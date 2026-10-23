/WTC पॉईंट्स टेबलमध्ये बदल, दक्षिण आफ्रिकेच्या विजयामुळे ऑस्ट्रेलियाला नुकसान, पाहा भारत कितव्या स्थानी?

WTC Points Table : वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप 2025-27 च्या फायनलची शर्यत आता अधिक रंजक झाली आहे. दक्षिण आफ्रिकेने ऑस्ट्रेलियाला दुसऱ्या टेस्ट सामन्यात एक इनिंग आणि 31 धावांनी पराभूत केल्यामुळे वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या पॉईंट्स टेबलमध्ये मोठा उलटफेर झाला आहे. या पराभवाचा परिणाम ऑस्ट्रेलियाच्या गुण टक्केवारीवरही झाला आहे. तरीही हा संघ गुणतालिकेत अव्वल स्थानावर कायम आहे. दरम्यान दक्षिण आफ्रिकेने तिसऱ्या स्थानावरील आपली स्थिती अधिक मजबूत केली आहे.
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दुसरा टेस्ट सामना खेळण्यापूर्वी ऑस्ट्रेलियाचा पॉइंट्स परसेंटेज 81.82 टक्के इतकं होतं. आता दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पराभवानंतर तो 75% एवढा झाला आहे. संघाने आतापर्यंत 12 टेस्ट सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये 9 विजय मिळवले आहेत आणि 3 पराभव झाले आहेत. मात्र या पराभवानंतर देखील ऑस्ट्रेलिया अव्वल स्थानावर कायम आहे. आता पुढच्या सामन्यात विजय मिळवून आपली स्थिती अधिक मजबूत करण्याचे संघाचे ध्येय असेल.
दोन्ही संघांमधील दुसरा टेस्ट सामना हा गकेबेरहा येथील सेंट जॉर्ज पार्कमध्ये खेळवला गेला. प्रथम फलंदाजी करताना दक्षिण आफ्रिकेने 9 बाद 425 धावांवर आपला डाव घोषित केला. कर्णधार टेंबा बावुमाने 179 धावांची शानदार खेळी केली. याव्यतिरिक्त मार्को यान्सेनने 85 धावा केल्या तर सायमन हार्मरने 82 धावांचे योगदान दिले. ऑस्ट्रेलियाचा पहिला डाव अवघ्या 99 धावांत आटोपला. त्यानंतर 'फॉलो-ऑन' मिळाल्यामुळे त्यांना दुसऱ्या डावात केवळ 295 धावा करता आल्या. अशा प्रकारे दक्षिण आफ्रिकेने हा सामना एका डावाने आणि 31 धावांनी जिंकला. या विजयामुळे तीन सामन्यांची सीरिज 1-1 अशी बरोबरीत आली.
दुसऱ्या टेस्टच्यानंतर ऑस्ट्रेलिया 75 टक्क्यांसह (पॉइंट्स परसेंटेज) नंबर एकवर आहे. न्यूझीलंड 72.22 टक्क्यांसह दुसऱ्या नंबरवर आहे. दक्षिण आफ्रिका 66.67 टक्क्यांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे. बांगलादेश 55.56 टक्क्यांसह चौथ्या स्थानावर आहे. भारतीय संघ 51.52 टक्क्यांसह पाचव्या स्थानावर आहे. भारताने आतापर्यंत 11 टेस्ट सामने खेळले आहेत. ज्यामध्ये 5 विजय, 4 पराभव आणि 2 सामने ड्रॉ राहिले आहेत.
WTC फायनलमध्ये जागा मिळवण्यासाठी भारतीय संघाला आगामी टेस्ट सामन्यात जबरदस्त प्रदर्शन करावे लागेल. भारताला न्यूझीलंड विरुद्ध दोन आणि ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध पाच टेस्ट सामने खेळायचे आहेत. या सामन्यात जर भारताने विजय मिळवला तर ते WTC फायनलमध्ये धडक देऊ शकतात.