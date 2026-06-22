/यशस्वी जयस्वालचं फादर्स डे निमित्त वडिलांना खास गिफ्ट, खरेदी केली आलिशान कार, किंमत ऐकून हैराण व्हाल

Yashavi Jaiswal Gift Luxury Car To Father : रविवार 21 जून रोजी आंतरराष्ट्रीय फादर्स डे च्या निमित्ताने अनेकजणांनी आपल्या वडिलांविषयी कृतज्ञता व्यक्त करून त्यांना शुभेच्छा दिल्या. अशातच भारताचा स्टार फलंदाज यशस्वी जयस्वाल याने वडिलांना दिलेलं खास गिफ्ट हे चर्चेचा विषय ठरलं. भारतीय क्रिकेट संघ पुढील महिन्यात इंग्लंड विरुद्ध वनडे आणि टी20 सीरिज खेळण्यासाठी इंग्लंडचा दौरा करणार आहे, यासाठी बीसीसीआयने रविवारी भारतीय संघाची घोषणा केली. मात्र यात यशस्वी जयस्वालचं नाव नसल्याने याविषयी बरीच चर्चा रंगली होती. मात्र यादरम्यान यशस्वीने असं काम केलं जे पाहून अनेकांनी त्याचं कौतुक केलं. 21 जून रविवारी फादर्स डे च्या निमित्ताने यशस्वीने आपल्या वडिलांना मर्सिडीजची आलिशान कार गिफ्ट केली. याचे फोटो यशस्वीचा भाऊ तेजस्वीने सोशल मीडियावर शेअर केलं.
फादर्स डेच्या निमित्ताने यशस्वी जयस्वालचं संपूर्ण कुटुंब हे त्यांच्या नव्या कारची डिलिव्हरी घेण्यासाठी गेलं होतं. यावेळी यशस्वीच्या आई वडिलांचा साधेपणा पाहून फॅन्स भावुक झाले. यशस्वीने आपल्या वडिलांना मर्सिडीज GLS ही कर गिफ्ट केली असून त्याची किंमत ही जवळपास 1.32 कोटी रुपये आहे.
भारताचा स्टार फलंदाज विराट कोहली आयपीएल 2026 च्या फायनल सामन्यात हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे त्रस्त होता. त्यामुळे विराट कोहली अफगानिस्तान विरुद्ध वनडे सीरिजमधून बाहेर पडला आणि त्याची रिप्लेसमेंट म्हणून यशस्वी जयस्वालला संधी मिळाली. यावेळी यशस्वीने अफगाणिस्तान विरुद्ध तीन वनडे सीरिजच्या शेवटच्या सामन्यात जबरदस्त शतक लगावले. यशस्वी जयस्वाल तिसऱ्या सामन्यात 110 नाबाद राहिला. त्यामुळे भारतीय संघाला हा सामना सहज जिंकण्यात यश आले. मात्र एवढा उत्तम परफॉर्मन्स करून सुद्धा यशस्वी जयस्वालला इंग्लंड विरुद्ध वनडे सीरिज खेळण्यासाठी भारतीय संघात संधी मिळाली नाही.
भारताचा युवा स्टार क्रिकेटर यशस्वी जयस्वाल याची संघर्ष कहाणी ही भारतीय क्रिकेटमधील खेळाडूंच्या प्रेरणादायी कहाणीपैकी एक मानली जाते. उत्तर प्रदेशच्या भदोही येथे जन्म झालेला यशस्वी जयस्वाल हा क्रिकेटर होण्याचं स्वप्न उराशी बाळगून ११ व्या वर्षी मुंबईत आला. मात्र मुंबईतील यशस्वी जयस्वालचा संघर्ष अनेकांचे डोळे बनवतो. यशस्वी आझाद मैदानावर सराव करायचा आणि तेथीलच एका टेन्टमध्ये राहायचा. जगण्याचा आणि क्रिकेटचा खर्च भागावा म्हणून तो मधल्यावेळेत एका पाणीपुरी आणि खाद्यपदार्थांच्या स्टॉलवर काम करायचा. मात्र त्याने कष्ट घेणं सोडलं नाही, तो मेहनत घेत राहिला आणि स्वतःच्या क्रिकेट कौशल्यांवर काम केलं. मुंबई क्रिकेट संघाकडून खेळताना त्याने चमकदार कामगिरी केली, त्यातून तो प्रकाश झोतात आला.