WTC फायनलमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी टीम इंडियासाठी 'करो या मरो' मालिका! वाचा संपूर्ण समीकरण

WTC india and Sri Lanka Ranking : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये कसोटी मालिकेचा पहिला सामना सुरु व्हायला काही तास शिल्लक आहेत. भारताच्या संघासाठी आणि श्रीलंकेच्या संघासाठी ही मालिका महत्त्वाची आहे त्यामुळे आता 2027 मध्ये होणाऱ्या जागतिक कसोटी चॅम्पियनशीप फायनलमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी दोन्ही संघाना ही मालिका जिंकणे अनिवार्य आहे. भारताच्या संघाने सराव सामन्यात श्रीलंकेविरुद्ध दबदबा दाखवला आता भारताचा संघाची पहिल्या कसोटी सामन्यावर सर्वांची नजर असणार आहे. आता वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप 2025-27 च्या गुणतालिकेमध्ये भारत आणि श्रीलंकेचे स्थान कोणते आहे आणि मालिका जर भारत किंवा श्रीलंकेने जिंकली तर कोणता संघ कोणत्या स्थानावर जाणार हे संपूर्ण समीकरण तुम्हाला सविस्तर सांगणार आहोत.
वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या गुणतालिकेमध्ये भारताच्या संघाच्या रॅंकिंगबद्दल सांगायचे झाले तर भारताचा संघ सध्या चौथ्या स्थानावर आहे. डब्ल्यूटीसी सायकलमध्ये भारताच्या संघाने आतापर्यत 9 सामने खेळले आहेत, यामध्ये भारताच्या संघाच्या हाती चार विजय लागले आहेत तर चार सामन्यामध्ये भारताच्या संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. या सायकलमध्ये भारताच्या संघाचा एक सामना ड्रॅा झाला होता. गुणतालिकेमध्ये टीम इंडिया पाचव्या स्थानावर आबे भारतीय संघाचे गुण हे 45.15 आहेत.
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श्रीलंकेच्या संघाबद्दल सांगायचे झाले तर वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या गुणतालिकेमध्ये श्रीलंकेचा संघ हा सध्या सहाव्या स्थानावर आहे म्हणजेच भारताच्या मागोमाग. श्रीलंकेच्या संघाने आतापर्यत 4 सामने खेळले आहेत, यामध्ये त्यांना 1 विजय मिळाला आहे तर एक सामन्यात त्याचा पराभव झाला. श्रीलंकेच्या या सायकलमध्ये दोन सामने ड्रॅा झाले आहेत, 41.67 गुणांसह संघ सध्या सहाव्या स्थानावर आहे.
WTC च्या इतर रॅंकिंगबद्दल सांगायचे झाले तर ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका हे दोघेही सध्या अनुक्रमे पहिल्या आणि दुसऱ्या स्थानावर आहेत. ऑस्ट्रेलियाचा संघ सध्या पहिल्या स्थानावर आहे संघाचे सध्या 87.50 गुण आहेत. तर साऊथ आफ्रिकेचा संघ सध्या 75.00 गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे, न्यूझीलंडचा संघ सध्या 72.22 गुण आहेत. धक्कादायक म्हणजेच बांग्लादेशचा संघ सध्या 58.33 गुणांसह चौथ्या स्थानावर आहे.