Marathi News
'तुम्ही लवकरच...'; सुमार फलंदाजी करुनही T20 वर्ल्डकपसाठी कॅप्टनपद मिळाल्यानंतर सूर्याचा चाहत्यांना शब्द

भारतीय निवडकर्ता अजित आगरकर यांनी आज टी-20 विश्वचषकासाठी भारतीय संघाची घोषणा केली. शुभमन गिलचा संघात समावेश नव्हता. गिलच्या जागी अक्षर पटेलला उपकर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. या सगळ्या दरम्यान सूर्यकुमारच्या परफॉर्मन्सवरदेखील चर्चा झाली. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 20, 2025, 04:24 PM IST
'तुम्ही लवकरच...'; सुमार फलंदाजी करुनही T20 वर्ल्डकपसाठी कॅप्टनपद मिळाल्यानंतर सूर्याचा चाहत्यांना शब्द

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेत भारताने शानदार कामगिरी केली. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाने पाच सामन्यांची टी-20 मालिका 3-1अशी जिंकली. भारताने ही मालिका निश्चितच जिंकली, पण सूर्यकुमार यादव फलंदाज म्हणून अपयशी ठरला. शेवटचा टी-20 सामना जिंकल्यानंतर, सूर्यकुमार यादवनेही कबूल केले की 'सूर्य द बॅटर' या संपूर्ण मालिकेत कुठेतरी हरवला होता. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची टी-20 मालिका जिंकल्यानंतर, सूर्यकुमारने कबूल केले की 2026 च्या टी-20 विश्वचषकात जाण्यापूर्वी संघाला ज्या काही गोष्टींची कमतरता भासत आहे त्यापैकी त्याचा फॉर्म एक आहे. या सगळ्यावर सूर्यकुमार यादवने भाष्य केलं आहे. 

'तुम्ही फलंदाज सूर्याला लवकरच पाहाल'

तुम्ही फलंदाज सूर्याला पाहाल, असं भाष्य सूर्यकुमार यादवने 2026 वर्ल्ड कपच्या घोषणेत म्हटलं आहे. प्रत्येकजण अशा टप्प्यातून जातोच, फक्त माझा टप्पा थोडा जास्त लांबला आहे. तुम्ही फलंदाज सूर्याला लवकरच पाहाल असं त्याने या पत्रकार परिषदेत म्हटलं आहे. प्रत्येकजण सूर्यकुमारच्या कमबॅकची वाट पाहत आहेत. 

वर्ल्ड कपसाठी संघाची टीम 

सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, टिळक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकर्णधार), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), वॉशिंग्टन सन, किशन सिंह, आर.

सूर्यकुमार यादव हा फक्त दुर्दैवाचा बळी - सुनील गावस्कर

खराब फॉर्मशी झुंजणाऱ्या सूर्यकुमार यादववर सुनील गावस्कर यांनी भाष्य केले आहे. सुनील गावस्कर म्हणाले, "त्याच्यात काहीही चूक नाही. जे घडत आहे ते असे आहे की तो केलेली पहिली चूक त्याची शेवटची चूक ठरते. सहसा, नशीब तुम्हाला साथ देते, परंतु त्याच्या बाबतीत असे झाले नाही. कधीकधी, जेव्हा तो धावा काढणारा शॉट खेळण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा तो बाद होतो. फ्लिक शॉट खेळण्याचा प्रयत्न करताना, त्याच्या हातात बॅट फिरते. जर तो मिड-ऑन किंवा मिड-ऑफवर झेलला गेला तर त्याचा हात सैल आहे. हे फक्त दुर्दैव आहे."

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

