Marathi News
भारतीय क्रिकेटमधील सर्वात मोठा गौप्यस्फोट; माजी खेळाडूने 'या' कर्णधाराचं नाव घेत उघड केलं मॅच फिक्सिंगचं सत्य, ती फाईल...

भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी खेळाडू आणि युवराज सिंगचे वडील योगराज सिंग (Yograj Singh) यांनी मॅच फिक्सिंगसंदर्भात सुरु असलेली चौकशी अचानक बंद करण्यात आल्याने शंका उपस्थित केली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 8, 2025, 08:06 AM IST
भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी खेळाडू आणि युवराज सिंगचे वडील योगराज सिंग (Yograj Singh) यांनी भारतीय क्रिकेटमधील मॅच फिक्सिंगचा उल्लेख करत धक्कादायक दावे केले आहेत. भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी आणि 1983 वर्ल्डकप विजेते कर्णधार कपिल देव यांचा सहभाग असणारं मॅच फिक्सिंगचं प्रकरण अचानक बंद का करण्यात आलं? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. तसंच कपिल देव यांच्याविरोधातील फाईल बंद करण्यात आली असून, ती पुन्हा आता उघडली जाणार नाही. ती फाईल उघडली गेली तर अनेक दिग्गज अडचणीत येतील असा गौप्यस्फोट त्यांनी केला आहे. 

कपिल देव यांच्यावर मनोज प्रभाकर यांच्यासह मॅच फिक्सिंगचा आरोप झाल्यानंतर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) त्यांची चौकशी केली होती. कपिल यांना सर्व आरोपांमधून मुक्त करण्यात आल होतं. पण योगराज यांनी केलेल्या स्फोटक दाव्यांमुळे पुन्हा एकदा त्याची चर्चा सुरु झाली आहे. 1997 मध्ये प्रभाकर यांनी सांगितलं होतं की, कपिल यांनी त्यांना खराब कामगिरी करण्यासाठी पैशांची ऑफर दिली होती. परंतु सीबीआयने त्यांच्या अंतिम अहवालात त्यांना सर्व आरोपांमधून मुक्त केलं. 

"सर्व पत्रकारांना विचारा, सर्वोच्च न्यायालयात बंद करण्यात आलेल्या मॅच फिक्सिंगची फाईल कुठे आहे? मॅच फिक्सिंगमध्ये कोण कोण सामील होते? सर्वात आधी कपिल देवचं नाव सामील होतं, नंतर अझरुद्दीनचे आणि इतर अनेक खेळाडूंचे. ती फाईल का बंद केली गेली आणि पुन्हा का उघडली गेली नाही? कारण अनेक दिग्गज अडचणीत येतील," असं योगराज यांनी InsideSport ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं. 

याआधी योगराज सिंग यांनी धोनी आणि कपिल देव, बिशन सिंग बेदी हे नेहमीच खेळाडूंना अयोग्य वागणूक देत असल्याचा दावा केला होता. "मी बिशन सिंग बेदी, कपिल देव, एमएस धोनी यांच्याबद्दल बोलत आहे. मी ज्यांच्यासोबत राहिलो आहे त्यांच्याबद्दल मी बोलू शकतो. त्यांनी लोकांना चांगली वागणूक दिली नाही. जे चुकीचं आहे ते चुकीचं आहे. दोन चुका एकाला बरोबर करू शकत नाहीत. मी हे उघडपणे सांगतो की, आमचे क्रिकेटपटू आणि संघ आमच्या कर्णधाराने नष्ट केले," असं योगराज सिंग 'इनसाइड स्पोर्ट'शी बोलताना म्हणाले होते.

इरफान पठाणने धोनीवर हुक्कासंदर्भात केलेल्या दाव्यावर बोलताना ते म्हणाले होते की, "हे फक्त इरफान पठाणबद्दल नाही. गौतम गंभीरनेही याबद्दल भाष्य केलं आहे. वीरेंद्र सेहवागनेही याबद्दल उघडपणे सांगितलं. हरभजन सिंगने त्याला माशीसारखे संघाबाहेर कसे काढण्यात आले याबद्दल सांगितलं होतं. त्याने असे का केले यासाठी तुम्ही ज्युरीची व्यवस्था करावी. एमएस धोनी उत्तर देऊ इच्छित नाही. जो उत्तर देऊ इच्छित नाही त्याचा विवेक दोषी असतो."

 

FAQ

1) मॅच फिक्सिंग म्हणजे काय?
मॅच फिक्सिंग म्हणजे खेळाचा निकाल किंवा त्यातील विशिष्ट घटना (उदा., टॉस, रन, विकेट) आधीच ठरवणे, जे खेळाच्या नियमांचे उल्लंघन करते आणि कायद्याच्या विरोधात आहे. यात बेटिंग किंवा सट्टेबाजीच्या हेतूने खेळाडू, बुकमेकर किंवा इतर संबंधित व्यक्तींचा सहभाग असतो.

2) भारतीय क्रिकेट संघाचा मॅच फिक्सिंगशी संबंध आहे का?
होय, भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात काही खेळाडूंवर मॅच फिक्सिंगचे आरोप झाले आहेत. सर्वात मोठा घोटाळा 2000 साली समोर आला, ज्यात माजी कर्णधार मोहम्मद अझहरुद्दीन आणि इतर खेळाडूंवर आरोप झाले. तसेच, 2013 मध्ये आयपीएल स्पॉट फिक्सिंग प्रकरणात राजस्थान रॉयल्सच्या काही खेळाडूंवर आरोप झाले.

3) कोणत्या भारतीय खेळाडूंवर मॅच फिक्सिंगचे आरोप झाले?
2000 च्या घोटाळ्यात खालील खेळाडूंवर आरोप झाले:मोहम्मद अझहरुद्दीन: त्यांच्यावर तीन एकदिवसीय सामन्यांमध्ये फिक्सिंगचा आरोप होता. त्यांना बीसीसीआयने आजीवन बंदी घातली, जी नंतर 2012 मध्ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केली.

अजय जडेजा: त्यांना पाच वर्षांची बंदी घातली गेली, जी नंतर कमी करण्यात आली.

मनोज प्रभाकर: त्यांच्यावरही बुकमेकरांशी संबंध असल्याचा आरोप होता.

अजय शर्मा: त्यांना बीसीसीआयने बंदी घातली.

नयन मॉंगिया: त्यांच्यावर आरोप झाले, परंतु सीबीआयने त्यांना निर्दोष ठरवले.

2013 मध्ये आयपीएल स्पॉट फिक्सिंग प्रकरणात:एस. श्रीसंत, अजित चांदिला, आणि अंकित चव्हाण यांच्यावर स्पॉट फिक्सिंगचे आरोप झाले. श्रीसंत आणि चव्हाण यांना नंतर न्यायालयाने निर्दोष ठरवले, परंतु चांदिलावर बीसीसीआयने आजीवन बंदी घातली.

