/यशस्वी जयस्वाल वनडे वर्ल्ड कपच्या संघातून बाहेर! कोचने सुनावला निर्णय

ICC ODI World Cup 2026 : आयसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 सुरु होण्यासाठी आता जवळपास फक्त एक वर्ष शिल्लक आहे. असं असताना भारतासाठी एक मजबूत संघ तयार करण्याकडे सिलेक्टर्सचा भर आहे, ज्यात रोहित शर्मा आणि विराट कोहली अशा अनुभवी खेळाडूंचा समावेश आहे. याशिवाय शुभमनच्या नेतृत्वात एक युवा ब्रिगेड सुद्धा टीम इंडियासाठी वनडे वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिंकण्याकरता मेहनत करेल.
सिलेक्टर्ससाठी वर्ल्ड कप करता भारतीय संघ तयार करणं हे सोपं नसेल. कारण असे अनेक खेळाडू आहेत जे वनडे वर्ल्ड कपमध्ये स्थान मिळवण्याची योग्यता ठेवतात. मात्र सर्वांनाच त्या संघात संधी मिळत नाही. अशाच खेळाडूंपैकी एक म्हणजे यशस्वी जयस्वाल, ज्याला शतक झळकावूनही अलीकडेच भारतीय संघातून वगळण्यात आले होते.
यशस्वी जयस्वालचे लहानपणीचे कोच ज्वाला सिंहने एका मुलाखतीत सांगितलं की त्याला वनडे वर्ल्ड कप संघात एक स्थान मिळणं कठीण आहे. ज्वाला सिंहने म्हंटलं की, 'जोपर्यंत रोहित शर्मा वनडे संघात आहे, तोपर्यंत यशस्वी जयस्वालला संधी मिळणे कठीण आहे. रोहितने आपण वर्ल्ड कप खेळणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. परिणामी ओपनिंगच्या जागेवर यशस्वीसाठी स्थान असणार नाही, कारण कर्णधार शुभमनसोबत रोहित शर्मा हाच डावाची सुरुवात करेल आणि त्यानंतर फलंदाजीच्या क्रमात अनेक उत्कृष्ट खेळाडू उपलब्ध आहेत'.
ज्वाला सिंह यांनी पुढे म्हंटलं की, 'तरीही निवडकर्त्यांनी यशस्वीचा किमान अंतिम 15 खेळाडूंच्या संघात समावेश करायला हवा, कारण रोहितसाठी बॅकअप म्हणून तो उपयुक्त ठरेल. याशिवाय खेळाडू प्रत्येक ठिकाणावर धावा करू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत यशस्वी संघात कायम राहिल्यास बेंच स्ट्रेंथ नक्कीच वाढेल, पण मला तसे होण्याची शक्यता कमी वाटते'.
यशस्वी सोबत नात्यात आलेल्या कटुतेविषयी बोलताना यशस्वी जयस्वालचे लहानपणीचे कोच ज्वाला सिंहने म्हटले की, 'यशस्वी माझ्याकडे 12 किंवा 13 वर्षांचा असताना आला होता. मी त्याला माझ्या घरी आणले आणि सुमारे 12 वर्षे त्याचा सांभाळ केला. या काळात त्याच्या घरच्यांनी कधीही त्यात हस्तक्षेप केला नाही आणि मीही त्याला कधी वाऱ्यावर सोडले नाही. त्या 12 वर्षांच्या कालावधीत त्याने शालेय क्रिकेट खेळले आणि मुंबईच्या अंडर 16 आणि अंडर 19 संघांचे प्रतिनिधित्व केले. त्यानंतर त्याची निवड भारताच्या अंडर 19 संघात झाली आणि आयपीएलमधील कामगिरीनंतर आता तो राष्ट्रीय संघाकडून खेळत आहे. पण परिस्थिती नेहमीच सारखी राहत नाही.