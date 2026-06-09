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अर्जुन तेंडूलकरच्या सिक्सने लहान चाहता जखमी, सामना संपल्यावर खेळाडूच्या कृत्याने जिंकले मन! Video viral

Arjun Tendulkar viral video : सोमवारी पार पडलेल्या या सामन्यात अर्जुन तेंडुलकरने प्रभावी कामगिरी पाहायला मिळाली. अर्जुनच्या फलंदाजीच्या वेळी एक त्याच्या सिक्सने स्टँडमधील एका युवा क्रिकेट चाहत्याला डोक्याला चेंडू लागला, लागलेल्या फॅनला सामना झाल्यानंतर लगेचच खेळाडू भेटला या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 09, 2026, 08:53 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:03 PM IST
अर्जुन तेंडूलकरच्या सिक्सने लहान चाहता जखमी, सामना संपल्यावर खेळाडूच्या कृत्याने जिंकले मन! Video viral

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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