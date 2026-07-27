नव्या सीजनपूर्वी RCB च्या स्टार खेळाडूने बदलला संघ, आता 'या' संघातून खेळणार

Yash Dayal Change Team : आयपीएलमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाचा भाग असणाऱ्या यश दयालने आगामी देशांतर्गत सीरिजपूर्वी आपला संघ बदलला आहे. उत्तर प्रदेशचा वेगवान गोलंदाज यश दयाल हा आता देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये छत्तीसगडच्या संघाकडून खेळणार आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार यश दयाल हा सध्या उत्तर प्रदेश क्रिकेट असोसिएशनकडून एनओसी मिळण्याची वाट पाहत आहेत. फक्त एवढंच नाही तर यश दयाल कर्नाटकच्या आलूरमध्ये छत्तीसगडच्या प्री सीजन कॅम्पशी जोडले गेले आहेत.
यश दयाल हा आयपीएल 2025 च्या फायनलनंतर कोणत्याही प्रतिस्पर्धी क्रिकेटमध्ये खेळत नसून यामागचं कारण हे त्याच्यावर लागलेले लैंगिक आणि मानसिक छळाचे आरोप आहेत. मात्र असं असूनही आरसीबीने यश दयालला रिलीज केलेले नाही. यावेळी यश दयाल हा त्याच्यावर झालेल्या आरोपांमधून अद्याप पूर्णपणे निर्दोष ठरलेला नाही. गाझियाबाद आणि जयपूर येथील तरुणींनी यशवर आरोप लावून एफआयआर नोंदवली आहे. त्यामुळे सध्या कोर्टात यश याविरुद्ध लढाया लढतोय. आरसीबीने आयपीएल 2026 सीजनमध्ये त्याला रिलीज केलं नाही, मात्र त्याला प्लेईंग 11 मध्ये खेळून सुद्धा दिलं नाही आणि संपूर्ण सीजन बाहेर ठेवलं. आरसीबीचे क्रिकेट संचालक मो बोबत यांनी सांगितले की, 'त्याची वैयक्तिक परिस्थिती पाहता, त्याला संघात कायम ठेवणे हे दयाल किंवा आरसीबी या दोघांच्याही हिताचे नव्हते'.
यश दयालचं यूपीचा संघ सोडण्यामागील कारण हे यूपी टी20 लीग असल्याचं बोललं जातंय. ऑगस्टमध्ये सुरू होणाऱ्या आगामी यूपी टी20 लीग साठी 'गोरखपूर लायन्स'ने यश दयालला संघात कायम ठेवले होते आणि त्याने ऑफ-सीझन दरम्यान संघातील कायम राखलेल्या खेळाडूंसोबत सरावही सुरू केला होता. मात्र शुक्रवारी झालेल्या लिलावानंतर संघाने जाहीर केलेल्या 18 सदस्यांच्या संघात त्याचा समावेश करण्यात आला नाही.
असं म्हटलं जातंय की यश दयालला याबाबत आधीच माहिती झालं होतं. म्हणूनच त्याने छत्तीसगडला जाण्याचा निर्णय घेतला. दुसऱ्या राज्यात जाण्यासाठी 'ना-हरकत प्रमाणपत्र' घेतल्यानंतर देखील एखाद्या खेळाडूला आपल्या मूळ राज्यातील टी20 लीगमध्ये खेळण्यापासून बीसीसीआयचे नियम रोखत नाहीत.
यश दयाल शिवाय छत्तीसगडच्या प्री-सीजनमध्ये भारताचा ऑफ स्पिनर जयंत यादव आणि सौराष्ट्र ऑलराऊंडर धर्मेंद्रसिंह जडेजा सुद्धा सामील होते. जयंतने मागच्या देशांतर्गत सीजनमध्ये पुडुचेरीचं प्रतिनिधित्व केलं. छत्तीसगडने भारताचे माजी फलंदाज अमय खुरासिया यांची मुख्य प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती केली असून अलूर येथे सुरू असलेले प्रशिक्षण शिबिर त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित केले जात आहे.