पाकिस्तानने वर्ल्ड चॅम्पियनला मागे टाकलं, जिंकूनही भारत कोणत्या स्थानावर? WTC Points Tableमध्ये उलथापालथ!

World Test Championship Latest Update: वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप 2025-27 चक्रात पाकिस्तानने दमदार सुरुवात केली आहे. लाहोरच्या गद्दाफी स्टेडियमवर झालेल्या दोन टेस्ट सामन्यांच्या मालिकेतील पहिल्या सामन्यात पाकिस्तानने वर्ल्ड चॅम्पियन दक्षिण आफ्रिकेवर 93 धावांनी विजय मिळवत आपले वर्चस्व दाखवले.
स्पिनसाठी अनुकूल असलेल्या विकेटवर पाकिस्तानने पहिल्या डावात 378 धावांचा भक्कम स्कोअर उभारला. प्रत्युत्तरात दक्षिण आफ्रिकेचा संघ 269 धावांवर गारद झाला आणि त्यामुळे पाकिस्तानला पहिल्या डावात 109 धावांची आघाडी मिळाली. दुसऱ्या डावात पाकने 167 धावा केल्या आणि आफ्रिकेसमोर 277 धावांचे लक्ष्य ठेवले. मात्र, प्रतिस्पर्धी संघ 183 धावांवरच गारद झाला आणि पाकिस्तानने सामना 93 धावांनी जिंकला.
या विजयामुळे पाकिस्तानने WTC पॉइंट्स टेबलमध्ये मोठी झेप घेतली आहे. लाहोरमधील या विजयामुळे त्यांना 12 गुण मिळाले असून त्यांचा पॉइंट्स टक्केवारी (PCT) 100 वर पोहोचला आहे म्हणजेच दोन वेळा फायनलिस्ट असलेल्या ऑस्ट्रेलियाच्या बरोबरीवर. पाकिस्तानने यामुळे भारत आणि श्रीलंका या दोन्ही संघांना मागे टाकले आहे. भारताने वेस्ट इंडिजविरुद्ध 2-0 अशी मालिका जिंकून तिसरे स्थान टिकवले होते, मात्र पाकिस्तान आता PCT मध्ये त्यांच्याही पुढे निघाला आहे.
पाकिस्तानच्या या विजयात त्यांच्या फिरकीपटूंनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. गेल्या काही महिन्यांत इंग्लंड आणि वेस्ट इंडिजविरुद्ध मालिकांनंतर पाकिस्तानी स्पिनर्सने घरच्या मैदानावर आपली ताकद दाखवली आहे. नोमान अलीने पहिल्या डावात 6 आणि दुसऱ्या डावात 4 विकेट्स घेतल्या आणि त्याला ‘प्लेअर ऑफ द मॅच’ घोषित करण्यात आले. शाहीन आफ्रिदीने दुसऱ्या डावात 5 बळी घेतले, तर साजिद खानने सामन्यात एकूण 5 विकेट्स मिळवल्या.
जरी दक्षिण आफ्रिकेचा संघ त्यांच्या मुख्य फलंदाज आणि नियमित कर्णधार टेम्बा बावुमाशिवाय मैदानात उतरला होता, तरी त्यांनी शेवटच्या क्षणापर्यंत झुंज दिली. मात्र, पिचवरच्या जलद टर्न घेणाऱ्या चेंडूंमुळे त्यांना पराभव पत्करावा लागला.
या विजयासह पाकिस्तानने WTC च्या या चक्रात आपल्या मोहिमेची सुरुवात विजयी पद्धतीने केली असून आगामी मालिकांसाठी त्यांचा आत्मविश्वास आणखी वाढला आहे.
Q1. पाकिस्तानने कोणत्या संघावर विजय मिळवला?
पाकिस्तानने वर्ल्ड चॅम्पियन दक्षिण आफ्रिकेवर विजय मिळवला आहे.
Q2. हा सामना कुठे खेळवण्यात आला?
हा सामना लाहोरच्या गद्दाफी स्टेडियमवर खेळवण्यात आला.
Q3. पाकिस्तानने हा टेस्ट सामना किती फरकाने जिंकला?
पाकिस्तानने हा सामना 93 धावांनी जिंकला.
Q4. पाकिस्तानला या विजयामुळे किती गुण मिळाले?
या विजयामुळे पाकिस्तानला 12 WTC गुण मिळाले आहेत.
Q5. पाकिस्तान आता WTC पॉइंट्स टेबलमध्ये कोणत्या स्थानावर आहे?
पाकिस्तानचा पॉइंट्स टक्केवारी (PCT) 100 झाला असून तो आता ऑस्ट्रेलियाच्या बरोबरीवर पोहोचला आहे आणि भारत, श्रीलंकेच्या पुढे आहे.