/पॅाइंट टेबलमध्ये उलटफेर! टीम इंडियाला WTC फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी आणखी किती विजयांची गरज?

WTC Point Table भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये आज पहिला कसोटी सामना पार पडला, या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने श्रीलंकेला त्यांच्या घरच्या मैदानावर 165 धावांनी पराभूत केले. दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेमध्ये भारताच्या संघाने पहिल्या सामन्यात विजय मिळवून मालिकेमध्ये 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे. पहिल्या कसोटीच्या पाचव्या दिनी श्रीलंकेचे गोलंदाज पूर्णपणे फेल झाले. आजच्या दिनी भारतीय गोलंदाजांची प्रभावी कामगिरी पाहायला मिळाली, टीम इंडियाच्या गोलंदाजांसमोर श्रीलंकेचे फलंदाज पूर्णपणे फेल झाले. आता पहिल्या कसोटीच्या विजयानंतर जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप 2025-27 च्या अंतिम फेरीत पोहोचण्यासाठी भारतीय संघाला आणखी किती विजयांची गरज आहे?
जागतिक कसोटी चॅम्पियनशि 2025-27 च्या सायकलमध्ये भारताच्या संघाला आठ सामने खेळायचे आहेत. या आठ सामन्यांपैकी भारतीय संघाला सात सामने जिंकणे आवश्यक आहे. गॉल कसोटीपूर्वी भारताला आठ सामने जिंकणे आवश्यक होते. तथापि, आता समीकरण बदलले असून, भारतीय संघाने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. श्रीलंकेविरुद्ध मालिका झाल्यानंतर टीम इंडियासमोर आणखी कठीण आव्हान असणार आहे. श्रीलंकेविरुद्ध मालिका झाल्यानंतर भारताचा संघ न्यूझीलंडविरुद्ध आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध मालिका खेळणार आहे. त्यामुळे मजबूत संघासमोर टीम इंडियासमोर आव्हान मोठे असणार आहे.
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नवीनतम आयसीसी जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2025-27 च्या क्रमवारीत, ऑस्ट्रेलिया 77.77% पीसीटी, 84 गुण आणि 75.00% पीसीटीसह अव्वल स्थानावर आहे. दक्षिण आफ्रिका 4 सामन्यांतून 3 विजय, 36 गुण आणि 75.00% पीसीटीसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. न्यूझीलंड 52 गुण, 72.22% पीसीटी आणि 6 सामन्यांतून 4 विजयांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे. बांगलादेश 28 गुण, 66.67% पीसीटी आणि 5 सामन्यांतून 3 विजयांसह चौथ्या स्थानावर आहे. गॉल कसोटी जिंकल्यानंतर, भारताने 10 सामन्यांतून पाच विजय, चार पराभव आणि एका बरोबरीसह 64 गुण मिळवले असून, 53.33% टक्केवारीसह (PCT) तो पाचव्या स्थानावर कायम आहे.
भारताकडून पराभूत झालेला श्रीलंका, पाच सामन्यांतून केवळ एक विजय मिळवून 20 गुण आणि 33.33% टक्केवारीसह सहाव्या स्थानावर घसरला आहे. क्रमवारीत खाली, इंग्लंड 38 गुणांसह आणि 13 सामन्यांतून चार विजयांसह 7 व्या क्रमांकावर आहे, त्यांचा पीसीटी (PCT) 24.36% आहे. पाकिस्तान 16 गुणांसह आणि 6 सामन्यांतून दोन विजयांसह 8 व्या क्रमांकावर आहे, त्यांचा पीसीटी (PCT) 22.22% आहे, तर वेस्ट इंडिज 12 सामन्यांतून 30 गुणांसह आणि दोन विजयांसह 9 व्या क्रमांकावर आहे, त्यांचा पीसीटी (PCT) 20.83% आहे.