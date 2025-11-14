English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

WTC Points Tableमध्ये भारताची स्थिती धोक्यात! दक्षिण आफ्रिका सीरीज हरली तर कसं असेल समीकरण? जाणून घ्या

WTC Points Table 2025-27 : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील दोन कसोटी सामन्यांची मालिका शुक्रवार, 14 नोव्हेंबरपासून सुरू झाली आहे. वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप 2027 च्या अंतिम सामन्याचा विचार करता ही मालिका टीम इंडियासाठी महत्त्वाची आहे. 2021 आणि 2023 मध्ये जेतेपदाच्या सामन्यात पोहोचलेला भारत यावर्षी अंतिम फेरी गाठण्यात अपयशी ठरला.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 14, 2025, 10:04 AM IST
WTC Points Tableमध्ये भारताची स्थिती धोक्यात! दक्षिण आफ्रिका सीरीज हरली तर कसं असेल समीकरण? जाणून घ्या
WTC Points Table 2025-27 Scenario

World Test Championship: भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील दोन सामन्यांची कसोटी मालिका 14 नोव्हेंबर (शुक्रवार)पासून सुरू होत आहे. वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप (WTC) 2025-27 च्या दृष्टीने ही मालिका टीम इंडियासाठी अत्यंत निर्णायक मानली जात आहे. 2021 आणि 2023 या दोन्ही चक्रांत फायनलपर्यंत मजल मारणाऱ्या भारताला यंदा मात्र निराशा सोसावी लागली आणि संघ अंतिम फेरी गाठू शकला नाही. दरम्यान, ऑस्ट्रेलियाला पराभूत करत दक्षिण आफ्रिकेने 2023-25 चा किताब जिंकला. त्यामुळे Proteas संघाविरुद्ध भारताची लढत अजिबात सोपी नाही.

Add Zee News as a Preferred Source

सध्या WTC मध्ये भारत कुठे उभा आहे?

भारताने आतापर्यंत 7 कसोटी सामने खेळले असून संघाच्या नावावर 52 गुण आहेत. त्यानुसार टीम इंडियाचा पॉइंट्स परसेंटेज (PCT) 61.90% इतका आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि श्रीलंका या संघांनंतर भारत सध्या तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचे हे दोन सामने जिंकल्यास भारताचे गुण 108 पर्यंत जातील. आणि WTC मध्ये PCT सर्वात महत्त्वाचा घटक असल्याने प्रत्येक सामन्याचा परिणाम भारताच्या भवितव्यावर मोठा परिणाम करणार आहे.

भारत 2-0 ने जिंकला तर काय?

घरी खेळताना भारताने जर मालिका 2-0 अशी जिंकली, तर संघाला एकूण 24 गुण मिळतील.

  •  यामुळे भारताचे 108 पैकी 76 गुण होतील
  •  PCT उडी मारून 70.37% पर्यंत पोहोचेल
  •  भारत तक्त्यात दुसऱ्या स्थानावर झेप घेईल

हे पुढील श्रीलंका आणि न्यूझीलंड दौऱ्यापूर्वी भारतासाठी मोठा बुस्टर ठरेल.

1-0 ची मालिका विजय (1 सामना ड्रॉ) – तरीही फायदा

भारताने एक सामना जिंकून दुसरा ड्रॉ केला, तरीही संघाची स्थिती चांगली राहील.

  • PCT 62.96%
  • स्थान तिसरे, पण फायनल रेसमध्ये मजबूत पकड

1-1 मालिका ड्रॉ – सर्वात धोकादायक स्थिती

दोन्ही संघांनी एक-एक सामना जिंकून मालिका 1-1 अशी संपली, तर भारतासाठी परिस्थिती कठीण होईल.

  •  PCT 59.26%
  • 60% या महत्त्वाच्या मर्यादेखाली घसरण

यानंतर उरलेल्या 9 कसोट्यांमध्ये टीम इंडियाला जवळपास अपराजित राहावे लागेल.

दोन्ही सामने ड्रॉ – स्थिती आणखी बिकट

  •  PCT घसरून 55.56%
  • तिसरे स्थान कायम, पण हरण्याची जरा सुद्धा संधी नाही

प्रत्येक परदेशी कसोटी ‘एलिमिनेटर’सारखी ठरेल.

भारत हरला तर?

0-1 किंवा 0-2 हरलो, तर गणित बिघडेलच!

 परिणाम  स्थान  PCT
2-0 ने विजय 70.37%  दुसरे  दुसरे
1-0 विजय, एक ड्रॉ  तिसरे 62.96%  62.96%
1-1 ड्रॉ  तिसरे  59.26%
दोन्ही ड्रॉ  तिसरे  55.56%
0-1 पराभव, एक ड्रॉ  चौथे  51.85%
0-2 पराभव  पाचवे  48.15%

 

थोडक्यात सांगायचं तर, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची ही मालिका भारतासाठी केवळ कसोटी नव्हे, तर WTC फायनलचा दरवाजा उघडा ठेवण्याची ‘फायनलसारखी’च लढत आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
wtc points table Team IndiaIND vs SA 1st Test

इतर बातम्या

मृतदेहांवर बलात्कार, नंतर मांस शिजवून...; 16 गुन्हे नावावर...

भारत