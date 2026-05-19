/WWE चा दिग्गज रेसलर झाला जसप्रीत बुमराहचा फॅन, सोशल मिडियाच्या पोस्टने वेधले लक्ष

आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्सची कामगिरी या सिझनमध्ये फार काही चांगली राहिली नाही, संघ आता प्लेऑफच्या शर्यतीमधून बाहेर झाला आहे. मागील काही सामन्यामध्ये संघाने विजय मिळवला आहे पण संघाने सुरुवातीचे सामने गमावल्यानंतर आता संघ हा पुढील सिझनचा विचारात आहे. संघामधील स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराहसाठी सुद्धा हा सिझन विसरण्यासारखा आहे. त्याचा या सिझनमध्ये संपूर्ण सिझन खराब फार्ममुळे तो संघासाठी अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करु शकला नाही. पण जसप्रीत बुमराहने मागील काही वर्षामध्ये त्याने नाव कमावले आहे. आता WWE च्या महाबली ड्र्यू मॅकइंटायरने भारतीय संघाची जर्सी आणि त्यावर जसप्रीत बुमराहचे नाव असलेले हे टीशर्ट घालून त्याने सोशल मिडियावर व्हिडिओ शेअर केला आहे.
क्रिकेट पाहणारे चाहते तर बुमराहचे जगभरामध्ये आहेत, अनेक भारतातील सेलिब्रेटी त्याचे कौतुक करत असतात आता बुमराहबद्दलचा असाच एक फॅन मोमेंट व्हिडिओ डब्ल्यूडब्ल्यूईच्या महाबली ड्र्यू मॅकइंटायरने शेअर केला आहे. ड्र्यू मॅकइंटायरने त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर एक व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आलेल्या व्हिडिओमध्ये ड्र्यू मॅकइंटायर हा जिममध्ये बायसेप्सचा सराव करताना दिसत आहे. यावेळी त्याने भारतीय क्रिकेट संघाची जर्सी घातली आहे, जेव्हा सराव करताना व्हिडिओच्या शेवटी वळतो तेव्हा त्याच्या जर्सीवर बुमराह आणि 93 नंबर छापलेला आहे. त्याने या पोस्टखाली सोशल मिडियावर लिहीले आहे की, "बायसेप्स बनवणे, गो बूम."
सोशल मिडियावर ड्र्यू मॅकइंटायर याने शेअर केलेला व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. ड्र्यू मॅकइंटायरबद्दल सांगायचे झाले तर त्यांची डब्ल्यूडब्ल्यूई पाहणाऱ्या चाहत्यांमध्ये खूप प्रसिद्धी आहे तो एक स्कॉटलंडचा प्रसिद्ध कुस्तीपटू आहे. तो एक डब्ल्यूडब्ल्यूई धिप्पाड कुस्तीपटू आहे. त्याला रिंगमध्ये मॅकइंटायर यांना द स्कॉटिश वॉरियर म्हणूनही ओळखतात. त्याने त्याच्या डब्ल्यूडब्ल्यूईच्या कारकिर्दीत 3 वेळा चॅम्पियन आणि 1 वेळा वर्ल्ड हेवीवेट चॅम्पियन झाला आहे. त्याने एनएक्सटी, इंटरकॉन्टिनेंटल आणि टॅग टीम चॅम्पियनशिप जिंकून ट्रिपल क्राउन देखील नावावर केला आहे.
जसप्रीत बुमराहच्या आयपीएल 2026 मधील कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर त्याने या सिझनमध्ये 12 सामने खेळले आहेत. यामध्ये त्याने फक्त 3 विकेट्स घेतले आहेत, या सिझनमध्ये मुंबई इंडियन्सची गोलंदाजी फारच निराशाजनक राहिली आहे. या सिझनमध्ये बुमराहने 8.53 च्या इकॅानॅामीने गोलंदाजी केली आहे.