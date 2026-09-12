/WTC गुणतालिकेचे चित्र बदलले, इंग्लंडच्या विजयानंतर टीम इंडियाची डोकेदुखी वाढली!

इंग्लंड विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये तीन सामन्यांची कसोटी मालिका पार पडली आणि या मालिकेमध्ये इंग्लंडच्या संघाने एकतर्फी विजय मिळवला. इंग्लंडच्या संघाने पाकिस्तानला 3-0 अशी निर्भेळ कामगिरी पूर्ण केली. 130 धावांचे माफक लक्ष्य गाठताना इंग्लंडने 25 ओव्हरमध्ये विजय मिळवला. कर्णधार जो रूटने सर्वाधिक 62 धावा केल्या. जॉर्डन कॉक्सने नाबाद 59 धावांची भर घालत यजमान संघाला दणदणीत विजय मिळवून दिला. आता इंग्लंडच्या संघाने मालिका जिंकल्यानंतर आयसीसी जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप गुणतालिकेमध्ये मोठे फेरबदल झाले आहेत, त्यामुळे काही संघांना त्याचे मोठे नुकसान सहन करावे लागणार आहे.
बाबर आझमच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तान संघाला सलग तीन कसोटी सामन्यांमध्ये पराभवाला सामोरे जावे लागले. दरम्यान, 3-0 ने मालिका जिंकल्यानंतर इंग्लंड आयसीसी जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2025-27 च्या गुणतालिकेत एका स्थानाने वर सरकला आहे. यामुळे श्रीलंकेला पराभव पत्करावा लागला असून तो एका स्थानाने खाली घसरला आहे. आता गुणतालिकेमध्ये इंग्लंडच्या विजयानंतर कोणते बदल झाले आहेत, गुणतालिकेमध्ये झालेले महत्त्वाचे फेरबदल सविस्तर वाचा.
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इंग्लंडने तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत पाकिस्तानवर निर्भेळ विजय मिळवला. या मालिका विजयामुळे इंग्लंड डब्ल्यूटीसी 2025-27 गुणतालिकेत सातव्या स्थानावरून एका स्थानाने वर चढून सहाव्या स्थानावर पोहोचला आहे. या मालिकेपूर्वी इंग्लंड सातव्या क्रमांकावर होता. तथापि, तिसऱ्या कसोटीतील विजयामुळे त्यांच्या स्थानात बदल झाला नसला तरी, त्यांची विजयाची टक्केवारी (पीसीटी) सुधारून 38.54 झाली आहे. या चक्रात आतापर्यंत खेळल्या गेलेल्या 16 कसोटी सामन्यांपैकी इंग्लंडने सात जिंकले असून आठ गमावले आहेत. भारताचा संघ या गुणतालिकेमध्ये पाचव्या स्थानावर आहे, 68 गुणांसह टीम इंडिया पाचव्या स्थानावर आहे.
दरम्यान, पाकिस्तान आधीच गुणतालिकेत नवव्या स्थानावर तळाशी होता आणि तिसरा कसोटी सामना गमावल्यानंतर, त्यांच्या विजयाची टक्केवारी आणखी घसरून 14.81 झाली आहे. आतापर्यंत खेळल्या गेलेल्या नऊ कसोटी सामन्यांपैकी पाकिस्तानने केवळ दोनच जिंकले आहेत. सध्या, डब्ल्यूटीसी गुणतालिकेत ऑस्ट्रेलिया अव्वल स्थानावर आहे. ऑस्ट्रेलियाने आपल्या 10 सामन्यांपैकी आठ सामने जिंकले असून त्यांची विजयाची टक्केवारी 80 आहे. दक्षिण आफ्रिका दुसऱ्या स्थानावर असून, त्याखालोखाल न्यूझीलंड तिसऱ्या, बांगलादेश चौथ्या आणि भारत पाचव्या स्थानावर आहे. इंग्लंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडिज आणि पाकिस्तान अनुक्रमे सहाव्या, सातव्या, आठव्या आणि नवव्या स्थानावर आहेत.