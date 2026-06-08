/न्यूझीलंडच्या पराभवामुळे WTC Points Table मध्ये मोठा ट्विस्ट, 2 संघांना फायदा, भारत कितव्या स्थानी?

WTC Points Table : इंग्लंड आणि न्यूझीलंड (ENG VS NZ) यांच्यात झालेल्या टेस्ट सामन्याचा इंग्लंडच्या संघाने लो स्कोरिंग सामन्यात 115 धावांनी विजय मिळवला. लॉर्ड्सच्या पीचवर खेळलेल्या चार इनिंग्समध्ये फक्त 2 फलंदाज असे ठरले ज्यांनी आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. न्यूझीलंडच्या पराभवाने वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या पॉईंट्स टेबलमध्ये सुद्धा ट्विस्ट आला आहे. ऑस्ट्रेलिया संघ टॉपवर असून न्यूझीलंडला 2025-27 सायकलच्या पहिल्या पराभवामुळे मोठं नुकसान झालं आहे.
न्यूझीलंडचा संघ वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या पॉईंट्स टेबलमध्ये दुसऱ्या स्थानावर होता मात्र एका पराभवानंतर तो खाली घसरून चौथ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. न्यूझीलंडच्या पराभवामुळे डिफेंडिंग चॅम्पियन दक्षिण आफ्रिकेला फायदा मिळाला असून ते दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचले. यात श्रीलंकेला सुद्धा फायदा झाला असून ते देखील टॉप ३ मध्ये पोहोचले. इंग्लंडच्या संघाची 2025-27 सायकलमधील चौथा विजय होता. इंग्लंडचा संघ सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये सातव्या स्थानी आहे.
2025-27 सायकलमधील टीम इंडियाच्या परफॉर्मन्सबद्दल बोलायचं झाल्यास यतात टीम इंडियाला चार विजय तर चार पराभवांचा सामना करावा लागला आहे. भारतीय संघ हा इंग्लंडपेक्षा एक स्थान वर म्हणजेच सहाव्या स्थानी आहे. बांग्लादेशने पाकिस्तानच्या विरुद्ध टेस्ट सीरीमध्ये २-१ ने विजय मिळवला आणि पॉईंट्स टेबलमध्ये पाचवं स्थान मिळवलं. तर आता पाकिस्तान आठव्या आणि वेस्ट इंडिज नवव्या स्थानी आहे. इंग्लंड आणि न्यूझीलंड संघात झालेला टेस्ट सामना हा दुसऱ्या दिवशी संपेल असं वाटत होतं, मात्र पावसाने खेळ खराब केला आणि फक्त 167 ओव्हरमध्ये या सामन्याचा निकाल लागला.
इंग्लंड संघाकडून पहिल्या इनिंगमध्ये फक्त हॅरी ब्रुकने अर्धशतक पूर्ण केलं, त्याने 56 धावा केल्या. याशिवाय कोणताही फलंदाज 20 धावांपेक्षा जास्त धावसंख्या करू शकला नाही. इंग्लंडने पहिल्या इनिंगमध्ये 140 धावा केल्या आणि उत्तरात न्यूझीलंड संघाने 113 धावा केल्या. दुसऱ्या इनिंगमध्ये इंग्लंडकडून एमीलियोने
57 धावा केल्या आणि जेमी स्मिथने 39 धावांची खेळी करून 226 धावा केल्या. दुसऱ्या इनिंगमध्ये न्यूझीलंडचा संघ विजयाचं आव्हान पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात असताना 115 धावांनी मागे राहिला.