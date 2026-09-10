हर्षित राणाच्या दुखापतीमुळे 'या' खेळाडूला मिळाली टीम इंडियात संधी, अफगाणिस्तान सीरिज आणि एशियन गेम्समध्ये खेळणार

Team India : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात 13 सप्टेंबर पासून तीन सामन्यांची टी20 सीरिज सुरु होणार आहे. त्यानंतर लगेच भारतीय पुरुष संघ हा एशियन गेम्स 2026 साठी सुद्धा जापानला रवाना होईल. भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान 13, 15 आणि 17 सप्टेंबरला दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर तीन सामन्यांची टी20 सीरिज खेळायची आहे. हर्षित राणा हा मागील काही दिवसांपासून दुखापतीने त्रस्त आहे, त्याला बीसीसीआयची मेडिकल टीम फिट ठरवते की नाही याकडे सर्वांचं लक्ष होतं, मात्र अद्यापही हर्षित राणाची दुखापत ही पूर्णपणे बरी झालेली नाही. त्यामुळे त्याची रिप्लेसमेंट म्हणून यश ठाकूरची घोषणा करण्यात आली आहे.
बीसीसीआयने शेअर केलेल्या मीडिया रिलीजनुसार सांगण्यात आलं की वेगवान गोलंदाज हर्षित राणा याच्या प्रकृतीत बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सीलेंसमध्ये रिहॅबच्या तेजीने सुधारणा होत आहे. सात सप्टेंबरला एका मॅच सिम्युलेशनमध्ये गोलंदाजी करताना त्याला 'रेक्टस फेमोरिस'मध्ये स्ट्रेन जाणवला. त्यानंतर त्याला संघातून बाहेर करण्यात आलं. दुसरीकडे 27 वर्षांचा वेगवान गोलंदाज यशने जुलै महिनात भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे सीरिजमध्ये आपले टी20 आंतरराष्ट्रीयमध्ये पदार्पण केले. त्याने दोन सामने खेळले आणि चार विकेट घेतले. तसेच यश ठाकूरने सय्यद मुश्ताक अली करंडक स्पर्धेत 50 सामने खेळले असून 7.04 या प्रभावी इकॉनॉमी रेटसह 81 विकेट घेतले आहेत.
BCCI (BCCI) September 10, 2026
Yash Thakur replaces Harshit Rana in India’s T20Is squads for Afghanistan T20Is & Asian Games
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भारतीय संघ : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाॅशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह आणि यश ठाकुर
2026 एशियन गेम्स के लिए भारत की टीम: श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकर्णधार), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाॅशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी आणि यश ठाकुर