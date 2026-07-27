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यशस्वी जयस्वाल 9 वर्ष मोठ्या अभिनेत्रीला करतोय डेट? सोशल मिडियावर दोघांचा Video Viral

 बॉलिवूड अभिनेत्री मृणाल ठाकूर पुन्हा एकदा तिच्या नव्या नात्याच्या अफवांमुळे चर्चेत आहे, यावेळी तिचे नाव तिच्यापेक्षा नऊ वर्षांनी लहान असलेल्या एका क्रिकेटपटूसोबत जोडले गेले आहे. मृणाल ठाकूर अलीकडेच 24 वर्षीय क्रिकेटपटू यशस्वी जैस्वालसोबत दिसली होती.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 27, 2026, 09:43 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:43 PM IST
यशस्वी जयस्वाल 9 वर्ष मोठ्या अभिनेत्रीला करतोय डेट? सोशल मिडियावर दोघांचा Video Viral
Image Credit: मृणाल ठाकूर यशस्वी जैस्वाल डेटिंग अफवा (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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यशस्वी जयस्वाल 9 वर्ष मोठ्या अभिनेत्रीला करतोय डेट? सोशल मिडियावर दोघांचा Video Viral
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