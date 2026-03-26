"तर मी स्वतःची दाढी...," अर्जुन तेंडुलकरबद्दल आर.अश्विनने केलेल्या वक्तव्यामुळे संतापले योगराज सिंग, नेमकं प्रकरण काय?

Yograj Singh on R. Ashwin: भारताचा माजी क्रिकेटपटू युवराज सिंग याचे वडील योगराज सिंग यांनी अर्जुन तेंडुलकरबद्दल केलेल्या वक्तव्यावरून आर अश्विनवर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी त्याच्या वक्तव्यावर संताप व्यक्त केला आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 26, 2026, 08:29 AM IST
Yograj Singh Lashes Out At R Ashwin For Comments On Arjun Tendulkar: आयपीएल 2026 सुरु होण्यासाठी अवघे काही तास शिल्लक असताना अनेक अपडेट्स, टीका, वक्तव्य समोर येत आहेत, वेगवगेळे माजी खेळाडू, दिगज्ज खेळाडू आताच्या खेळाडूंवर त्याचं मत देताना दिसत आहेत. अलीकडेच आयपीएल 2026 च्या पार्श्वभूमीवर अर्जुन तेंडुलकर (Arjun Tendulkar) याच्या संधींबाबत झालेल्या चर्चेमुळे क्रिकेटविश्वात नवा वाद निर्माण झाला आहे. अनुभवी फिरकीपटू अश्विन (Ravichandran Ashwin) याने अर्जुन तेंडुलकरवर एक विशेष टिप्पणी केली आहे. यामुळे युवराज सिंग (Yuvraj Singh) याचे वडील योगराज सिंग (Yograj Singh) चांगलेच संतापले आहेत. अर्जुन तेंडुलकर हा आयपीएल 2026 मध्ये लखनऊ सुपर जायंट्स संघाचा भाग आहे. अनेक वर्ष सोबतीला असलेल्या मुंबई इंडियन्सने लिलावापूर्वी अर्जुनला ट्रेड केले होते. यावरूनच लखनऊ संघाच्या संयोजनावर बोलताना अर्जुनला अंतिम अकरामध्ये स्थान मिळणं कठीण असल्याचं मत व्यक्त केलं होतं. अश्विनच्या मते, लखनऊकडे एकापेक्षा जास्त उत्कृष्ट वेगवान गोलंदाज आहेत. त्यामुळे अर्जुनला बेंचवर बसवले जाऊ शकते. यावरुन योगराज सिंगने यांनी आर. अश्विनवर टीकेची झोड उगारली आहे. 

अश्विनचं नेमकं मत काय होतं?

लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) कडे आधीच मजबूत वेगवान गोलंदाजी आक्रमण असल्याने अर्जुनला संधी मिळणं अवघड असल्याचं अश्विन याने सांगितलं. त्याच्या मते, मयंक यादव, मोहसिन खान, आवेश खान आणि मोहम्मद शमीसारखे गोलंदाज संघात असताना स्पर्धा खूपच तीव्र आहे, त्यामुळे अर्जुनला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान मिळणं सोपं नाही.

हे ही वाचा: IPL 2026 आधी दिल्लीला मोठा धक्का! 'या' इंग्लिश खेळाडूची स्पर्धेतून माघार; दोन वर्षांच्या बंदीची शक्यता

 

योगराज सिंग यांनी दिली संतापजनक प्रतिक्रिया

या वक्तव्यावर योगराज सिंग यांनी संताप व्यक्त केला. त्यांनी अश्विन यांच्या विधानावर कठोर शब्दांत टीका करत, एखाद्या तरुण खेळाडूबद्दल सार्वजनिकरित्या अशा प्रकारे बोलणं चुकीचं असल्याचं म्हटलं. योगराज यांनी स्पष्ट केलं की, कोणत्याही खेळाडूच्या क्षमतेवर शंका घेण्याआधी त्याची परिस्थिती समजून घेणं गरजेचं आहे. 

अर्जुनची फिटनेस आणि भूमिका 

योगराज सिंग यांनी अर्जुनच्या शारीरिक समस्यांचाही उल्लेख केला. त्यांच्या मते, पाठदुखीमुळे त्याला सातत्याने गोलंदाजी करणं अवघड जातं. त्यामुळे त्याला फक्त गोलंदाज म्हणून पाहणं योग्य नाही, तर त्याच्या फलंदाजीवर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. त्यांनी असेही म्हटले की अर्जुनने दररोज 15,000 चेंडूंचा सामना केला पाहिजे.

हे ही वाचा: Explained: T20 सामन्यात 38 षटकार अन् 549 धावा.. धावांच्या पावसात थरारलेलं चिन्नास्वामी! इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार?

 

सहा महिन्यांत घडवतो...

योगराज सिंग यांनी आत्मविश्वासाने अर्जुन तेंडुलकरबद्दल मोठा दावा केला. त्यांनी सांगितलं की, अर्जुनने जर सहा महिने त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मेहनत घेतली, तर तो जगातील धोकादायक फलंदाजांपैकी एक बनू शकतो. त्यांनी यासाठी उघडपणे आव्हानही दिलं.

अर्जुनची तुलना महान अष्टपैलू खेळाडूशी 

योगराज सिंग यांनी अर्जुनची तुलना महान अष्टपैलू खेळाडू गार्फिल्ड सोबर्सशी केली. तुलना करत ते म्हणाले की, "योग्य मार्गदर्शन मिळाल्यास तो विक्रम मोडू शकतो. त्यांनी असेही सुचवले की, अर्जुनने टी-20 आणि लिस्ट-ए मध्ये सलामीला फलंदाजी करावी आणि रणजी ट्रॉफीमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करावी. योगराज यांच्या मते, असे केल्यास अर्जुन एक मोठे नाव बनू शकतो. आपल्या वक्तव्याचा समारोप करताना योगराज म्हणाले की, जर ते अर्जुनला एक महान फलंदाज बनवण्यात अपयशी ठरले, तर ते स्वतःची दाढी कापतील. या वक्तव्यामुळे क्रिकेट विश्वात एका नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे.

हे ही वाचा: ऑक्शनमध्ये अनसोल्ड राहिलेला, एकही सामना न खेळलेला खेळाडू घेणार आकाश दीपची जागा! KKR मध्ये एन्ट्री घेतलेला सौरभ दुबे आहे तरी कोण?

 

या संपूर्ण प्रकरणातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, तरुण खेळाडूंना संधी देताना स्पर्धा, फिटनेस आणि मार्गदर्शन या तिन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. अर्जुन तेंडुलकरचा प्रवास अजून सुरू आहे आणि त्याला स्वतःची ओळख निर्माण करण्यासाठी अजून वेळ आहे.

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

इतर बातम्या

Explained: मोदींनी खरंच 'लॉकडाउन'चा उल्लेख केला?...

भारत