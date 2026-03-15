  लैंगिक शोषणाच्या आरोपदरम्यान क्रिकेटर यश दयालने उरकलं लग्न! कोण आहे पत्नी?

Who is Yash Dayal Wife : आयपीएल 2026 च्या अगोदर आरसीबी स्टार यश दयालने गपचुप उरकलं लग्न. एका बाजूला लैंगिक शोषणाचा आरोप असताना यश दयालने कुणाशी लग्न केलं आहे? याची सगळीकडे चर्चा आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 15, 2026, 06:17 PM IST
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा स्टार वेगवान गोलंदाज यश दयालबद्दल एक आश्चर्यकारक बातमी समोर येत आहे. त्याने गुपचूप लग्न केल्याचे वृत्त आहे. आयपीएल 2026 28 मार्च रोजी सुरू होणार आहे, परंतु दयालने त्यापूर्वीच लग्न केले आहे. दयालचे नाव गेल्या अनेक महिन्यांपासून वादात अडकले आहे. एका महिलेने त्याच्यावर लग्नाचे आमिष दाखवून लैंगिक छळ केल्याचा आरोप केला होता. या सर्वांमध्ये, आता क्रिकेटपटूने लग्न केल्याची बातमी समोर आली आहे.

यश दयालची पत्नी कोण आहे?

यश दयालने गुपचूप लग्न केले. त्याच्या पत्नीचे नाव श्वेता पुंदिर आहे. या जोडप्याचे लग्न एका खाजगी समारंभात झाले ज्यामध्ये फक्त त्याचे कुटुंब आणि काही जवळचे नातेवाईक उपस्थित होते. दयालने त्याच्या लग्नाची अधिकृतपणे पुष्टी केलेली नाही किंवा त्याने सोशल मीडियावर पोस्ट केलेली नाही. श्वेता पुंडिर सोशल मीडियावर बरीच सक्रिय आहे. श्वेता एक व्लॉगर आहे आणि अनेकदा माजी क्रिकेटपटूंसोबत व्हिडिओ शेअर करते.

दयाल आणि श्वेता यांचे लग्न कधी झाले?

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, यश दयाल आणि श्वेता पुंदिर यांनी 4 फेब्रुवारी रोजी उत्तर प्रदेशातील नोएडा येथे लग्न केले. लग्न गुप्त ठेवण्यात आले होते. दयालने त्याच्या लग्नाला मित्रांना किंवा सहकारी क्रिकेटपटूंना आमंत्रित केले नव्हते. श्वेताने दयालला पाठिंबा दिला. यश दयाल काही काळापासून वादात अडकला होता. एका महिलेने लग्नाच्या बहाण्याने त्याच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप केला होता आणि त्याच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. जानेवारी 2026 मध्ये राजस्थान उच्च न्यायालयाने दयालला मोठा दिलासा देत त्याला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. या सर्व काळात श्वेता पुंडीरने यश दयालला पाठिंबा दिला आणि त्याच्या कठीण काळात त्याच्या पाठीशी राहिली. शिवाय, श्वेताने सोशल मीडियावर दयालला न्याय देण्याची मागणी करणारी पोस्ट शेअर केली.

श्वेता पुंडीर (Shweta Pundir) ही एक लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आणि व्लॉगर आहे. अलीकडेच भारतीय क्रिकेटपटू यश दयाल याच्याशी झालेल्या विवाहामुळे ती विशेष चर्चेत आली आहे.  श्वेता ही मूळची दिल्लीची आहे. तसेच तिने दिल्ली विद्यापीठाच्या हंसराज कॉलेजमधून (Hansraj College) आपले शिक्षण पूर्ण केले आहे. तसेच, तिने 'नेहरू इन्स्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग'मधूनही (Nehru Institute Of Mountaineering) प्रशिक्षण घेतले आहे. एका खाजगी समारंभात तिने रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरूचा (RCB) वेगवान गोलंदाज यश दयाल याच्याशी लग्न केले.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

