युवराज सिंगच्या वडिलांनी हात जोडून मागितली Ex-पत्नीची माफी; गौप्यस्फोट करत म्हणाले 'मी तिला लॉक करुन...'

Yograj Singh apologise to Wife and Son: अभिनेते आणि माजी क्रिकेटपटू योगराज सिंग ज्यांनी अनेक मुलाखतींमध्ये त्यांना आयुष्यात कोणताही पश्चात्ताप नाही आणि ते फक्त त्यांच्या आईच्या निधनानंतर फक्त रडले आहेत असं छातीठोकपणे सांगितलं होतं, त्यांचं मन मात्र आता बदललेलं दिस आहे. नुकतंच त्यांनी त्यांच्या आयुष्यात केलेल्या चुकांबद्दल सर्वांची माफी मागितली आहे. इतकंच नाही तर यावेळी त्यांच्या डोळ्यातून अश्रूदेखील वाहत होते. एका मुलाखतीत, योगराज यांनी त्यांनी त्यांच्या आयुष्यात अनेक चुका केल्या असल्याची कबुली दिली आणि आणि सोबतच युवराज आणि पहिल्या पत्नीची माफी मागितली. युवराज सिंग 17 वर्षांचा असताना आणि भारतीय संघात पदार्पणही केलं नव्हतं तेव्हा ते दोघांना सोडून निघून गेले होते. याआधीच्यामुलाखतींमध्ये, योगराज यांनी युवराजला क्रिकेटमधील दिग्गज बनण्यासाठी प्रशिक्षण देत होतो तेव्हा पहिल्या पत्नीवर कडक निर्बंध लादले होते असा खुलासा केला होता.
Fivewood Podcast ला दिलेल्या मुलाखतीत योगराज सिंग यांनी आपण पत्नी आणि मुलावर खूप अत्याचार केल्याचं मान्य केलं. आपला मृत्यूशी सामना केल्यानंतर याची जाणीव झाल्याचं त्यांनी म्हटलं. हात जोडून माफी मागताना त्यांना अश्रू अनावर झाले होते.
योगराज म्हणाले की काही महिन्यांपूर्वी मृत्यूच्या अगदी जवळ गेल्यानंतर त्यांचं वाचणं हा एक चमत्कार होता. त्यांनी असा दावा केला की त्यांच्या पोटात अचानक तीव्र वेदना झाल्यानंतर त्यांनी रुग्णालयात धाव घेती होती. त्यांना तेथे सांगण्यात आले की त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करावी लागेल आणि काही चाचण्या पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या वाचण्याची शक्यता कमी आहे असं सांगण्यात आलं.
योगराज सिंग यांनी आयुष्यात मला कोणताही पश्चात्ताप नाही आणि जर त्याला पुन्हा वाढवण्याची संधी मिळाली तर युवराजचा त्याच प्रकारे छळ करेन असं वारंवार सांगितलं आहे. पण अखेर आता त्यांनी आपण भूतकाळात वाईट वागितल्याची कबुली दिली आहे. या टप्प्यावर आता फक्त या जगातून "मोक्ष" मिळण्याची आशा करू शकतो असं ते म्हणाले आहेत.
तुमच्या मनात काही खंत आहे का असं विचारलं असता योगराज यांनी सांगितलं की, "खूप जास्त. मी जे काही केले ते माझ्या स्वाभिमानामुळे आणि माझ्या कुटुंबामुळे झाले. मी त्या बहुतेक आठवणी पुसून टाकल्या आहेत, कारण गुरुंनी मला ते करायला सांगितले होते. पण मी हात जोडून क्षमा मागतो. मी ज्यांना दुखावले आहे त्यांना, मग ते बाहेरचे असोत किंवा माझ्या स्वतःच्या कुटुंबातील कोणी असो, त्यांनी मला क्षमा करावी अशी मी विनंती करतो. मी माझ्या मुलांची, माझ्या पत्नीची, युवीची आईची आणि इतर सर्वांची क्षमा मागतो. ती सर्व माझी चूक होती. जर मी कधीही कोणत्याही मित्राबद्दल, कोणत्याही स्पर्धकाबद्दल, क्रिकेटमध्ये असो किंवा चित्रपटांमध्ये, वाईट बोललो असेल तर मला माफ करा. माझ्यात कोणतेही गुण नाहीत; माझ्यात फक्त दोष आहेत. मी आयुष्यात एकही चांगले काम केलेले नाही".
त्यांनी असा दावा केला की, ते आयुष्यात दोनदा एकच चुका करण्याची कल्पनाही करू शकत नाही. “मी शांत झोपतो. मला कोणत्याही गोळ्यांची गरज नाही. जेव्हा माझा मृत्यू होईल तेव्हा मला गुरुंना माझ्यावर अभिमान वाटावा,” असं ते म्हणाले. मी माझ्या पूर्वाश्रमीच्या पत्नीला आणि सध्याच्या पत्नीला 'माता' म्हणतो आणि मुलांमध्ये 'गुरू' पाहतो असं त्यांनी सांगितलं.
योगराज यांनी पुढे म्हटलं की, आता मी माझ्या जुन्या चुका पुन्हा करण्याचाही विचार करु शकत नाही. योगराज यांनी आपण जवळपास सगळ्या कुटुंबापासून दूर आहे, आणि कोणाचीही आठवण येत नाही असंही अनेकदा सांगितलं आहे. तसंच आता त्यांनी धर्माचा रस्ता पकडला असून, आता कोणताही मुलगा किंवा मुलगी नाही.
योगराज सिंग यांची दोन लग्नं झाली आहेत. पहिली पत्नी शबनम कौरपासून त्यांना युवराज, जोरावर ही दोन मुलं आहेत. दुसरं लग्न सतबीर कौरशी झालं आहे. तिच्यापासून एक मुलगा विक्टर सिह आणि मुलगी अमरजोत सिंह आहे.
