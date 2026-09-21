/4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,6,6... भारताच्या तरुण खेळाडूची ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध तुफानी खेळी! झळकावले शतक! कोण आहे यशवर्धन चौहान?

भारत अंडर 19 विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 यांच्यामध्ये आज सामना पार पडला, या सामन्यामध्ये टीम इंडियाच्या फलंदाजी कमालीची कामगिरी केली. ऑस्ट्रेलियाच्या अंडर 19 गोलंदाजांना भारताच्या संघाचा फलंदाज यशवर्धन चौहान याने शतक झळकावले. त्याच्या या खेळीमुळे टीम इंडियाला मोठी बळकटी मिळाली आणि संघाने पहिले फलंदाजी करुन टीम इंडिया मजबूत स्थितीमध्ये ठेवले आहे. भारत अंडर 19 विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 मालिकेचा आज दुसरा सामना खेळला जात आहे पहिला सामना हा भारताने जिंकला होता त्यामुळे मालिकेमध्ये भारताच्या संघाकडे आघाडी आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध शतक झळकावणारा यशवर्धन चौहान कोण आहे त्याची कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये युवा एकदिवसीय मालिकेचा आज दुसरा सामना पार पडला. या सामन्यामध्ये यशवर्धन चौहान यांची कमालीची कामगिरी पाहायला मिळाली. या सामन्यात 17 वर्षीय फलंदाज यशवर्धन चौहानने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 122 च्या स्ट्राईक रेटने शानदार शतक झळकावले, त्याचे भारतीय संघासाठी पहिले शतक होते. यशवर्धन चौहानने 100 चेंडूंमध्ये 122 धावा केल्या. या 17 वर्षीय खेळाडूने आपल्या खेळीत 15 चौकार आणि दोन षटकार मारले. युवा एकदिवसीय सामन्यातील हे त्याचे पहिले शतक होते.
Yashvardhan Chauhan brings up a century against Australia U-19 in the second Youth ODI— Sportstar (@sportstarweb) September 21, 2026
He reached the milestone off just 89 balls.
He also produced a Player of the Match performance with bat and ball in the first game.
: @ShayanAcharya pic.twitter.com/jBuwPa9iHW
यशवर्धन चौहानबद्दल सांगायचे झाले तर यशवर्धन चौहान याचा जन्म 19 एप्रिल 2009 रोजी नागालँडमधील दिमापूर येथे झाला. हा 17 वर्षीय खेळाडू मूळचा मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेरचा आहे. तो एक फलंदाजी अष्टपैलू खेळाडू आहे. मधल्या फळीत उजव्या हाताने फलंदाजी करण्याव्यतिरिक्त, तो ऑफ-स्पिन गोलंदाजीही करतो. नुकत्याच झालेल्या 19 वर्षांखालील विश्वचषक विजयानंतर, बीसीसीआयने एक नवीन ज्युनियर संघ तयार केला, ज्यामध्ये यशवर्धनची कसोटी कर्णधार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
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भारतीय संघाच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर संघाची सुरुवात फार काही चांगली झाली नाही वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीर सेहवागने संघासाठी 47 धावांची खेळी खेळली. त्यानंतर व्ही.के,विनीतने 87 धावा केल्या. यशवर्धन सिंग उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये असून, त्याने पहिल्या युवा एकदिवसीय सामन्यात हे दाखवून दिले. 18 सप्टेंबर रोजी ऑस्ट्रेलियाच्या 19 वर्षांखालील संघाविरुद्धच्या सामन्यात यशवर्धनने 34 चेंडूंमध्ये 54 धावा केल्या. त्याने 158 .82 च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी करताना पाच चौकार आणि दोन षटकार मारले. त्या सामन्यात तो भारतीय 19 वर्षांखालील संघासाठी सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता. दुसऱ्या युवा एकदिवसीय सामन्यातही त्याने आपल्या संघाचे नेतृत्व केले.