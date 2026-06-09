/अर्जुन तेंडूलकरच्या सिक्सने लहान चाहता जखमी, सामना संपल्यावर खेळाडूच्या कृत्याने जिंकले मन! Video viral

Arjun Tendulkar viral video : मुंबई टी20 लीग 2026 सुरु आहे, यामध्ये अनेक स्टार खेळाडू ही लीग खेळत आहेत. या स्पर्धेमध्ये आठ संघ सहभागी झाले आहेत, तर 3 महिला संघ देखील या स्पर्धेत खेळत आहेत. आर्क्स अंधेरीच्या संघाचा काल सामना पार पडला, या सामन्याचे शिवम दुबे नेतृत्व करत आहे तर या सामन्यात सचिन तेंडूलकरचा मुलगा अर्जुन तेंडूलकरची प्रभावशाली कामगिरी पाहायला मिळाली. त्याने फक्त गोलंदाजीनेच नाही तर फलंदाजीने देखील त्याची छाप पाडली. आर्क्स अंधेरी विरुद्ध वांद्रे ब्लास्टर्स यांच्यामध्ये सामना पार पडला या सामन्यात आर्क्स अंधेरीने वांद्रे ब्लास्टर्सला 9 विकेट्सने विजय मिळवून दिला.
सोमवारी पार पडलेल्या या सामन्यात अर्जुन तेंडुलकरने प्रभावी कामगिरी पाहायला मिळाली. त्याने या सामन्यात गोलंदाजीने त्याचबरोबर फलंदाजीने देखील कमालीची कामगिरी केली. अर्जुन तेंडूलकरने 3 ओव्हरमध्ये 11 धावा देऊन 3 विकेट्स घेतले, यामध्ये एक मेडन ओव्हरचा देखील समावेश आहे. तर फलंदाजीमध्ये देखील त्याने सर्वाचे लक्ष वेधले. तो तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला त्याने 34 चेंडूंत चार चौकार आणि पाच षटकारांसह 66 धावा केल्या. त्याने 25 चेंडूंत 50 धावांचा टप्पा गाठला. या कामगिरीनंतर त्याला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देखील देण्यात आला.
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अर्जुनच्या फलंदाजीच्या वेळी एक त्याच्या सिक्सने स्टँडमधील एका युवा क्रिकेट चाहत्याला डोक्याला चेंडू लागला. त्या मुलाला प्रचंड वेदना होत होत्या आणि सामना संपल्यानंतरही त्याने डोक्यावर बर्फाची पिशवी ठेवली होती. सामना संपताच, अर्जुन थेट त्या लहान चाहत्याकडे गेला. तो त्या लहान मुलाकडे गेला आणि त्यानंतर त्याने त्याला ऑटोग्राफ दिली आणि त्या मुलाची भेट घेतली. डोक्यावरून प्रेमाने हात फिरवला आणि हसतमुखाने त्याच्याशी बोलला. त्या क्षणी, त्या मुलाचे दुःख आनंदात बदलले. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे आणि अर्जुन तेंडूलकरचे मोठ्या प्रमाणात कौतुक केले जात आहे.
Arjun Tendulkar hit such a massive six in today’s T20 Mumbai League match that the ball landed in the stands and struck a young child. The child appeared to be in a lot of pain and started crying loudlypic.twitter.com/yJIyGc3Oit— (@rushiii_12) June 8, 2026
टी20 मुंबई लीग 2026 च्या सामन्यात आर्क्स अंधेरी संघाकडून उत्कृष्ट कामगिरी केली. त्या संघाने वांद्रे ब्लास्टर्सचा 9 गडी राखून पराभव केला. अर्जुनने गोलंदाजीत चमकदार कामगिरी करत, एका निर्धाव षटकासह केवळ 3 षटकांत 11 धावा देऊन 3 बळी घेतले. त्याच्या भेदक गोलंदाजीमुळे वांद्रे ब्लास्टर्सला केवळ 144 धावांपर्यंत मजल मारता आली.