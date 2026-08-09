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1 पराभव अन् अंतिम स्थान भारताच्या हातून निसटणार! वाचा WTC फायनलचे संपूर्ण समीकरण

 भारताच्या संघाला वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप फायनलमध्ये जाण्यासाठी भारताच्या संघाला किती सामने जिंकावे लागणार आहेत यासंदर्भात सविस्तर समीकरण तुम्हाला या लेखामध्ये सांगणार आहोत. जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप चक्रातमध्ये 27 मालिकांचे आयोजन करण्यात आले होते त्यामधील 15 मालिका अजूनही शिल्लक आहेत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 09, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 04:42 PM IST
1 पराभव अन् अंतिम स्थान भारताच्या हातून निसटणार! वाचा WTC फायनलचे संपूर्ण समीकरण
Image Credit: टीम इंडिया डब्ल्यूटीसीचे समीकरण (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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