WTC Points Tableमध्ये भारताची स्थिती धोक्यात! दक्षिण आफ्रिका सीरीज हरली तर कसं असेल समीकरण? जाणून घ्या

World Test Championship: भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील दोन सामन्यांची कसोटी मालिका 14 नोव्हेंबर (शुक्रवार)पासून सुरू होत आहे. वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप (WTC) 2025-27 च्या दृष्टीने ही मालिका टीम इंडियासाठी अत्यंत निर्णायक मानली जात आहे. 2021 आणि 2023 या दोन्ही चक्रांत फायनलपर्यंत मजल मारणाऱ्या भारताला यंदा मात्र निराशा सोसावी लागली आणि संघ अंतिम फेरी गाठू शकला नाही. दरम्यान, ऑस्ट्रेलियाला पराभूत करत दक्षिण आफ्रिकेने 2023-25 चा किताब जिंकला. त्यामुळे Proteas संघाविरुद्ध भारताची लढत अजिबात सोपी नाही.
भारताने आतापर्यंत 7 कसोटी सामने खेळले असून संघाच्या नावावर 52 गुण आहेत. त्यानुसार टीम इंडियाचा पॉइंट्स परसेंटेज (PCT) 61.90% इतका आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि श्रीलंका या संघांनंतर भारत सध्या तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचे हे दोन सामने जिंकल्यास भारताचे गुण 108 पर्यंत जातील. आणि WTC मध्ये PCT सर्वात महत्त्वाचा घटक असल्याने प्रत्येक सामन्याचा परिणाम भारताच्या भवितव्यावर मोठा परिणाम करणार आहे.
घरी खेळताना भारताने जर मालिका 2-0 अशी जिंकली, तर संघाला एकूण 24 गुण मिळतील.
हे पुढील श्रीलंका आणि न्यूझीलंड दौऱ्यापूर्वी भारतासाठी मोठा बुस्टर ठरेल.
भारताने एक सामना जिंकून दुसरा ड्रॉ केला, तरीही संघाची स्थिती चांगली राहील.
दोन्ही संघांनी एक-एक सामना जिंकून मालिका 1-1 अशी संपली, तर भारतासाठी परिस्थिती कठीण होईल.
यानंतर उरलेल्या 9 कसोट्यांमध्ये टीम इंडियाला जवळपास अपराजित राहावे लागेल.
प्रत्येक परदेशी कसोटी ‘एलिमिनेटर’सारखी ठरेल.
0-1 किंवा 0-2 हरलो, तर गणित बिघडेलच!
|परिणाम
|स्थान
|PCT
|2-0 ने विजय 70.37%
|दुसरे
|दुसरे
|1-0 विजय, एक ड्रॉ
|तिसरे 62.96%
|62.96%
|1-1 ड्रॉ
|तिसरे
|59.26%
|दोन्ही ड्रॉ
|तिसरे
|55.56%
|0-1 पराभव, एक ड्रॉ
|चौथे
|51.85%
|0-2 पराभव
|पाचवे
|48.15%
थोडक्यात सांगायचं तर, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची ही मालिका भारतासाठी केवळ कसोटी नव्हे, तर WTC फायनलचा दरवाजा उघडा ठेवण्याची ‘फायनलसारखी’च लढत आहे.