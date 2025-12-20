'तुम्ही लवकरच...'; सुमार फलंदाजी करुनही T20 वर्ल्डकपसाठी कॅप्टनपद मिळाल्यानंतर सूर्याचा चाहत्यांना शब्द

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेत भारताने शानदार कामगिरी केली. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाने पाच सामन्यांची टी-20 मालिका 3-1अशी जिंकली. भारताने ही मालिका निश्चितच जिंकली, पण सूर्यकुमार यादव फलंदाज म्हणून अपयशी ठरला. शेवटचा टी-20 सामना जिंकल्यानंतर, सूर्यकुमार यादवनेही कबूल केले की 'सूर्य द बॅटर' या संपूर्ण मालिकेत कुठेतरी हरवला होता. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची टी-20 मालिका जिंकल्यानंतर, सूर्यकुमारने कबूल केले की 2026 च्या टी-20 विश्वचषकात जाण्यापूर्वी संघाला ज्या काही गोष्टींची कमतरता भासत आहे त्यापैकी त्याचा फॉर्म एक आहे. या सगळ्यावर सूर्यकुमार यादवने भाष्य केलं आहे.
तुम्ही फलंदाज सूर्याला पाहाल, असं भाष्य सूर्यकुमार यादवने 2026 वर्ल्ड कपच्या घोषणेत म्हटलं आहे. प्रत्येकजण अशा टप्प्यातून जातोच, फक्त माझा टप्पा थोडा जास्त लांबला आहे. तुम्ही फलंदाज सूर्याला लवकरच पाहाल असं त्याने या पत्रकार परिषदेत म्हटलं आहे. प्रत्येकजण सूर्यकुमारच्या कमबॅकची वाट पाहत आहेत.
सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, टिळक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकर्णधार), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), वॉशिंग्टन सन, किशन सिंह, आर.
खराब फॉर्मशी झुंजणाऱ्या सूर्यकुमार यादववर सुनील गावस्कर यांनी भाष्य केले आहे. सुनील गावस्कर म्हणाले, "त्याच्यात काहीही चूक नाही. जे घडत आहे ते असे आहे की तो केलेली पहिली चूक त्याची शेवटची चूक ठरते. सहसा, नशीब तुम्हाला साथ देते, परंतु त्याच्या बाबतीत असे झाले नाही. कधीकधी, जेव्हा तो धावा काढणारा शॉट खेळण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा तो बाद होतो. फ्लिक शॉट खेळण्याचा प्रयत्न करताना, त्याच्या हातात बॅट फिरते. जर तो मिड-ऑन किंवा मिड-ऑफवर झेलला गेला तर त्याचा हात सैल आहे. हे फक्त दुर्दैव आहे."