  • यश दयालला RCB ने टीममधून बाहेर काढलं? लैंगिक छळाचे आरोपांमुळे IPL 2026 मध्ये खेळणार नाही? समोर आली मोठी अपडेट

यश दयालला RCB ने टीममधून बाहेर काढलं? लैंगिक छळाचे आरोपांमुळे IPL 2026 मध्ये खेळणार नाही? समोर आली मोठी अपडेट

Yash Dayal IPL 2026 : दोन महिलांवर लैंगिक छळाचे आरोप असणाऱ्या आरसीबीचा गोलंदाज यश दयाल हा आयपीएल २०२६ मध्ये आरसीबीकडून सामने खेळणार नाही अशी माहिती आरसीबीचे क्रिकेट डायरेक्टर मो बोबाट यांनी दिल्याचे मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर आलं आहे.   

पूजा पवार | Updated: Mar 24, 2026, 02:41 PM IST
यश दयालला RCB ने टीममधून बाहेर काढलं? लैंगिक छळाचे आरोपांमुळे IPL 2026 मध्ये खेळणार नाही? समोर आली मोठी अपडेट
Yash Dayal IPL 2026 : भारतीय क्रिकेटर आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा (RCB) गोलंदाज यश दयाल (Yash Dayal) याच्यावर काही महिन्यांपूर्वी लैंगिक छळाचे आरोप लागले होते. गाझियाबाद आणि जयपूर येथील दोन महिलांनी त्याच्यावर लैंगिक छळाचे आरोप लावले. सध्या हे दोन्ही खटले न्याय प्रविष्ठ आहेत. यश दयालवर लैंगिक छळाचे आरोप होऊन सुद्धा आयपीएल 2026 साठी आरसीबीने त्याला ऑक्शनपूर्वी संघात रिटेन केलं होतं. त्यावरून अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. लैंगिक छळाचे आरोप असणाऱ्या खेळाडूला आरसीबी आयपीएलमध्ये (IPL) आपल्या संघाकडून कशी खेळवू शकते अशी चर्चा सुद्धा फॅन्समध्ये रंगली होती. मात्र मीडिया रिपोर्ट्समधून हाती येत असलेल्या माहितीनुसार क्रिकेटर यश दयाल याला आयपीएल 2026 मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूसाठी खेळण्याची संधी मिळणार नाही. आरसीबीचे क्रिकेट डायरेक्टर मो बोबाटने (Mohammad Bobat) या संदर्भात पुष्टी केली आहे. 

क्रिकेबझशी खास बातचीत करताना आरसीबीचे क्रिकेट डायरेक्टर मो बोबाटने सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या अनेक शक्यतांवर मौन सोडून म्हटलं की यश दयाल त्याच्या काही वैयक्तिक समस्यांशी झुंज देत असून या कारणांमुळे तो या सीजनमध्ये आरसीबी संघासोबत सामील होणार नाही. मो बोबाटने स्पष्ट केलं की यश दयालला आरसीबी संघातून काढण्यात आलेलं नाही त्याचं आयपीएल 2026 मधील संघासोबतच कॉन्ट्रॅक्ट अजूनही कायम आहे. 

यश विरोधात गाझियाबादमध्ये तक्रार : 

जुलै महिन्यात गाझियाबादमध्ये राहणाऱ्या पीडित महिलेने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्र्यांच्या ऑनलाइन तक्रार पोर्टलवर याबाबत तक्रार दाखल केली आहे. इंदिरापूरम सर्कल ऑफिसरकडे याची अधिकृत चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय, पीडितेने 14 जून 2025 रोजी महिला हेल्पलाइन क्रमांक 181 वरही संपर्क साधला होता अशी माहिती आहे. मात्र त्यावेळी स्थानिक पोलीस ठाण्यातून पुढील कारवाई झाली नव्हती, असंही तिने सांगितलं आहे. एफआयआरमध्ये पीडित महिलेने स्पष्ट केलं आहे की, ती गेल्या पाच वर्षांपासून यश दयालसोबत रिलेशनशिपमध्ये होती. या काळात त्याने तिला लग्नाचं आमिष दाखवून तिचं मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक शोषण केलं. तिने यशविरोधात व्हिडिओ कॉल्स, चॅट्स, स्क्रीनशॉट्स आणि फोटो यासारखे पुरावे सादर केले आहेत.

जयपूरमध्ये अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक छळाचे आरोप : 

जयपूर पोलिसांच्या सांगण्यानुसार यश दयाल जेव्हा राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू सामना खेळण्यासाठी जयपूरमध्ये आला होता तेव्हा त्याने पीडित मुलीला सीतापूर जवळील एका हॉटेलमध्ये बोलावले आणि तिच्यावर पुन्हा बलात्कार केला. खूप काळ गप्प राहणं, इमोशनल ब्लॅकमेल आणि शारीरिक आणि मानसिक छळानंतर पीडितेने 23 जुलै 2025 रोजी पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली. जयपूर पोलिसांच्या माहितीनुसार जेव्हा बलात्काराची पहिली घटना जेव्हा घडली तेव्हा पीडित मुलगी 17 वर्षांची होती. त्यामुळे यश दयालवर POCSO कायद्या 2012 अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्यात आली आहे. जर यात यश दयाल दोषी आढळल्यास त्याला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील.  POCSO कायद्या 2012 अंतर्गत जर यशवरील आरोप सिद्ध झाले तर त्याला भरपूर वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो.  रिपोर्ट्सनुसार यश दयालने अल्पवयीन मुलीला व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये  सुवर्ण भविष्याचे स्वप्न दाखवले आणि दोन वर्ष तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले अशी माहिती आहे. या दोन्ही प्रकरणात यश दयालवर न्यायालयात खटले सुरु आहे. 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

