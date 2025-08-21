English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
यश दयालवरील लैंगिक छळाच्या आरोपांवर आज इलाहाबाद हायकोर्टात होणार सुनावणी

Yash Dayal : क्रिकेटर यश दयालवर गाजियाबादच्या एका महिलेने लैंगिक छळाचा आरोप करत एफआयआर दाखल केली होती. याप्रकरणी गुरुवारी इलाहाबाद हायकोर्टात सुनावणी पार पडणार आहे.   

पूजा पवार | Updated: Aug 21, 2025, 03:44 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Yash Dayal : भारतीय क्रिकेटर आणि आरसीबीचा स्टार गोलंदाज यश दयाल (Yash Dayal) सध्या त्याच्या क्रिकेटमुळे कमी आणि त्याच्यावर लागलेल्या लैंगिक छळाच्या आरोपांमुळे अधिक चर्चेत आहे. गाजियाबादच्या एका महिलेने यश दयाल विरुद्ध लैंगिक छळाचा आरोप करत एफआयआर दाखल केली होती, त्याप्रकरणी गुरूवर २१ ऑगस्ट रोजी इलाहाबाद हायकोर्टात एक महत्वाची सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत दयालच्या अटकेवरील स्थगिती कायम ठेवायची की खटला पुढे चालवायचा हे न्यायालय ठरवेल.

यश दयालला मिळाला दिलासा : 

यश दयालने या प्रकरणात हायकोर्टात धाव घेतली आणि तेव्हा 15 जुलै रोजी त्याला इलाहाबाद हायकोर्टाने अटकेपासून दिलासा दिला होता. न्यायालयाने तेव्हा म्हटले होते की, अटकेची आवश्यकता नाही आणि या प्रकरणाचा सखोल विचार केला जाईल. सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत एफआयआरच्या आधारे कोणतीही सक्तीची कारवाई केली जाणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

इलाहाबाद हायकोर्टाने मागितलं उत्तर : 

सुनावणीच्या दरम्यान हायकोर्टाने तीन पक्षांना नोटीस जाहीर पाठवली होती. यात पीडित महिला उत्तर प्रदेश सरकार आणि गाजियाबादचे इंदिरापुरम ठाण्याच्या एसएचओचा समावेश होता. संपूर्ण प्रकरणाचा तपशीलवार विचार करता यावा म्हणून न्यायालयाने सर्वांना तीन आठवड्यांच्या आत त्यांचे उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते.

हेही वाचा : चूक सुधारली! रोहित अन् विराटचा पुन्हा केला समावेश, नेमकं काय घडलं?

 

6 जुलै रोजी दाखल करण्यात आलेला एफआयआर : 

क्रिकेटर यश दयाल विरुद्ध 6 जुलै रोजी गाजियाबादच्या इंदिरापुरम पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. यात महिलेने यश दयालवर लग्नाचे अमिश दाखवून लैंगिक छळ केल्याचा आरोप केला होता. बीएनएसचे कलम 69 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. एफआयआर दाखल झाल्यामुळे यश दयाल कायदेशीर खेळी खेळत आहे.

यश दयालने केली मागणी : 

एफआयआर नोंदवल्यानंतर यश दयालने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यात यशने तो निरपराध असल्याचे म्हटले आणि एफआयआर रद्द करावी अशी मागणी केली. यश दयालचा दावा आहे की, त्याची बदनामी करण्यासाठी हा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. याप्रकरणी आता इलाहाबाद हायकोर्टाचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करेल. ही सुनावणी यश दयालसाठी अतिशय महत्वाची आहे कारण याचा थेट परिणाम त्याच्या करिअर आणि प्रतिमेवर पडू शकतो. 

FAQ : 

इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यश दयालला काय दिलासा दिला?

15 जुलै 2025 रोजी इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यश दयालला अटकेपासून संरक्षण दिले. न्यायालयाने म्हटले की, अटकेची आवश्यकता नाही आणि सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत एफआयआरच्या आधारे कोणतीही सक्तीची कारवाई केली जाणार नाही.

उच्च न्यायालयाने कोणाला नोटीस पाठवली आहे?

उच्च न्यायालयाने पीडित महिला, उत्तर प्रदेश सरकार आणि गाजियाबादच्या इंदिरापुरम पोलीस ठाण्याच्या एसएचओ यांना नोटीस पाठवली आहे. सर्व पक्षांना तीन आठवड्यांत त्यांचे उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.

यश दयालने कोणता दावा केला आहे?

यश दयालने दावा केला आहे की, त्याची बदनामी करण्याच्या उद्देशाने हे आरोप करण्यात आले आहेत आणि तो निरपराध आहे.

