/इंग्लंडच्या विजयानंतर WTC गुणतालिकेमध्ये मोठा फेरबदल! भारताच्या अडचणी वाढल्या, या संघाचा पत्ता कट

WTC Point Table : इंग्लंड विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये सध्या कसोटी मालिका खेळवली जात आहे, या मालिकेच्या पहिल्या सामन्यामध्ये पाकिस्तानच्या संघाला मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले. पाकिस्तानचा संघ इंग्लंडविरुद्ध पराभूत झाल्यानंतर आता जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या गुणतालिकेतही काही महत्त्वाचे फेरबदल झाले आहेत. पहिल्या मालिकेच्या सामन्यामध्ये इंग्लंडच्या संघाने पाकिस्तानला 194 धावांनी पराभूत करुन तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेमध्ये 2-0 अशी मोठी आघाडी घेतली आहे. इंग्लंडच्या संघाने पाकिस्तानसमोर 389 धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले होते, या सामन्यामध्ये पाकिस्तानच्या संघाची फलंदाजी पूर्णपणे फेल झाली आणि संघ 194 धावांवर इंग्लंडने गुंडाळला.
इंग्लंडच्या संघाच्या विजयानंतर इंग्लंडच्या संघाला मोठा फायदा झाला आहे, जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या गुणतालिकेत लक्षणीय आघाडी घेतली आहे. तर पाकिस्तानच्या संघाची या पॅाइंट टेबलमध्ये स्थिती फारच बिकट झाली आहे. इंग्लंडच्या संघाने सलग दुसऱ्या कसोटी सामन्यात पराभव झाल्यानंतर इंग्लंडचे आता 62 गुण झाले आहे, तर त्यांच्या गुणांची टक्केवारी गुणतालिकेमध्ये ही 34.44 पर्यंत वाढली आहे. यासह आता इंग्लंडच्या संघ या गुणतालिकेमध्ये सहाव्या स्थानावर पोहोचला आहे आणि या मोठ्या विजयामुळे इंग्लंडच्या संघाने श्रीलंकेला मागे टाकले आहे. आता इंग्लंडचा संघाची नजर ही पाकिस्तानविरुद्ध तिसऱ्या विजयावर असेल, पण यामुळे भारतीय संघाच्या अडचणी वाढणार आहेत.
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जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या गुणतालिकेत पाकिस्तानला मोठा धक्का बसला आहे. बाबर आझमचा संघ डब्ल्यूटीसीच्या क्रमवारीत तळाशी आहे. आठ सामन्यांनंतर त्यांचे केवळ 16 गुण झाले असून, विजयाची टक्केवारी 16.67 इतकी कमी आहे. या डब्ल्यूटीसी चक्रात पाकिस्तानने फक्त दोन सामने जिंकले आहेत. लॉर्ड्स कसोटीत पाकिस्तानला पराभूत केल्यानंतर इंग्लंडने 34.44 टक्के गुण मिळवून श्रीलंकेला मागे टाकत डब्ल्यूटीसी गुणतालिकेत सहावे स्थान पटकावले आहे. दरम्यान, श्रीलंकेविरुद्धची दोन सामन्यांची कसोटी मालिका नुकतीच 1-0 ने जिंकल्यानंतर भारत पाचव्या स्थानावर कायम आहे.
Victory in the Lord's Test helps England over take Sri Lanka in the #WTC27 standings— ICC (@ICC) August 30, 2026
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भारतीय संघाचे 51.52 टक्के गुण आहेत. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाला कोलंबो कसोटी जिंकून चौथ्या स्थानावर पोहोचण्याची संधी होती, परंतु दुसरी कसोटी अनिर्णित राहिली. मागील डब्ल्यूटीसीचे उपविजेते ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका, या वेळीही गुणतालिकेत पहिल्या दोन स्थानांवर कायम आहेत. पॅट कमिन्सच्या संघाला 80 टक्के गुण मिळाले आहेत, तर गतविजेता दक्षिण आफ्रिका 75 टक्क्यांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. न्यूझीलंड 72.22 टक्के गुणांसह या वेळीही अंतिम फेरीच्या शर्यतीत कायम आहे. अंतिम सामना या तीन संघांपैकी दोन संघांमध्ये खेळला जाईल अशी दाट शक्यता आहे.