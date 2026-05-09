/जयस्वालसह आणखी एक खेळाडू NADAच्या निशाण्यावर; अडचणींमध्ये होणार वाढ? डोप चाचणीत अयशस्वी, नाडाने बजावली नोटीस!

फलंदाज यशस्वी जयस्वाल याच्या अडचणींमध्ये वाढ होऊ शकते. फक्त यशस्वी जयस्वालच नाही विश्वचषक विजेती शेफाली वर्मा 'वेअरअबाउट्स फेल्युअर' नियमांतर्गत नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे आता दोन्ही खेळाडूंना आता त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली आहे.
यशस्वी जयस्वाल - शेफाली वर्मा : भारतीय संघामधील आणि आयपीएल 2026 मध्ये राजस्थान रॅायल्सचा सलामीवीर फलंदाज यशस्वी जयस्वाल याच्या अडचणींमध्ये वाढ होऊ शकते. राष्ट्रीय उत्तेजक विरोधी संस्थेने (नाडा) आता यशस्वी जयस्वालला नोटीस बजावली आहे. जयस्वाल हा डोप चाचणीमध्ये सहभागी न झाल्यामुळे त्याच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. यामध्ये फक्त यशस्वी जयस्वालच नाही विश्वचषक विजेती शेफाली वर्मा 'वेअरअबाउट्स फेल्युअर' नियमांतर्गत नोटीस बजावण्यात आली आहे. कारण हे दोघे त्यांच्या डोप चाचणीसाठी निर्धारित ठिकाणी आढळले नाही, त्यामुळे आता दोन्ही खेळाडूंना आता त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय उत्तेजक विरोधी संस्थेने ही माहिती आता भारतीय नियामक मंडळला देखील देण्यात आली आहे. यशस्वी जयस्वाल आणि शेफाली वर्मा यांना पहिल्यांदाच नाडाच्या ' रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल'ची (आरटीपी) नोटीस बजावण्यात आली आहेत. NADA च्या नोंदणीकृत चाचणी गटामध्ये असलेल्या खेळाडूंना स्पर्धेच्या डोप चाचणीसाठी एक वेळ आणि ठिकाणे देणे गरजेचे आहे. डोपिंग नियंत्रण अधिकारी यांना एक विशिष्ट वेळेमध्ये नमुने गोळा करणे आणि निश्चित ठिकाणी उपस्थित न राहिल्यास खेळाडूंच्या चाचण्या चुकू शकतात.
हेही वाचा
दोन्ही खेळाडूंना दिलेल्या नोटीसमध्ये असे सांगण्यात आले आहे की, मागील वर्षी 17 डिसेंबर रोजी यशस्वी जयस्वाल याला डोप चाचणीची तारिख देण्यात आली होती. तर शेफाली वर्मा हिला 7 नोव्हेंबर रोजी तारिख होती, दोन्ही खेळाडू हे त्यांना दिलेल्या वेळेवर हजर राहिले नाहीत त्यामुळे ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यानंतर नाडाने 18 आणि 20 फेब्रुवारी रोजी खेळाडूंकडून प्रतिसाद मागितला होता. पण दोघांनीही प्रतिसाद न दिल्याने त्यांची पहिल्या चाचणीसाठीची नोंदणी रद्द करण्यात आली होती.
खेळाडूंनी एकदा चाचणी चुकवणे हे नियमांचे उल्लंघन मानले जात नाही, त्यामुळे खेळांडूवर कारवाई होणार नाही असे म्हटले जात आहे. पण जर खेळाडूने 12 महिन्यांमध्ये तीन चाचणी चुकवणे हे उत्तेजक-विरोधी नियमांचे उल्लंघन मानले जाऊ शकते. नियमांमध्ये असेही सांगण्यात येते की जर एखादा खेळाडू NADA सुनावणी समितीसमोर स्वतःची बाजू मांडण्यात अपयशी ठरला तर त्याला दोन वर्षाच्या निलंबनाचा सामना करावा लागू शकतो.