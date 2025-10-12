Yashasvi Jaiswal: यशस्वीला मिळणार मोठी गुड न्यूज! IPL 2026 मध्ये 'या' संघाचं कॅप्टन्सी करताना दिसणार? जाणून घ्या अपडेट

Yashasvi Jaiswal IPL 2026 Captaincy Update: भारतीय संघाचा दमदार सलामीवीर यशस्वी जयसवाल आता आयपीएलमध्ये नवी भूमिका साकारताना दिसू शकतो. त्याच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) फ्रँचायझी त्याच्यावर विश्वास दाखवण्याच्या तयारीत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, राजस्थान रॉयल्स ला आयपीएल 2026 (IPL 2026) साठी नवीन कर्णधार मिळणार असल्याच्या चर्चेला उधाण आलं आहे. टीमचा विद्यमान कर्णधार संजू सॅमसनने फ्रँचायझीला संघ सोडण्याची इच्छा व्यक्त केल्याचं समोर आलं आहे. त्याचवेळी, यशस्वी जयसवालला टीममध्ये टिकवण्यासाठी कर्णधारपदाची ऑफर दिली गेल्याचं बोललं जात आहे.
चेन्नई सुपर किंग्जसह तीन फ्रँचायझींनी संजू सॅमसनला आपल्या संघात घेण्याची इच्छा व्यक्त केल्याचं कळतंय. त्यामुळे पुढील हंगामात राजस्थान रॉयल्स च्या कर्णधारपदासाठी जयसवाल हा सर्वात मजबूत दावेदार ठरू शकतो.
फक्त सॅमसनच नाही तर राजस्थानचा युवा यष्टीरक्षक-फलंदाज ध्रुव जुरेल देखील संघ सोडण्याच्या विचारात असल्याची माहिती आहे. जुरेलच्या निर्णयामागचं नेमकं कारण मात्र अजून स्पष्ट झालेलं नाही. दरम्यान, जयसवालही काही काळासाठी राजस्थान सोडण्याच्या विचारात होता, पण कर्णधारपदाच्या आश्वासनामुळे त्याने फ्रँचायझीबरोबर राहण्याचा निर्णय घेतला. सॅमसनच्या कारकिर्दीकडे पाहिलं, तर तो 2013 ते 2015 आणि मग 2018 पासून आतापर्यंत राजस्थान रॉयल्ससाठी खेळत आहे. त्याने आपल्या 177 IPL सामन्यांमध्ये 4,704 धावा केल्या असून त्यात 3 शतके आणि 26 अर्धशतके समाविष्ट आहेत. त्याने पूर्वी दिल्ली कॅपिटल्स (तेव्हा दिल्ली डेअरडेव्हिल्स) साठीही खेळ केला आहे.
IPL 2026 चा मिनी लिलाव डिसेंबर 13 ते 15 दरम्यान पार पडण्याची शक्यता आहे. बीसीसीआयकडून अद्याप अधिकृत तारीख जाहीर झालेली नसली तरी, 15 नोव्हेंबरपर्यंत सर्व फ्रँचायझींना आपल्या रिटेन्शन लिस्ट सादर करावी लागणार आहे. यावेळीचा लिलाव, IPL 2025 च्या मेगा लिलावाच्या तुलनेत छोट्या स्वरूपाचा असेल.