बिशपने वैभवला दिलेलं चॅलेंज यशस्वीने पूर्ण केलं, पण मिचेल स्टार्कने पुढच्याच बॉलवर घेतला बदला

IPL 2026 : आयपीएल 2026 मध्ये राजस्थान रॉयल्सच्या (Rajasthan Royals) वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Suryavanshi) सर्वांना त्याच्या परफॉर्मन्सने आश्चर्यचकित केलं असून त्याने बुमराह सारख्या अनेक दिग्गज गोलंदाजांची आपल्या फलंदाजीने धुलाई केली आहे. त्याच्या या खेळीमुळे तो प्रसिद्धीच्या झोतात आला. वैभवने काही दिवसांपूर्वी मुंबई इंडियन्सचा गोलंदाज जसप्रीत बुमराहच्या पहिल्याच बॉलवर षटकार ठोकला होता. मात्र शुक्रवारी दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध सामन्यापूर्वी वेस्ट इंडिजचा दिग्गज इयान बिशपने वैभव सूर्यवंशीला गोलंदाज मिचेल स्टार्कला पहिल्या बॉलवर सिक्स मारून दाखव असं चॅलेंज दिलं होतं. मात्र वैभवचं हे चॅलेंज त्याचा ओपनिंग पार्टनर यशस्वी जयस्वालने (Yashavi Jaiswal) पूर्ण केलं. यशस्वीने पहिल्या बॉलवर स्टार्कला सिक्स मारला, मात्र त्याच ओव्हरच्या तिसऱ्या बॉलवर स्टार्कने याचा बदला घेतला आणि विकेट मिळवली.
शुक्रवारी राजस्थान विरुद्ध दिल्ली सामन्यापूर्वी वेस्ट इंडिजचा माजी क्रिकेटर इयान बिशप म्हणाला होता की, राजस्थान रॉयल्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स सामन्यात मिचेल स्टार्क विरुद्ध खेळणं वैभव सूर्यवंशीसाठी सोपं नसेल. ईएसपीएन क्रिकइन्फोशी बोलताना बिशपने म्हंटले की, 'मला वाटतं तुम्हाला मिचेल स्टार्कला श्रेय द्यावं लागेल. तो एका चांगल्या रणनीती सोबत मैदानात उतरेल आणि जसप्रीत बुमराह सारखी चूक करणार नाही'.
राजस्थान रॉयल्सने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी त्यांची ओपनिंग जोडी यशस्वी आणि वैभव हे दोघे मैदानात उतरले. यशस्वी जयस्वाल यावेळी स्ट्राईकवर होता. मिचेल स्टार्कने इनिंगच्या पहिल्या ओव्हरचा बॉल टाकला आणि तो यशस्वीने थेट सीमारेषेबाहेर पोहोचवला. यावेळी वैभवला इयान बिशपने दिलेलं चॅलेंज यशस्वी जयस्वालने पूर्ण केलं. मात्र या सामन्यात यशस्वी आणि वैभव दोघेही मोठी खेळी करू शकले नाहीत. यशस्वी जयस्वालने स्टार्कच्या पहिल्या बॉलवर षटकार मारला खरा पण तिसऱ्या बॉलवर त्याची विकेट घेण्यात मिचेल स्टार्कला यश आले. त्यामुळे यशस्वी ३ बॉलमध्ये 6 धावांची खेळी करून बाद झाला. तर वैभव सूर्यवंशी सुद्धा दुसऱ्या ओव्हरला 4 धावा करून बाद झाला.
यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकिपर), रियान पराग (कर्णधार), डोनोव्हन फरेरा, रवींद्र जडेजा, शुभम दुबे, जोफ्रा आर्चर, रवी बिश्नोई, नांद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा
केएल राहुल (विकेटकिपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, समीर रिझवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कर्णधार), आशुतोष शर्मा, काइल जेमिसन, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, टी नटराजन