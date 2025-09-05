English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'गौतम गंभीर आणि सेहवागने....', धोनीवरील आरोपांनंतर युवराज सिंगच्या वडिलांचा गौप्यस्फोट; 'मी उघडपणे सांगतो की...'

Yograj Singh Accusation on Dhoni Kapil Dev: त्याने (एमएस धोनी) जे केले ते का केले याची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करायला हवी अशी मागणी योगराज सिंग यांनी केली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 5, 2025, 02:32 PM IST
Yograj Singh Accusation on Dhoni Kapil Dev: कपिल देव यांच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने 1983 मध्ये विश्वचषक जिंकला आणि 28 वर्षांनंतर, एमएस धोनीने 2011 मध्ये पुन्हा तीच कामगिरी केली. 50 षटकांच्या विश्वचषकाव्यतिरिक्त, धोनीने 2007 चा टी-20 विश्वचषक आणि 2013 ची चॅम्पियन्स ट्रॉफीदेखील जिंकली. दरम्यान इरफान पठाणने केलेल्या आरोपांमुळे महेंद्रसिंग धोनी चर्चेत असताना भारताचा माजी क्रिकेटर युवराज सिंगचे वडील योगराज सिंग यांनीही गंभीर आरोप केला आहे. धोनी आणि कपिल देव, बिशन सिंग बेदी हे नेहमीच खेळाडूंना अयोग्य वागणूक देतात असा दावा त्यांनी केला आहे. 

"मी बिशन सिंग बेदी, कपिल देव, एमएस धोनी यांच्याबद्दल बोलत आहे. मी ज्यांच्यासोबत राहिलो आहे त्यांच्याबद्दल मी बोलू शकतो. त्यांनी लोकांना चांगली वागणूक दिली नाही. जे चुकीचं आहे ते चुकीचं आहे. दोन चुका एकाला बरोबर करू शकत नाहीत. मी हे उघडपणे सांगतो की, आमचे क्रिकेटपटू आणि संघ आमच्या कर्णधाराने नष्ट केले," असं योगराज सिंग 'इनसाइड स्पोर्ट'शी बोलताना म्हणाले.

इरफान पठाण, एमएस धोनी आणि हुक्का वाद

इरफान पठाणने एक्सवर (पूर्वी ट्विटर म्हणून ओळखले जाणारे) वर आपल्या जुन्या विधानाचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर हे 'चाहत्यांमधील युद्ध' आहे की 'पीआर लॉबी', ज्यामुळे आपल्या जुन्या मुलाखतीमधील काही भाग पुन्हा समोर आला आहे. पठाणने आपलं विधान चुकीच्या अर्थाने समोर आणल्याचा दावा केला आहे. तसंच एक्सवर करण्यात आलेल्या काही पोस्टची खिल्ली उडवली आहे. "विधानाचा वेगळा अर्थ लावत चुकीच्या संदर्भासह अर्धा दशक जुना व्हिडिओ आता समोर येत आहे. चाहत्यांमधील युद्ध? की जनसंपर्क लॉबी?," अशी शंका त्याने व्यक्त केली आहे. 

मे २०२० मध्ये स्पोर्ट्स टॅकला दिलेल्या मुलाखतीत त्याने 2008 मध्ये धोनी कर्णधार असताना भारतीय संघातून वगळल्याबद्दल विधान केलं होतं. पठाणने  धोनीवर पक्षपाताचा आरोप करत म्हटलं होतं की, त्याला कोणाच्या खोलीत जाऊन त्यांच्यासाठी हुक्का सेट करण्याची सवय नाही, जे शब्दशः घेतले गेले आणि बुधवारी सोशल मीडियावर व्हायरल झाले.

योगराज यांनी यावर आपलं मत व्यक्त करताना म्हटलं की, "हे फक्त इरफान पठाणबद्दल नाही. गौतम गंभीरनेही याबद्दल भाष्य केलं आहे. वीरेंद्र सेहवागनेही याबद्दल उघडपणे सांगितलं. हरभजन सिंगने त्याला माशीसारखे संघाबाहेर कसे काढण्यात आले याबद्दल सांगितलं होतं. त्याने असे का केले यासाठी तुम्ही ज्युरीची व्यवस्था करावी. एमएस धोनी उत्तर देऊ इच्छित नाही. जो उत्तर देऊ इच्छित नाही त्याचा विवेक दोषी असतो."

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 

Yograj SinghYuvraj Singhkapil devBishnan BediMS Dhoni

