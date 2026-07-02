/टीम इंडियातून बाहेर होताच फिफा वर्ल्ड कप पाहायला गेला स्टार क्रिकेटर, म्हणाला स्वप्न पूर्ण झालं

FIFA World Cup 2026 : अफगाणिस्तान विरुद्ध मॅच विनिंग शतक ठोकळ्यावर सुद्धा भारताचा स्टार फलंदाज यशस्वी जयस्वाल याला टीम इंडियातून ड्रॉप करण्यात आलं. विराट अनफिट असल्याने यशस्वी जयस्वालला संधी मिळाली होती, आता पुन्हा विराट फिट झाल्याने यशस्वीला आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यात होणाऱ्या टी20 सह वनडे सीरिजमधून सुद्धा बाहेर काढण्यात आलंय. त्यानंतर आता यशस्वीने या निराशेच्या भावनेला दूर सारून नवीन सुरुवात केली आहे. मागच्या काही दिवसांमध्ये अमेरिकेत होत असलेल्या फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेचा आनंद घेताना यशस्वीला पाहण्यात आले.
यशस्वी जयस्वालने इंस्टाग्रामवर रील शेअर करून आपल्या चाहत्यांना तो फिफा वर्ल्ड कपचे सामने पाहण्यासाठी जातोय याची माहिती दिली. यशस्वी जयस्वालने पोस्ट केलेल्या या व्हिडीओला एक मिलियन पेक्षा जास्त लाईक्स आहेत आणि सात मिलियनपेक्षा जास्त व्ह्यूज आहेत. कॅप्शनमध्ये त्यांनी लिहिले की, 'बकेट लिस्ट डन म्हणजेच स्वप्न पूर्ण झालं आहे'.
यशस्वी जयस्वालची आयपीएल फ्रेंचायझी राजस्थान रॉयल्सने सुद्धा त्यांच्या इंस्टाग्रामवर यशस्वी जयस्वालचे फोटो आणि व्हिडीओ शेअर केलेत. ज्यात डाव्या हाताचा हा विस्फोटक फलंदाज अर्जेंटिनाचा स्टार फुटबॉलर आणि सार्वकालिक महान फॉरवर्डमध्ये सामील असून लिओनल मेस्सीची जर्सी घालून स्टेडियममध्ये जात आहे आणि सामन्याची मजा घेत आहेत. यंदाचा फिफा वर्ल्ड कप हा अमेरिका, मेक्सिको आणि कॅनडा या शहरांमध्ये खेळवला जात असून यंदा वर्ल्ड कपमध्ये एकूण 48 संघांनी सहभाग घेतला होता. यापैकी राउंड ऑफ 32 मध्ये 32 संघ पोहोचले तर आता येत्या काही दिवसात राउंड ऑफ 16 ची फेरी सुरु होणार आहे.
यशस्वी जयस्वालने टेस्ट करिअरमध्ये एकूण 29 सामने खेळले असून यात त्याने 2535 धावा केल्या. तर यशस्वीने 6 वनडे सामन्यात 285 धावा केल्या असून 23 टी २० सामन्यात 723 धावा झाल्या आहेत. यशस्वी जयस्वालने आयपीएलमध्ये सुद्धा तब्बल 82 सामने खेळले असून यात 2593 धावा केल्यात. यशस्वीने आतापर्यंत टेस्ट क्रिकेटमध्ये 7 शतकं आणि वनडेत 2 तर टी २० मध्ये 1 शतक ठोकलं आहे.