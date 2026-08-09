/1 पराभव अन् अंतिम स्थान भारताच्या हातून निसटणार! वाचा WTC फायनलचे संपूर्ण समीकरण

WTC 2025-27 : भारताचा संघ श्रीलंका दौऱ्यावर आहे या मालिकेमध्ये भारताचे दोन कसोटी सामने श्रीलंकेविरुद्ध खेळणार आहे. हे दोन्ही सामने भारताच्या संघासाठी महत्त्वाचे सामने असणार आहेत. भारताच्या संघाला वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप फायनलमध्ये जाण्यासाठी भारताच्या संघाला किती सामने जिंकावे लागणार आहेत यासंदर्भात सविस्तर समीकरण तुम्हाला या लेखामध्ये सांगणार आहोत. जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप चक्रातमध्ये 27 मालिकांचे आयोजन करण्यात आले होते त्यामधील 15 मालिका अजूनही शिल्लक आहेत. त्यामुळे या 15 मालिका सर्व संघासाठी महत्त्वाच्या असणार आहेत. आता भारताच्या संघाला आगामी मालिकांमध्ये किती सामने जिंकायचे आहेत यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
आयसीसीसाठी पुढील काही महिने कसोटी क्रिकेट केंद्रबिंदू असणार आहे. 9 ते 13 जून 2027 दरम्याने द ओव्हल येथे फायनलचा सामना खेळवला जाणार आहे, या सामन्यासाठी सध्या संघामध्ये लढत सुरु आहे. मागील दोन सिझनमध्ये चारपैकी तीन संघांनी तीन अंतिम स्पर्धकांसाठी पात्रता गुण 65% पेक्षा जास्त होती. 2023 मध्ये भारताच्या संघाने फायनलमध्ये प्रवेश केला होता भारताने 58.8% सह अंतिम फेरी गाठली होती. तर 2025 मध्ये खेळलेल्या फायनलच्या सामन्यामध्ये खेळणारे संघाचे 67% पेक्षा जास्त गुण होते. सध्याच्या चक्रातील संघांची स्थिती आणि 60% किंवा त्याहून अधिक गुण मिळवणे गरजेचे आहे.
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ऑस्ट्रेलियाच्या संघाबद्दल सांगायचे झाले तर संघाने आतापर्यत 8 कसोटी सामने खेळले आहेत यामध्ये त्यांनी 7 जिंकले आहेत तर 1 सामन्यात त्यांचा पराभव झाला आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या संघाचे 87.50 गुण आहेत, आता संघाच्या आगामी मालिका या बांग्लादेश, न्यूझीलंड आणि भारताविरुद्ध होणार आहेत. साउथ आफ्रिकेच्या संघाचे आतापर्यत संघाचे 4 सामने झाले आहेत यामध्ये त्यांनी 3 सामने जिंकले आहेत 1 सामन्यात पराभव झाला आहे. सध्या दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाचे सध्या 75.00 गुण आहेत. तिसऱ्या स्थानावर न्यूझीलंडच्या संघ तिसऱ्या स्थानावर आहे. संघाचे सध्या 72.22 गुण आहेत, 6 सामने झाले आहेत यामध्ये त्यांना 4 सामन्यात विजय मिळाला आहे तर 1 सामना ड्रॅा तर 1 सामन्यात पराभव झाला.
चौथ्या स्थानावर बांग्लादेशचा संघ आहे त्यांनी 4 सामने खेळले आहेत, यामध्ये त्यांनी 2 सामने जिंकले आहेत तर 1 सामन्यात ड्रॅा तर एक सामन्यात पराभव झाला. भारताच्या संघाबद्दल सांगायचे झाले तर संघाने 9 कसोटी सामने खेळले आहेत यामध्ये त्यांना 4 सामन्यात विजय तर 4 सामन्यात त्यांचा पराभव झाला आहे यामध्ये 1 सामना ड्रॅा झाला आहे. संघ 48.15 गुणांसह पाचव्या स्थानावर आहे.