुरु होत आहे. या सिजनची सगळेच चाहते वाट बघत होते. स्पर्धेला सुरू होण्यासाठी आता 24 तासांपेक्षा कमी वेळ उरला आहे. महिला प्रीमियर लीग (WPL) सुरू होण्याआधीच गुजरात जायंट्स संघाला मोठा धक्का बसला आहे.  या महत्त्वाच्या क्षणी गुजरात जायंट्ससाठी निराशाजनक बातमी समोर आली आहे. संघाने लिलावात 50 लाख रुपयांना खरेदी केलेली यस्तिका भाटिया आगामी संपूर्ण WPL 2026 सीजन खेळू शकणार नाही. तिच्या या अशा पद्धतीने आयत्यावेळी भर पाडण्यामागचं नक्की काय कारण आहे याबद्दल जाणून घेऊयात. 

गुजरात संघाला मोठा धक्का

लिलावात निवड झाल्यापासूनच यस्तिका दुखापतीशी झुंज देत होती. यस्तिकाच्या गुडघ्याला दुखापत झाली होती, ज्यामुळे ती ऑस्ट्रेलिया दौरा आणि नुकत्याच पार पडलेल्या एकदिवसीय विश्वचषकातूनही बाहेर राहिली होती. तिच्या जागी उमा चेत्रीला भारतीय संघात संधी देण्यात आली होती. मात्र, यस्तिका वेळेत तंदुरुस्त होऊ शकली नाही आणि त्यामुळे या महिला प्रीमियर लीग (WPL) हंगामात ती गुजरात जायंट्सकडून खेळू शकणार नाही.

तिच्या जागी कोण खेळणार? 

बीसीसीआयच्या जुन्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, गुजरात जायंट्सला यस्तिकाच्या जागी कोणत्याही नव्या खेळाडूची भर घालण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. कारण लिलावापूर्वीच ती दुखापतग्रस्त होती. याच नियमानुसार, जर आरसीबीची पूजा वस्त्राकर आणि यूपी वॉरियर्सची प्रतिमा रावत या देखील वेळेत तंदुरुस्त झाल्या नाहीत, तर त्यांच्या संघांनाही बदल करण्याची संधी मिळणार नाही.

शेअर केला भावनिक व्हिडीओ

यस्तिका संपूर्ण हंगामातून बाहेर पडल्याची बातमी समोर आल्यानंतर गुजरात जायंट्सने सोशल मीडियावर एक भावनिक व्हिडीओ शेअर केला आहे. या व्हिडीओमध्ये संघातील अनेक खेळाडूंनी यस्तिकाच्या लवकर बरे होण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या असून, आगामी हंगामात ती पुन्हा संघात परतेल, अशी आशा व्यक्त केली आहे.

 

अजूनही विजेतेपदाची प्रतीक्षा

गुजरात जायंट्सने आतापर्यंत WPL चे विजेतेपद पटकावलेले नाही. मागील तीन हंगामांमध्ये संघाने पहिल्या दोन हंगामांत अखेरचे स्थान पटकावले होते, तर मागील हंगामात तिसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले होते. २०२५ मध्ये मुंबई इंडियन्स महिला संघाकडून एलिमिनेटरमध्ये पराभव पत्करल्यानंतर गुजरातचा प्रवास थांबला होता.

आता संघ चौथ्या हंगामासाठी सज्ज होत असून, यंदा तरी कामगिरीत मोठी सुधारणा करून विजेतेपदासाठी जोरदार लढत देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

