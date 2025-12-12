English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कुस्तीपटू विनेश फोगाटची मोठी घोषणा! निवृत्तीचा निर्णय घेतला मागे, 2028 चं ऑलम्पिक खेळण्याचं टार्गेट

Vinesh Phogat : भारताची कुस्तीपटू विनेश फोगाटने गेल्यावर्षी निवृत्तीचा निर्णय घेतला होता. मात्र शुक्रवारी अचानकपणे सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करून तिने निवृत्तीचा निर्णय मागे घेतल्याचे सांगितले आहे. 

पूजा पवार | Updated: Dec 12, 2025, 03:22 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Vinesh Phogat : भारताची महिला कुस्तीपटू विनेश फोगाटने (Vinesh Phogat) अचानक एक मोठा निर्णय सर्वांना हैराण केलंय. विनेशने 2024 ऑलम्पिकमध्ये झालेल्या प्रकारानंतर कुस्तीमधून निवृत्तीची घोषणा केली होती. मात्र आता विनेशने अचानकपणे तिच्या निवृत्तीच्या निर्णयावरून यू-टर्न घेतला आहे. विनेश मागच्यावर्षी पॅरिस ऑलम्पिकमध्ये 50 किलो वजनी फ्रीस्टाइल कुस्तीच्या फायनलमधून डिसक्वालिफाय झाली होती. जवळपास 100 ग्रॅम वजन जास्त असल्याने तिला फायनलमधून डिसक्वालिफाय करण्यात आलं होतं, त्यामुळे विनेश पदकाच्या एवढ्या जवळ पोहोचून सुद्धा रिकाम्या हाताने भारतात परतावं लागलं होतं. त्यानंतर विनेशने आपण कुस्तीतून निवृत्ती घेत असल्याची घोषणा केली होती. 

अचानक घेतला मोठा निर्णय : 

विनेश फोगाटने लिहिले की, 'लोक विचारत राहिले की पॅरिस हा शेवट आहे का. बराच काळ माझ्याकडे याचं उत्तर नव्हते. मला चटई, दबाव, अपेक्षा, अगदी माझ्या स्वप्नांपासूनही दूर जायचे होते. वर्षानुवर्षे पहिल्यांदाच मी स्वतःला श्वास घेऊ दिला. माझ्या प्रवासातील ओझे हाताळण्यासाठी मी वेळ काढला: चढ-उतार, हृदयविकार, त्याग आणि जगाने कधीही न पाहिलेले माझे पैलू, आणि त्या प्रतिबिंबात कुठेतरी मला सत्य सापडले. मला अजूनही हा खेळ आवडतो. मला अजूनही स्पर्धा करायची आहे'.

आग कधीही विझली नाही : 

विनेश फोगाटने लिहिले की, 'त्या शांततेत, मला काहीतरी असे मिळाले जे मी विसरले होते. आग कधीच विझत नाही. ती फक्त थकवा आणि आवाजाखाली दबलेली होती. शिस्त, संघर्ष, हे सर्व माझ्या दिनचर्येत आहे. मी कितीही दूर गेले तरी, माझ्यातील एक भाग नेहमीच मॅटवर राहतो'. विनेश फोगटने लॉस एंजेलिस ऑलिंपिकसाठी आपला दावा मांडताना लिहिले की, 'तर मी येथे आहे, निर्भय हृदय आणि झुकण्यास नकार देणाऱ्या आत्म्यासह लॉस एंजेलिस ऑलिंपिक 2028 कडे जात आहे आणि आता मी एकटी चालत नाहीये तर माझा मुलगा माझ्या टीममध्ये सामील झालाय. माझी सर्वात मोठी प्रेरणा लॉस एंजेलिस ऑलिंपिक 2028 च्या रस्त्यात माझा छोटा चिअरलिडर'. 

हेही वाचा : टीमच्या पराभवानंतर फॅन्सने स्टेडियमला लावली आग, सगळं एका झटक्यात राख झालं Video

 

विनेशने 2025 मध्ये दिला बाळाला जन्म : 

विनेश फोगाटने जुलै 2025 मध्ये बाळाला जन्म दिला. तिला पुत्ररत्न झाले. विनेश फोगाट ही टॉप इंडियन एथलीट्सच्या लिस्टपैकी एक आहे ज्या बाळ झाल्यावर सुद्धा स्पर्धेत परतल्या. विनेश फोगाटचं लग्न हे कुस्तीपटू रेसलर सोमवीर राठी सोबत झालं होतं. विनेश फोगटने तिच्या शानदार कारकिर्दीत दोन जागतिक अजिंक्यपद कांस्यपदके (2019 आणि 2022), एक आशियाई क्रीडा सुवर्ण (2018) आणि एक कांस्यपदक (2014) आणि तीन राष्ट्रकुल क्रीडा सुवर्णपदके (2014, 2018, 2022) जिंकली आहेत. 2021 च्या आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धेतही ती सुवर्णपदक विजेती होती आणि तिने कॉन्टिनेंटल लेव्हलवर रौप्य आणि कांस्यपदके जिंकली आहेत.

FAQ : 

विनेश फोगाटने कुस्तीमधून निवृत्तीची घोषणा कधी केली होती?
 उत्तर: विनेश फोगाटने २०२४ पॅरिस ऑलम्पिकमध्ये ५० किलो वजनी फ्रीस्टाइल कुस्तीच्या फायनलमधून डिसक्वालिफाय झाल्यानंतर कुस्तीमधून निवृत्तीची घोषणा केली होती.

विनेश फोगाटला ऑलम्पिक फायनलमधून डिसक्वालिफाय का करण्यात आले?
उत्तर: जवळपास १०० ग्रॅम वजन जास्त असल्याने तिला फायनलमधून डिसक्वालिफाय करण्यात आले, त्यामुळे ती पदकाच्या जवळ पोहोचूनही रिकाम्या हाताने परतली.

विनेश फोगाटने निवृत्तीच्या निर्णयावरून यू-टर्न का घेतला?
उत्तर: तिने लिहिले की, तिला अजूनही खेळ आवडतो आणि स्पर्धा करायची आहे. वर्षानुवर्षे पहिल्यांदाच तिने स्वतःला श्वास घेऊ दिला आणि प्रतिबिंबात सत्य सापडले की आग कधीच विझली नाही.

 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

