WTC पॉइंट्स टेबलमध्ये भारताची मोठी घसरगुंडी, पाकिस्तानही गेला पुढे! पहा कोण कोणत्या स्थानावर

WTC Points Table 2025: India Slips to 5th: घरीच खेळल्या गेलेल्या कसोटी मालिकेत दक्षिण आफ्रिकेकडून 2-0 ने झालेली नामुष्कीची हार टीम इंडियासाठी फक्त पराभव नव्हती. तो थेट वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या गादीवर बसलेल्या भारताच्या स्थानावर झालेला आघात होता. गुवाहाटी कसोटीत भारतीय संघ तब्बल 408 धावांनी कोसळला आणि या एका निकालासोबत ‘पॉइंट्सची इमारत’ पण हादरली. या पराभवानंतर भारत गुणतालिकेत पाचव्या क्रमांकावर आला आहे, आणि विशेष म्हणजे पाकिस्तानने एक पायरी वर चढत चौथे स्थान पटकावले.
गुवाहाटीतील पराभव हा केवळ आकडा नाही, ही भारतीय टेस्ट क्रिकेटमधील धावांच्या अंतराने झालेली सर्वात मोठी हार ठरली आहे. मैदानावरचे तंत्र, रणनीती, फलंदाजांची लय आणि गोलंदाजांची धार सगळ्यांवरच प्रश्नचिन्ह उमटले. सोशल मीडियावर चाहत्यांचा संतापही उसळला, ज्यातून संघावरील दुखापत फक्त ड्रेसिंग रूमपुरती मर्यादित नसून ती थेट कोट्यवधी हृदयांना झाल्याचे दिसून येते.
या मालिकेनंतर भारताचा पॉइंट्स टक्केवारी (PCT) 48.15 पर्यंत उतरला, ज्यामुळे पाकिस्तान थेट भारताच्या पुढे सरकला. भारत आता टॉप-4 च्या बाहेर आहे, जे संघाच्या फायनलमधील स्वप्नांवरील सर्वात मोठा धक्का मानला जातो.
आत्ताच्या WTC टप्प्यात भारताने 9 कसोटी सामने खेळले आहेत. यातील 4 सामने जिंकण्यात यश आले, 4 मध्ये हार आणि 1 सामना ड्रॉ राहिला. सातत्याचा अभाव, डळमळीत फलंदाजी आणि मालिकांमधील पराभव यामुळे संघाचे गुणतालिकेतील स्थान अधिकच कमजोर होत गेले.
भारत आता पुढच्या वर्षी ऑगस्टमध्ये श्रीलंका दौऱ्यावर जाणार असून 2 सामन्यांची महत्त्वपूर्ण कसोटी मालिका खेळणार आहे. यानंतर ऑक्टोबर–नोव्हेंबरमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध भारतातच मालिकेचे आयोजन होईल. या दोन्ही लढती ‘जिंकली तरच कायम’ या पद्धतीच्या असतील, कारण फायनलकडे परतण्यासाठी आता पर्यायच शिल्लक नाही.
दुसरीकडे, दक्षिण आफ्रिकेने तब्बल 25 वर्षांनंतर भारतीय मैदानावर कसोटी मालिका जिंकण्याचा मोठा इतिहास रचला. फक्त 4 सामने WTC मध्ये खेळूनही संघाचा PCT 75 वर पोहोचला असून, तो ऑस्ट्रेलियानंतर थेट दुसऱ्या क्रमांकावर मजल मारून उभा आहे.
सध्याच्या WTC गुणफलकात टॉपला ऑस्ट्रेलिया विराजमान आहे, त्यामागे दक्षिण आफ्रिका, पाकिस्तान, न्यूझीलंड, श्रीलंका यांसारख्या संघांनी दावेदारी मजबूत केली आहे. त्यामुळे भारताला आता पुढील प्रत्येक सामना ‘फायनलच्या फायनल’सारखा खेळावा लागणार आहे.