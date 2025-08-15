आशिया कप 2025 मध्ये 2 स्टार फलंदाजांना टीम इंडियात संधी नाही? समोर आलेल्या रिपोर्ट्सने फॅन्सना धक्का

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 बाबत (Asia Cup 2025) एक मोठी बातमी समोर आली आहे. भारताचे दोन स्टार फलंदाज आशिया कप 2025 च्या टीम सेलेक्शनच्या रेसमधून बाहेर पडू शकतात. 19 ऑगस्ट रोजी आगामी आशिया कपसाठी भारतीय संघाचं सिलेक्शन मुंबईत केलं जाईल. एक रिपोर्ट समोर आला असून यात दावा करण्यात आला आहे की भारताचे दोन स्टार फलंदाज यंदा आशिया कपमध्ये खेळणार नाहीत.
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार असा दावा करण्यात आला आहे की, यशस्वी जयस्वाल आणि श्रेयस अय्यर या दोघांचं सिलेक्शन आशिया कप 2025 साठी भारताच्या टी 20 संघात करण्यात येणार नाही. एका सूत्राने याबाबत खुलासा करत सांगितले की, श्रेयस अय्यर ज्याने आयपीएल 2025 मध्ये आपल्या फलंदाजीने जबरदस्त कामगिरी केली होती त्याला आशिया कपमध्ये निवडलं जाणार नाहीये. श्रेयस अय्यरने आशिया कप 2025 मध्ये 17 सामन्यात 604 धावा केल्या होत्या. श्रेयस अय्यरने या दरम्यान 6 अर्धशतक ठोकली. यात श्रेयसचा सर्वाधिक स्कोअर 97 धावा होत्या.
सूत्राने टीम सिलेक्शनबाबत बोलताना पुढे म्हटले की, 'भारतीय संघ हा संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्माच्या सलामी जोडीला खेळवू इच्छितात. पण शुभमन गिल हा टी 20 संघात स्थान मिळवण्यासाठी संघर्ष करतोय. एवढंच नाही तर इंग्लंड दौऱ्यात चांगली कामगिरी करून सुद्धा टी 20 आशिया कपमध्ये यशस्वी जयस्वालला सुद्धा स्थान देण्यात येणार नाही. सिलेक्टर्सनी यशस्वी जयस्वालला रेड बॉल क्रिकेटवर लक्ष देण्यास सांगितलं आहे'. यापूर्वी समोर आलेल्या काही रिपोर्ट्समध्ये सांगण्यात आलं होतं की शुभमन गिलला भारताचा उपकर्णधार म्हणून आशिया कप 2025 साठी टीम इंडिया सामील केलं जाईल. पण समोर आलेल्या ताज्या रिपोर्टनुसार आशिया कप 2025 मध्ये शुभमन गिलच्या निवडीबाबत शंका आहे.
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) मध्ये 9 सप्टेंबर पासून आशिया कप 2025 ला सुरुवात होणार आहे. यासाठी भारतीय संघाचं सेलेक्शन 19 ऑगस्ट रोजी केलं जाईल. यावर्षी आशिया कप टी20 फॉर्मेटमध्ये खेळवला जाणार असून यात भारताचा पहिला सामना हा 10 सप्टेंबर रोजी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) मध्ये होईल. तर दुसरा सामना हा 14 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानमध्ये होईल. भारताचा तिसरा ग्रुप स्टेज सामना हा 19 सप्टेंबर रोजी ओमानमध्ये होईल.
आशिया कप 2025 मध्ये यंदा एकूण 8 संघ सहभागी होणार असून यात भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हॉन्ग-कॉन्ग, ओमान आणि यूएई इत्यादींचा सहभाग आहे. आशिया कप 2025 च्या स्पर्धेत सुरुवातीला ग्रुप स्टेज सामने खेळवले जाणार आहेत. रस्ताही 8 संघांना दोन ग्रुपमध्ये विभागण्यात आलं आहे. ग्रुप ए - भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमन तर ग्रुप बी - बांगलादेश, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, हॉंगकॉंग.
भारताचे कोणते स्टार फलंदाज आशिया कप 2025 साठी निवडले जाणार नाहीत?
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार, यशस्वी जयस्वाल आणि श्रेयस अय्यर यांना आशिया कप 2025 साठी भारतीय टी-20 संघात निवडले जाणार नाही.
आशिया कप 2025 मध्ये भारताचा पहिला सामना कोणाविरुद्ध आहे?
भारताचा पहिला सामना 10 सप्टेंबर 2025 रोजी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) मध्ये होईल, पण प्रतिस्पर्धी संघाबाबत माहिती दिलेली नाही.
आशिया कप 2025 कधी सुरू होणार आहे?
आशिया कप 2025 ची सुरुवात 9 सप्टेंबरपासून संयुक्त अरब अमीरात (UAE) मध्ये होणार आहे.