/यशस्वी जयस्वाल 9 वर्ष मोठ्या अभिनेत्रीला करतोय डेट? सोशल मिडियावर दोघांचा Video Viral

मागील काही दिवसांपूर्वी बॅालीवूडची अभिनेत्री मृणाल ठाकूर ही तिच्या वैयक्तिक जीवनामुळे चर्चेत पाहायला मिळाली होती. बॉलिवूड अभिनेत्री मृणाल ठाकूर पुन्हा एकदा तिच्या नव्या नात्याच्या अफवांमुळे चर्चेत आहे, यावेळी तिचे नाव तिच्यापेक्षा नऊ वर्षांनी लहान असलेल्या एका क्रिकेटपटूसोबत जोडले गेले आहे. मृणाल ठाकूर अलीकडेच 24 वर्षीय क्रिकेटपटू यशस्वी जैस्वालसोबत दिसली होती. या दोघांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर येताच, त्यांच्या अफेअरच्या अफवा पसरू लागल्या. मात्र, यशस्वी किंवा मृणाल या दोघांनीही अद्याप या अफवांवर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. आता टीम इंडियाचा फलंदाज यशस्वी जयस्वाल हा अभिनेत्रीला डेट करत आहे का अशी सोशल मिडियावर चर्चा सुरु आहे.
या अफवांची सुरुवात ही काही नुकतीच झाली नाही, खरं तर, अभिनेत्री मृणाल ठाकूर आणि क्रिकेटपटू यशस्वी जयस्वाल एकाच कॅफेमध्ये दिसले होते. मृणाल मुंबईतील एका प्रसिद्ध कॅफेमध्ये दिसली होती. थोड्याच वेळात, यशस्वी जयस्वाल त्याच कॅफेमधून बाहेर पडताना दिसला. त्यानंतर तो आपल्या गाडीत बसून निघून गेला. एकाच कॅफेमधील त्या दोन कलाकारांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर झटपट व्हायरल झाले, ज्यामुळे ते एकमेकांना डेट करत असल्याच्या चर्चांना सुरुवात झाली.
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अनेक वृतांनी सांगितले आहे की ती एक सहज भेट होती, त्यांना एकत्र पाहताच चाहत्यांनी चर्चा सुरू केली. काहींनी हे प्रेमप्रकरणाची सुरुवात असल्याचा अंदाज लावला, तर काहींनी ते लवकरच एका जाहिरातीचे चित्रीकरण करतील असे सुचवले. इतकेच नाही तर, काहींनी त्यांच्या वयातील अंतरावरून विनोदही केले. लिहिले, "मृणाल आणि यशस्वी यांच्यात एकच नातं जुळू शकतं, ते म्हणजे अभिनेत्रीने एका क्रिकेटपटूला दत्तक घेणं." दुसऱ्याने पुढे म्हटले, "त्यांना अशाप्रकारे एकत्र पाहून धक्का बसतोय. कदाचित ते लवकरच एखाद्या जाहिरातीचं शूटिंग सुरू करणार असतील."
So... Yashasvi Jaiswal is dating Mrunal Thakur now?— Gaurav (@Gaurav_HRX) July 27, 2026
Didn't see that plot twist coming at all. Internet detectives are working overtime! pic.twitter.com/y0lT2A5OgU
अनेकांनी तर ते एका जाहिरातीच्या शूटसाठी भेटले असावेत असेही सुचवले. मृणाल आणि यशस्वी यांच्या वयातील अंतर हादेखील सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला. मात्र, मृणाल किंवा यशस्वी या दोघांनीही डेटिंगच्या अफवांवर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. आम्हीदेखील या वृत्तांची पुष्टी करू शकत नाही. मृणाल ठाकूर यापूर्वीही अनेकदा डेटिंगच्या अफवांमुळे चर्चेत राहिली आहे. 'यशस्वी'च्या आधी, मृणालचे नाव अभिनेता धनुषसोबत जोडले गेले होते. त्यांच्या लग्नाबद्दलही बरीच चर्चा होती. मात्र, तिच्या जवळच्या लोकांनी या अफवांचे खंडन केले होते.