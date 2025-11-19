योगराज सिंगने स्वतःच्याच वक्तव्यावरून घेतला यूटर्न, म्हणाले मुलगा युवराज महिन्याला खर्चासाठी 'इतके' पैसे देतो

Yograj Singh : टीम इंडियाचा दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंगचे (Yuvraj Singh) वडील योगराज सिंग यांनी काही दिवसांपूर्वी एक विधान केलं होतं. यात त्यांनी स्वतःच्या आयुष्याबाबत काही धक्कादायक खुलासे करत आपण मरणासाठी तयार आहोत, देवाने मला लवकर उचलावे असे म्हटले होते. तसेच मुलगा युवराज सिंग आणि त्यांच्या पूर्व पत्नीबाबत सुद्धा त्यांनी वक्तव्य केलं होतं. मात्र आता योगराज सिंग (Yograj Singh) यांनी त्यांच्या या वक्तव्यावरून यूटर्न घेतलं. त्यांनी मीडियाशी बोलताना सांगितलं की आधीच्या त्यांच्या वक्तव्यांना तोडमोड करून दाखवण्यात आलं. योगराज म्हणाले की, मी माझ्या आयुष्यात खूप खुश आहे. ते आज सुद्धा चित्रपटांसाठी शूटिंग करतात, स्वतःची अकॅडमी चालवतात. ही गोष्ट खरी आहे की ते सगळं स्वतःच्या मर्जीने करतायत . योगराज सिंग म्हणाले की त्यांनी एक खास घर घेतलं आहे जिथे ते देवाची भक्ती करतात. ते स्वतःच जेवण स्वतः बनवतात, साफ सफाई स्वतः करतात. योगराज सिंग म्हणाले की युवराज सिंग त्यांना दर महिनाला पैसे सुद्धा देतो.
योगराज सिंहने टीवी9 हिंदीशी बोलताना सांगितलं की, 'मुलगा युवराज त्यांना दर महिन्याला 50 हजार रुपये देतो'. योगराज म्हणाले की, 'मी स्वतः जेवण स्वतः बनवतो तर यात काय समस्या आहे. मी माझं घर स्वतः स्वच्छ करतो. यात काय समस्या आहे? मला तसं जगायचे आहे कारण मला माझ्या कुटुंबावर ओझे व्हायचे नाही. तरी ते मला दररोज विचारतात, 'तुम्ही काय करताय? आम्हाला तुम्ही तुमची सेवा करण्याची संधी देत नाहीत.' मी त्यांना म्हणालो, 'नाही, ज्या दिवशी मी पडेन, माझी काळजी घ्या.' युवराज दरमहा माझ्या खात्यात पन्नास हजार रुपये जमा करतो आणि विचारतो, 'बाबा, तुम्ही ठीक आहात ना?'
योगराज सिंह यांनी म्हटले की, 'माझ्याबाबत चुकीच्या गोष्टी पसरवल्या जातायत, आणि त्यांच्या विरोधात मी केस करेन. ते म्हणाले मी मरेन पण सिंहा प्रमाणे. योगराज म्हणाले की त्यांची पत्नी, मुले, मुली आणि नातवंडे त्यांच्यावर खूप प्रेम करतात. त्यांनी त्यांच्या आयुष्यात सर्वकाही साध्य केले आहे आणि आता देवाला प्रार्थना करत आहेत की ते त्यांच्या भावी मुलांना महान खेळाडू बनवण्यासाठी काम करत आहेत. योगराज म्हणाले, 'मी आयुष्यात सर्वकाही मिळवले आहे. मला आणखी काहीही नको आहे. माझा एक खूप चांगला मुलगा आहे, युवराज सिंग, आणि माझी मुलगी भारतासाठी पॅडल खेळत आहे. माझा मुलगा व्हिक्टर सिंग हॉलिवूडचा सुपरस्टार बनू इच्छितो. मी कॅलिफोर्नियामध्ये शूटिंग करत आहे, तुम्हाला वाटेल की मी असे काही बोलेन'.
योगराज सिंग यांनी पूर्वी काय वक्तव्य केले होते?
योगराज सिंग यांनी पूर्वी म्हटले होते की ते मरणासाठी तयार आहेत आणि देवाने त्यांना लवकर उचलावे.
योगराज सिंग यांना युवराज सिंग किती पैसे देतात?
युवराज सिंग योगराज सिंग यांना दर महिन्याला 50 हजार रुपये देतात.
योगराज सिंग आता काय करत आहेत?
योगराज सिंग आता चित्रपटांसाठी शूटिंग करतात आणि स्वतःची अकॅडमी चालवतात.